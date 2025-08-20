Volleyball-WM: Bundestrainer Breguli nominiert 14-köpfigen Kader

Weltmeisterschaft der Frauen:Volleyball-Coach nominiert WM-Kader
Volleyball-Bundestrainer Giulio Bregoli hat das Aufgebot für die WM in Thailand bekannt gegeben. Angeführt wird das 14-köpfige Aufgebot von Kapitänin Camilla Weitzel.
Bundestrainer Giulio Bregoli hat seinen Kader für die Volleyball-WM in Thailand nominiert. Angeführt wird das 14-köpfige Aufgebot von Kapitänin Camilla Weitzel. Auf Zuspielerin Pia Kästner und Libera Annie Cesar müssen die DVV-Frauen bei dem Turnier (22. August bis 7. September) verletzungsbedingt verzichten.
Kästner, die zuletzt in der zweiten Woche der Nations League auf dem Feld gestanden hatte, fällt aufgrund einer erneuten Rücken-Operation aus. Das hatte der DVV bereits im Juli mitgeteilt. Für Cesar, die an einer Muskelverletzung laboriert, rückt Patricia Nestler vom Dresdner SC nach.
Die Vorrundenspiele der DVV-Frauen
Das DVV-Team trifft zum Auftakt am Samstag (12 Uhr) in Phuket in der Gruppe G auf Kenia, am Montag (12 Uhr) geht es gegen Vietnam, zum Abschluss wartet am Mittwoch der Weltranglistendritte Polen (15:30 Uhr/alle ZDF-Livestream).
Samstag, 23.8, 12 Uhr: Deutschland - Kenia
Montag, 25.8, 12 Uhr: Deutschland - Thailand
Mittwoch, 27.8, 15:30 Uhr: Deutschland - Polen
Alle Spiele im ZDF-Livestream
Anna Pogany (USA/LOVB Madison), Corina Glaab (Ladies in Black Aachen), Antonia Stautz (Allianz MTV Stuttgart), Lina Alsmeier (Italien/Igor Gorgonzola Novara), Lena Stigrot (Japan/Kurobe Aqua Fairies Toyama), Pia Timmer (USA/Atlanta Vibe), Hanna Orthmann (Türkei/Türk Hava Yollari SK), Emilia Weske (Italien/Volley Bergamo), Marie Schölzel (Japan/Queenseis Kariya), Anastasia Cekulaev (Italien/Reale Mutua Fenera Chieri '76), Camilla Weitzel (Italien/Savino Del Bene Scandicci), Monique Strubbe (Italien/Volley Bergamo), Sarah Straube (Italien/Consolini Volley), Patricia Nestler (Dresdner SC)
