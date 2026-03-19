Nachfolgerin von Franziska Preuß:Lou Jeanmonnot gewinnt vorzeitig Biathlon-Gesamtweltcup
Lou Jeanmonnot hat vorzeitig den Biathlon-Gesamtweltcup gewonnen. Die Französin folgt somit auf die inzwischen zurückgetretene Franziska Preuß.
Biathletin Lou Jeanmonnot folgt als Gesamtweltcupsiegerin auf Franziska Preuß. Zum Auftakt des Saisonfinals am Holmenkollen bei Norwegens Hauptstadt Oslo sicherte sich die 27-jährige Französin die große Kristallkugel durch einen sechsten Platz im Sprint. Für Jeanmonnot ist es der erste Triumph im Gesamtweltcup in ihrer Karriere.
Franziska Preuß hatte die Trophäe im vergangenen Winter in einem Herzschlagfinale an gleicher Stelle am Holmenkollen noch knapp vor Jeanmonnot gewonnen.
Dieses Mal triumphierte die Doppel-Olympiasiegerin aus Frankreich in der Gesamtwertung mit großem Vorsprung bereits vor den letzten beiden Saisonrennen am Samstag und Sonntag am Holmenkollen. Preuß ist beim Weltcup-Finale nicht mehr am Start, die 32-Jährige beendete ihre Karriere unmittelbar nach den Olympischen Winterspielen.
Angesprochen auf das letztjährige Duell um den Gesamtweltcup mit Preuß sagte die neue Gesamtweltcupsiegerin Jeanmonnot im ZDF:
Jeanmonnot weiter: "Es war der fairste Kampf, den ich jemals gemacht habe."
Hanna Öberg siegt im letzten Saison-Sprint
Jeanmonnot leistete sich beim heutigen Sprint in Norwegen einen Schießfehler und hatte im Ziel 52,0 Sekunden Rückstand auf Siegerin Hanna Öberg. Genau wie die Schwedin leisteten sich auch Lisa Vittozzi aus Italien auf Platz zwei und Elvira Öberg auf Rang drei keine Schießfehler.
Beste Deutsche nach 7,5 Kilometern wurde Vanessa Voigt auf Platz 16. Sie musste eine Strafrunde absolvieren und es fehlte mehr als eine Minute zum Podest.
In der Nationenwertung verteidigte Deutschland trotz der durchwachsenen Ergebnisse den komfortablen Vorsprung auf die sechstplatzierten Finninnen, die in Oslo ebenfalls schwächelten. "Das soll nicht arrogant klingen, aber das sollte schon drin sein für eine Biathlon-Nation wie Deutschland", betonte Voigt.
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