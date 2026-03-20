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Biathlon-Sprint in Oslo: Perrot gewinnt den Gesamtweltcup

Biathlon: Sprint der Männer in Oslo:Platz drei reicht: Perrot gewinnt den Gesamtweltcup

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Éric Perrot hat sich beim Biathlon-Sprint in Oslo den Gesamtweltcup gesichert. Beim Sieg von Sturla Holm Laegreid reichte dem Franzosen Platz drei. Philipp Nawrath wurde Achter.

Wintersport - Hintergrund

Philipp Nawrath zeigt beim letzten Sprintrennen der Saison eine fehlerfreie Leistung, doch es reicht nicht fürs Podest. Der Franzose Eric Perrot sichert sich vorzeitig den Gesamtweltcup.

20.03.2026 | 3:02 min

Éric Perrot hat sich vorzeitig zum ersten Mal den Gesamtweltcup-Sieg im Biathlon gesichert. Der 24 Jahre alte Franzose kam im Sprint beim Saisonfinale in Oslo auf den dritten Rang und ist damit nicht mehr von der Topposition zu verdrängen.

Deutschlands Philipp Nawrath beim 10-km-Sprint der Männer im IBU Biathlon-Weltcup am 20. März 2026 in Holmenkollen, Oslo.

Der 10-km-Sprint der Biathleten beim Weltcupfinale in Oslo relive. Kommentator: Volker Grube, Co-Kommentator: Sven Fischer, Moderation: Alexander Ruda. Expertin: Denise Herrmann-Wick.

20.03.2026 | 86:30 min

Laegreid gewinnt Rennen und Sprint-Weltcup

Perrot leistete sich eine Strafrunde und lag um 4,6 Sekunden hinter Tagessieger Sturla Holm Laegreid. Der Norweger hat zwar keine Chance mehr, seinen Vorjahressieg im Gesamtweltcup zu wiederholen. Durch den Sieg holte sich der 29-Jährige aber zumindest die Disziplinenwertung im Sprint für den Olympia-Winter. Zweiter in Oslo wurde Perrots Teamkollege Émilien Jacquelin.

Lou Jeanmonnot schießt während des BMW IBU World Cup in Otepaa, Estland am 14.03.2026.

Die Französin Lou Jeanmonnot macht zum Auftakt des Weltcupfinales alles klar: Als Sprint-6. gewinnt sie vorzeitig den Gesamtweltcup. Die DSV-Skijägerinnen laufen hinterher.

19.03.2026 | 3:18 min

Bester von insgesamt acht deutschen Startern war Philipp Nawrath. Der 33-Jährige traf alle zehn Schüsse, konnte aber in der Loipe nicht mit den Topathleten mithalten und kam auf den achten Platz. Das Podest verpasste er deutlich um 31,7 Sekunden. "Das ist schwer zu erklären. Ich war heute nicht ganz so frisch auf der Runde", sagte Nawrath im ZDF.

In der letzten Runde ist mir leider ein bisschen der Dampf ausgegangen.

Philipp Nawrath

Eric Perrot beim Biathlon-Sprint in Oslo am 20. März 2026.

Eric Perrot sichert sich durch seinen Sieg im Biathlon-Sprint von Oslo den Gesamtweltcup.

Quelle: imago

Schaser schießt bei Weltcup-Debüt keine Fehler

Für das Verfolgungsrennen am Samstag (16:15 Uhr/ZDF) besitzt Nawrath damit aber zumindest eine gute Ausgangslage. Philipp Horn mit zwei Strafrunden und Justus Strelow mit einem Schießfehler schafften es ebenfalls unter die besten 15.

Der 23 Jahre alte Franz Schaser traf bei seinem Weltcup-Debüt alle zehn Schüsse und sammelte als 23. gleich Punkte. Die weiteren deutschen Starter hatten mit den vorderen Platzierungen nichts zu tun.

Deutschen Biathleten droht sieglose Saison

Für die deutschen Skijäger geht es beim Finale vor allem darum, das historische Debakel der ersten sieglosen Weltcup-Saison abzuwenden. "Das ist eine knallharte Bilanz", monierte ZDF-Expertin Denise Herrmann-Wick.

"Bei einem Sieg muss natürlich immer alles zusammenpassen und das hat es diese Saison nicht. Ich hoffe, dass es Ansporn für die nächsten Jahre ist, dass wir da wieder anknüpfen."

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Quelle: Reuters

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Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio live "Biathlon-Sprint der Männer am 20. März" ab 16:03 Uhr.
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