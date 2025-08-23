Volleyball-WM: Deutsche Frauen starten mit Sieg gegen Kenia

Trotz zwischenzeitlicher Schwächen sind die deutschen Volleyball-Frauen erfolgreich in die WM in Thailand gestartet. Gegen Außenseiter Kenia gab es einen 3:0-Erfolg.

Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft in Thailand gestartet. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli schlug Außenseiter Kenia in Phuket mit 3:0 (25:22, 25:8, 25:20), hatte aber über längere Strecken der Partie große Mühe.

Deutschland nur im zweiten Satz souverän

Das deutsche Team wurde seiner Favoritenrolle zunächst nicht gerecht. Der Block war zu durchlässig. Die Kenianerinnen gingen im ersten Satz 8:7 in Führung. Bei den Afrikanerinnen wuchs mit jedem Punkt das Selbstvertrauen. Einige starke Annahmen von Libera Anna Pogany und häufigere Fehler der Gegnerinnen brachten dann aber den deutschen Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang kamen die DVV-Volleyballerinnen über verbesserte Defensivarbeit früh zu einfachen Punkten und einem klaren Vorsprung. Immer wieder wurden auch Diagonalangreiferin Emilia Weske und Außenangreiferin Lina Alsmeier eingesetzt. Die Deutschen ließen den Kenianerinnen keine Chance mehr heranzukommen.

Starker Endspurt sichert glatten Sieg

Im dritten Satz wurde die Auswahl von Bregoli wieder nachlässiger. Die Afrikanerinnen erspielten sich eine kleine Führung. In der entscheidenden Phase spielte Deutschland dann fehlerfreier und sicherte sich den glatten Sieg dank einer starken Aufschlagserie von Antonia Stautz.

Am Montag trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes auf Vietnam (12 Uhr / ZDF-Livestzream) und ist auch in dieser Partie Favorit. Im abschließenden Spiel der Gruppe G geht es dann gegen den Weltranglistendritten Polen womöglich um den Gruppensieg. Es ist die erste WM mit 32 Teams. Das Turnier findet ab jetzt alle zwei Jahre statt.

