Volleyball-Nations-League: Deutschland verliert gegen Japan

Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga einen Rückschlag im Kampf um die K.o.-Runde kassiert. In Chiba unterlag das Team von Bundestrainer Michal Winiarski den japanischen Gastgebern mit 1:3 (25:21, 20:25, 23:25, 20:25).

Deutsche Volleyballer noch mit Chancen auf Viertelfinale

Damit steht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes jetzt bei fünf Niederlagen aus neun Spielen und verpasste es, in der Tabelle an den Japanern vorbeizuziehen. Chancen auf das Viertelfinale hat das deutsche Team als aktuell Neunter weiterhin.

Saison-Höhepunkt im September

In der VNL treten die 18 besten Nationalteams der Männer und Frauen jeweils in zwölf Gruppenspielen an, verteilt auf drei Spielorte. Ausnahmespieler Georg Grozer kehrte für die letzte Woche in den Kader zurück, wird aber geschont und dürfte nicht viel spielen.