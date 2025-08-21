Volleyball-WM in Thailand: Alles Wichtige zum Turnier

In Thailand beginnt an diesem Freitag die 20. Auflage der Volleyball-WM. Die deutschen Frauen gelten als Geheimtipp für eine gute Platzierung.

Wollen bei der WM überzeugen: die deutschen Volleyball-Frauen. Quelle: dpa

Deutsche Teams gehören zu den Stammgästen bei Volleyball-Weltmeisterschaften. Bis auf die Premierenveranstaltung 1952 war immer mindestens ein Team der bis 1990 beiden deutschen Staaten qualifiziert.

Alle wichtigen Informationen zu dem Turnier vom 22. August bis 7. September, das das ZDF live und kostenfrei im Stream überträgt:

Wie ist die Ausgangslage?

Die deutsche Mannschaft geht mit reichlich Schwung in Thailand an den Start. Unter dem neuen Bundestrainer Giulio Bregoli herrscht nach der verpassten Olympiaqualifikation im Vorjahr wieder Aufbruchstimmung im Team.

Unter dem 50-jährigen Italiener spielt die deutsche Mannschaft moderneres und athletischeres Volleyball, außerdem scheint ein gewisses Gewinner-Mindset zurück zu sein. Rang sieben beim Finalturnier der Nations League (VNL) im Juli, wo die besten acht Nationen der Welt aufschlugen, hat das bereits gezeigt.

Wer ist für Deutschland dabei?

Bregoli leitete seit seinem Amtsantritt im Frühjahr einen Umbruch im Team mit vielen jungen Spielerinnen ein. Doch leider sind einige der "jungen Wilden" wie Leana Grozer, älteste Tochter von Superstar Georg Grozer, wegen Verletzungen im Vorfeld nicht dabei.

Nicht ins WM-Team haben es Zuspielerin Pia Kästner (Rückenprobleme) und Libera Annie Cesar (Oberschenkel-Verletzung) geschafft. Dafür überraschte Bregoli im Aufgebot mit Pia Timmer. Auf der Mittelblockerposition hat der Italiener neben Kapitänin Camilla Weitzel, noch drei weitere Top-Spielerinnen zur Auswahl.

Insgesamt muss Bregoli in seinem 14er-Aufgebot verletzungsbedingt auf fünf Spielerinnen verzichten. Dafür stehen ihm gestandene Nationalspierlerinnen wieder zur Verfügung, vor allem Lena Stigrot und Hanna Orthmann sind Verstärkungen für das Team. Lina Alsmeier ist nach dem Verletzungsschock im Viertelfinale der Nations League auch wieder fit.

Das Aufgebot im Einzelnen Anna Pogany (USA/LOVB Madison), Corina Glaab (Ladies in Black Aachen), Antonia Stautz (Allianz MTV Stuttgart), Lina Alsmeier (Italien/Igor Gorgonzola Novara), Lena Stigrot (Japan/Kurobe Aqua Fairies Toyama), Pia Timmer (USA/Atlanta Vibe), Hanna Orthmann (Türkei/Türk Hava Yollari SK), Emilia Weske (Italien/Volley Bergamo), Marie Schölzel (Japan/Queenseis Kariya), Anastasia Cekulaev (Italien/Reale Mutua Fenera Chieri '76), Camilla Weitzel (Italien/Savino Del Bene Scandicci), Monique Strubbe (Italien/Volley Bergamo), Sarah Straube (Italien/Consolini Volley), Patricia Nestler (Dresdner SC)

Wer sind die deutschen Gruppengegner?

Das Programm der deutschen Frauen ist knifflig. Zuerst warten mit Kenia (23. August) und Vietnam (25. August) zwei absolute Pflichtaufgaben auf die Mannschaft um Kapitänin Camilla Weitzel.

Danach muss sich das Team im Gruppenfinale gegen den Mitfavoriten Polen (27. August) zu Höchstform steigern, um als Gruppenerste möglichst Top-Favorit Italien im Achtelfinale aus dem Weg zu gehen. Sollte das tatsächlich gelingen, wäre wohl Belgien der Gegner.

Die Spiele der deutschen Volleyballerinnen bei der WM Samstag, 23.8, 12 Uhr: Deutschland - Kenia

Montag, 25.8, 12 Uhr: Deutschland - Thailand

Mittwoch, 27.8, 15:30 Uhr: Deutschland - Polen



Alle Spiele im ZDF-Livestream

Wo wird gespielt?

Die DVV-"Schmetterlinge" bestreiten ihre Vorrundenspiele in der Gruppe G in Phuket. Auf der Insel befinden sich einige der traumhaftesten Strände Thailands. Gespielt wird im modernen Saphan Hin Sports Center mit einer Kapazität von 4.000 Fans, wo bereits 2021 die U19- und U21-Weltmeisterschaften stattfanden.

Die K.o.-Runde findet in der Landes-Hauptstadt Bangkok im Indoor Stadium Huamark vor bis zu 8000 Fans statt. Es ist das erste große Teamturnier einer olympischen Sportart überhaupt, das in Thailand stattfindet - ein Prestigeprojekt.

In welchem Modus wird gespielt?

Erstmals nehmen 32 statt wie bisher 24 Mannschaften an der Endrunde teil. Nach der Vorrunde mit acht Vierergruppen ziehen der Erst- und Zweitplatzierte in die K.o.-Runde ein und spielen die Achtelfinals. Für einen 3:0- und 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Erfolg zwei Punkte für den Gewinner und einen für den Verlierer.

Wer sind die Favoritinnen?

Als Olympiasieger und Nummer eins der Welt ist Italien mit der weltbesten Spielerin Paolo Egonu auch Titelanwärter Nummer eins. Die USA und China sind in diesem Sommer bislang vor allem mit jungen Spielerinnen aufgetreten, zählen aber mit dem Stammpersonal auch zum Kreis der Top-Favoriten. Auch Brasilien, Polen, Japan und Europameister Türkei gehören zu diesem großen Kreis der Medaillenanwärter.

Titelverteidiger Serbien wird weniger stark eingeschätzt als in den Vorjahren. Doch bei der WM ist Superstar Tijana Boskovic wieder mit von der Partie – und die Serbinnen durch ihre Anwesenheit ein anderes Team. Hinter den Topnationen lauern Teams mit Potenzial, die überraschen können, wie die Niederlande und Deutschland.