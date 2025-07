Damit schieden die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) wie schon bei ihrer ersten Teilnahme an der K.o.-Runde 2023 in der Runde der letzte acht aus. Das ZDF zeigt das Frauenfinale am Sonntag ab 20 Uhr im Livestream.

Alsmeier beste Scorerin der DVV-Frauen

Am 22. August startet die Weltmeisterschaft in Thailand. Deutschland, derzeit die Nummer zehn der Welt, trifft in der Gruppe G auf Polen, Kenia und Vietnam. Das Finale findet am 7. September in Bangkok statt.