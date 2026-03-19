Lou Jeanmonnot hat vorzeitig den Biathlon-Gesamtweltcup gewonnen. Die Französin folgt somit auf die inzwischen zurückgetretene Franziska Preuß.

Die Französin Lou Jeanmonnot macht zum Auftakt des Weltcupfinales alles klar: Als Sprint-6. gewinnt sie vorzeitig den Gesamtweltcup. Die DSV-Skijägerinnen laufen hinterher. 19.03.2026 | 3:18 min

Biathletin Lou Jeanmonnot folgt als Gesamtweltcupsiegerin auf Franziska Preuß. Zum Auftakt des Saisonfinals am Holmenkollen bei Norwegens Hauptstadt Oslo sicherte sich die 27-jährige Französin die große Kristallkugel durch einen sechsten Platz im Sprint. Für Jeanmonnot ist es der erste Triumph im Gesamtweltcup in ihrer Karriere.

Franziska Preuß hatte die Trophäe im vergangenen Winter in einem Herzschlagfinale an gleicher Stelle am Holmenkollen noch knapp vor Jeanmonnot gewonnen.

Der Sprint der Biathletinnen beim Weltcup-Finale am Holmenkollen/Oslo relive. Kommentator: Volker Grube, Co-Kommentator: Sven Fischer, Expertin: Denise Herrmann-Wick, Moderation: Alexander Ruda. 19.03.2026 | 90:54 min

Dieses Mal triumphierte die Doppel-Olympiasiegerin aus Frankreich in der Gesamtwertung mit großem Vorsprung bereits vor den letzten beiden Saisonrennen am Samstag und Sonntag am Holmenkollen. Preuß ist beim Weltcup-Finale nicht mehr am Start, die 32-Jährige beendete ihre Karriere unmittelbar nach den Olympischen Winterspielen.

Angesprochen auf das letztjährige Duell um den Gesamtweltcup mit Preuß sagte die neue Gesamtweltcupsiegerin Jeanmonnot im ZDF:

Ich habe aus dem Kampf mit Franziska letztes Jahr viel gelernt. „ Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Lou Jeanmonnot

Jeanmonnot weiter: "Es war der fairste Kampf, den ich jemals gemacht habe."

Die französische Biathletin Lou Jeanmonnot zählt zur absoluten Weltspitze. Abseits vom Sport sind Tattoos und ihr Hund ihre Leidenschaft. 14.01.2026 | 2:38 min

Hanna Öberg siegt im letzten Saison-Sprint

Jeanmonnot leistete sich beim heutigen Sprint in Norwegen einen Schießfehler und hatte im Ziel 52,0 Sekunden Rückstand auf Siegerin Hanna Öberg. Genau wie die Schwedin leisteten sich auch Lisa Vittozzi aus Italien auf Platz zwei und Elvira Öberg auf Rang drei keine Schießfehler.

Beste Deutsche nach 7,5 Kilometern wurde Vanessa Voigt auf Platz 16. Sie musste eine Strafrunde absolvieren und es fehlte mehr als eine Minute zum Podest.

Da war mehr drin. Ich habe nicht viel Feedback vom Ski bekommen, habe mich auf der Strecke nicht so wohl gefühlt. Aber der eine Fehler am Schießstand muss nicht sein. „ Vanessa Voigt im ZDF

In der Nationenwertung verteidigte Deutschland trotz der durchwachsenen Ergebnisse den komfortablen Vorsprung auf die sechstplatzierten Finninnen, die in Oslo ebenfalls schwächelten. "Das soll nicht arrogant klingen, aber das sollte schon drin sein für eine Biathlon-Nation wie Deutschland", betonte Voigt.

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Quelle: SID, dpa, ZDF