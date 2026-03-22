Biathlon: DSV-Trainer Mehringer und Röiseland hören auf

Die deutschen Biathletinnen bekommen neue Trainer: Chefcoach Kristian Mehringer und Assistent Sverre Röiseland verlassen den Verband. Ihre Nachfolger stehen noch nicht fest.

Der scheidende Sportdirektor Biathlon Felix Bitterling spricht über die Saison ohne Weltcup-Sieg und bestätigt, dass zwei Trainer der Frauen das deutsche Team verlassen werden. 22.03.2026 | 3:14 min

Die verantwortlichen Trainer Kristian Mehringer und Sverre Olsbu Röiseland verlassen nach der schwachen Olympia-Saison das Team der deutschen Biathletinnen. Die Personalien bestätigte Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband nach dem letzten Saisonrennen beim Weltcup im norwegischen Oslo am ZDF-Mikrofon. Noch ist nicht bekannt, wer die beiden nun freien Positionen mit Blick auf die kommende Saison besetzen wird.

Mehringer war in den vergangenen acht Jahren als Chef-Trainer der Frauen dabei, Röiseland hatte den Job als Assistent vier Jahre lang gemacht. Mehringer werde nun "eine sehr wichtige Position in unserem System übernehmen", sagte Bitterling: "An der Definition dieser Position wird gerade gearbeitet."

Nachfolger stehen noch nicht fest

Röiseland werde in seine norwegische Heimat zurückkehren. "Sverre ist eine überragende Persönlichkeit, ein toller Mensch, ein toller Trainer", betonte Bitterling.

Aber derzeit passen das, was wir benötigen und seine private Situation nicht zusammen. „ Felix Bitterling über Sverre Olsbu Röiseland

Der 35-Jährige und seine Frau, die dreimalige Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland, erwarten im September ihr zweites Kind. Nach einer psychisch anstrengenden Phase aufgrund seiner Hodenkrebs-Erkrankung denkt Röiseland aber nicht an eine Pause.

Er habe bei Norwegens Verband schon mal "Interesse bekundet", wieder dort zu arbeiten, sagte Röiseland dem Fernsehsender TV2. "Eine zukünftige Zusammenarbeit mit Sverre in vier oder acht Jahren ist nicht ausgeschlossen", so Bitterling.

Enttäuschende Saison für deutsche Biathletinnen

Die deutschen Skijägerinnen hatten in diesem Winter enttäuscht. Bei den Olympischen Winterspielen gab es weder in den Individualwettbewerben noch mit den Staffeln eine Medaille. Franziska Preuß hatte als Dritte in Tschechien den einzigen Podestplatz im Weltcup geholt. Die 32-Jährige beendete nach Olympia bereits ihre Karriere, eine Nachfolgerin für sie ist nicht in Sicht.

Auch im letzten Weltcuprennen der Saison wird es nichts mit einem deutschen Sieg. Janina Hettich-Walz wird im Massenstart von Oslo als beste Deutsche Zehnte. Lisa Vittozzi (Italien) siegt. 22.03.2026 | 3:00 min

Über die Trainer-Nachfolge machte Bitterling noch keine Angaben. Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat klare Vorstellungen: Es gehe darum zu zeigen, "für welche Stärken Deutschland steht und gleichzeitig aber auch Innovation reinzubringen", sagte die ZDF-Expertin. "Womöglich sind es auch Personen, die schon an Weltklasse-Athletinnen gezeigt haben, dass sie die zu diesem nächsten Schritt rüberbringen können in Sachen Weltspitze."

Zudem müssten die Nachfolger "eine Verbindung zum Nachwuchs" herstellen, so Herrmann-Wick weiter. Die Aufgabe sei nach der schwachen Saison "echt komplex. Da braucht es Trainer mit Weitsicht, die den Menschen für sich sehen und die individuelle Entfaltung fördern können."

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID