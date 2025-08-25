Volleyball-WM: DVV-Frauen stehen im Achtelfinale

Die deutschen Volleyballerinnen haben auch ihr zweites WM-Spiel gegen Vietnam gewonnen. Jetzt wartet der Showdown gegen Polen. Warum der Gruppensieg so wichtig werden könnte.

Die DVV-Frauen ziehen mit einem lockeren Sieg gegen Vietnam ins Achtelfinale der Volleyball-WM. Quelle: ZDF

Die deutschen Volleyballerinnen stehen bei der Weltmeisterschaft in Thailand nach einem souveränen Sieg im Achtelfinale. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gewann in Phuket auch sein zweites Gruppenspiel gegen Außenseiter Vietnam mit 3:0 (25:18, 25:17, 25:21) und sicherte sich einen der ersten beiden Plätze in Gruppe G.

Wie beim Auftaktsieg gegen Kenia hatte das deutsche Team zunächst kleinere Probleme in der Defensive, war aber im Angriff durchschlagskräftiger. Ab Mitte des ersten Satzes dominierte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) dann aber und setzte sich ab.

Volleyball-WM in Thailand, Vorrunde: Deutschland spielt gegen Vietnam. 25.08.2025 | 86:40 min

Showdown um den Gruppensieg am Mittwoch

Im zweiten Satz hatten die DVV-Frauen ihren Rhythmus endgültig gefunden und lagen schnell deutlich vorn. Hanna Orthmann, die in die Startaufstellung rückte, tat sich mit einigen starken Aktionen hervor. Dazu war auch auf den Block und den Aufschlagdruck Verlass. Die Vietnamesinnen konnten im dritten Satz dann erstmals länger führen, doch das deutsche Team überstand diese kleine Schwächephase ohne große Probleme.

Im abschließenden Gruppenspiel geht es am Mittwoch (15.30 Uhr/im ZDF-Livestream) gegen den Weltranglisten-Dritten Polen um den Gruppensieg. Bei Platz zwei droht in der Runde der letzten 16 ein Aufeinandertreffen mit den Olympiasiegerinnen aus Italien, die beim Turnier bislang zwei sehr deutliche Siege feierten. Es ist die erste WM mit 32 Teams. Das Turnier findet ab jetzt alle zwei Jahre statt.

