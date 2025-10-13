Tischtennis-Team-EM in Zadar:DTTB-Männer machen Gruppensieg klar und lösen WM-Ticket
Die deutschen Tischtennis-Männer haben bei der Team-EM in Zadar, Kroatien, souverän ihre Gruppe gewonnen. Zeitgleich lösten sie das WM-Ticket.
Die deutschen Tischtennis-Männer haben bei der Team-EM in Zadar, Kroatien, auch ihr zweites und letztes Gruppenspiel gegen Serbien souverän mit 3:0 gewonnen und somit das Ticket für die Team-WM 2026 in London gelöst. In der Besetzung Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dang Qiu ließ das DTTB-Team zu kaum einem Zeitpunkt Zweifel am Erfolg aufkommen.
Einzig Franziska hatte im ersten Spiel gegen den erst 17 Jahre alten Uros Ninkovic ein paar Probleme, gewann letzten Endes aber doch relativ deutlich mit 3:1 seine Partie. Duda und Qiu machten nach ihm mit zwei 3:0-Erfolgen den Sieg perfekt, der gleichbedeutend mit Platz eins in der Vorrundengruppe C ist.
Silber vor zwei Jahren in Malmö
Damit steht das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf im Achtelfinale, der Gegner dort steht noch nicht fest. Bei der letzten Team-EM vor zwei Jahren in Malmö gewann das DTTB-Team, damals noch angeführt von Tischtennis-Legende Timo Boll, Silber hinter Gastgeber Schweden.
