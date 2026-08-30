Auch Weber und Krause am Start:ISTAF: Neugebauer gewinnt den Dreikampf
von Eike Schulz
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Beim Berliner ISTAF gewinnt Leo Neugebauer den Dreikampf: Auch am Start: Gesa Krause und Julian Weber.
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