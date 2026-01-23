Skiflug-WM: DSV-Adler bei der Prevc-Show auf Medaillenjagd

Gold scheint bei der Skiflug-WM von Oberstdorf schon vorher an Domen Prevc vergeben. Deutschlands Skispringer träumen von einer Team-Medaille.

Bei den Winterspielen nicht dabei, beim Skifliegen der beste Deutsche in der Qualifikation: Karl Geiger Quelle: Imago

Stefan Horngacher hat die Skiflug-Weltmeisterschaft im heimischen Oberstdorf zu Jahresbeginn einmal als "Anker" bezeichnet. Also als Ort, an dem man Sicherheit wiederfinden kann.

Genau dieses Gefühl brauchen die deutschen Skispringer nach der für den Großteil des Teams enttäuschend verlaufenen Vierschanzentournee derzeit am meisten. Gerade mit Blick darauf, ob der Weg zu den erhofften Medaillen bei den Olympischen Spielen in Italien (6. bis 22. Februar) richtig ist.

Karl Geiger: Skiflug-WM statt Olympia

Karl Geiger wird bei den Winterspielen nicht mit von der Partie sein, der fünfmalige Skisprung-Weltmeister hat das Ticket verpasst. Die Skiflug-WM in seinem Heimatort ist somit sein Saisonhöhepunkt, der "Anker" in diesem Krisen-Winter.

Das ganze Jahr lief bis jetzt wirklich sehr, sehr schwierig - regelrecht beschissen. Deshalb bin ich jetzt froh, dass es ein bisserl besser wird und ich da draußen gut Skifliegen kann. „ Karl Geiger verpasst die Winterspiele in Italien

Das ist ihm bei der Qualifikation am Donnerstag bestens gelungen: Auf Platz zehn war er mit Abstand bester Deutscher. Geiger ist einer, der den acht Sekunden langen Wahnsinn in der Luft gut beherrscht. 2020 wurde der Oberstdorfer Skiflug-Weltmeister, zudem hat er mit Deutschland in der "Königsdisziplin" drei Teammedaillen gewonnen.

Team-Medaille bei der WM ist das erklärte Ziel

Seit 2012 standen die deutschen Flieger nur einmal nicht auf dem Podest beim Flieger-Championat. Das war ausgerechnet 2018, bei der bis dato letzten WM in Oberstdorf. Hier im heimischen Allgäu auf der Skiflug-Schanze hat Deutschland noch nie eine Team-Medaille gewonnen.

DSV-Bundestrainer Stefan Horngacher, Felix Hoffmann und Philipp Raimund ziehen im Interview mit Andreas Kürten Bilanz zur Vierschanzentournee. 06.01.2026 | 5:48 min

Trotzdem war dieses Ziel der "Anker", den Chefcoach Horngacher für die Arbeit in den letzten Wochen ausgegeben hat: "Wir wollen im Team um eine Medaille mitkämpfen." Diesem Ziel wurde seit der Vierschanzentournee alles untergeordnet.

Die große Unbekannte ist Felix Hoffmann

Pius Paschke und Doppel-Olympiasieger Andreas Wellinger suchten beim Training auf den Skisprung-Schanzen in Oberstdorf nach der verloren gegangen Form. Wellinger ist das nicht gelungen - er wurde nach einem internen Ausscheid aussortiert und schaut zumindest in den vier Durchgängen der Einzel-Entscheidung am Freitag und Samstag nur zu.

Der während der Tournee erkrankte neue Vorflieger Philipp Raimund landete in der Qualifikation nach einem viel zu frühen Absprung nur auf Platz 15: "Auf die Skiflug-WM habe ich richtig, richtig Bock."

Skiflug-WM: Zeitplan und deutscher Kader Zeitplan:

Freitag, 23.01.2026, 16 Uhr: Einzel, 1. + 2. Durchgang

Samstag, 24.01.2026, 16:30 Uhr: Einzel, 3. + 4. Durchgang

Sonntag, 25.01.2026, 16:15 Uhr: Team



Deutsches Aufgebot:

Karl Geiger (SC Oberstdorf)

Felix Hoffmann (SWV Goldlauter Heidersbach)

Pius Paschke (WSV Kiefersfelden)

Philipp Raimund (SC Oberstdorf)

Andreas Wellinger (SC Ruhpolding) – für Einzel-Wettbewerb nicht nominiert

Die große Unbekannte ist Felix Hoffmann - nach seinem starken sechsten Platz bei der Tournee pausierte der Thüringer wegen Knieproblemen im Weltcup und feiert nun sein Comeback. "Gesundheitlich bin ich wieder fit", erklärt Hoffmann. Allerdings hat er zumindest in den ersten Sprüngen in Oberstdorf den Kontakt zur Weltspitze verloren.

Domen Prevc mit Macht-Demonstration

Klarer Goldfavorit für alle ist spätestens nach seiner Macht-Demonstration am Donnerstag Vierschanzentournee-Sieger Domen Prevc. Mit drei Luken weniger Anlauf als die Konkurrenz segelte der "Domenator" auf die Bestweite von 228,5 Metern. Prevc hat neun von 18 Weltcups gewonnen, stand bei weiteren sechs auf dem Podest.

Domen Prevc macht's wie der große Bruder Peter und gewinnt die Vierschanzentournee. Dazu reicht Platz 2 in Bischofshofen. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Felix Hoffmann auf Rang 6. 06.01.2026 | 2:19 min

Zudem ist der Gesamtweltcup-Spitzenreiter mit dem einmaligen Gefühl für die Luftfahrt ein ausgemachter Skiflug-Spezialist: Im vergangenen Winter schraubte er im heimischen Planica den Weltrekord auf 254,5 Meter.

Domen Prevc wird sich nach dem Vierschanzentournee-Sieg auch den Titel bei der Skiflug-WM und den Gesamtweltcup abholen. „ Andreas Wellinger

Konkurrenz dürfte ihm in Oberstdorf höchstens aus dem eigenen Team mit Anze Lanisek, den Österreichern um Jungstar Stephan Embacher und dem Japaner Ryoyu Kobayashi drohen. Damit sind auch die klaren Medaillen-Favoriten für den Team-Wettkampf genannt: Die Flieger-Nationen Slowenien, Österreich und Japan. Deutschlands Flieger sind bei der Heim-WM krasse Außenseiter.

