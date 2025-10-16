Achtelfinale Tischtennis-EM: Deutschland zu stark für Dänemark

Achtelfinale der Tischtennis-Team-EM:DTTB-Männer überzeugen gegen Dänemark
von Sebastian Ungermanns
Mit Dänemark erwischte Deutschland das schwerstmögliche Achtelfinale-Los bei der Tischtennis-EM. Die Aufgabe lösten die DTTB-Männer mit Bravour.
Achtelfinal-Herausforderung gemeistert: Die deutschen Tischtennis-Männer haben im Achtelfinale der Team-EM Dänemark überzeugend mit 3:0 geschlagen und treffen nun im Viertelfinale entweder auf Gastgeber Kroatien oder Griechenland.
Dänemark mit zwei Bundesligaspielern
Dänemark, das mit den Bundesligaspielern Anders Lind und Jonathan Groth zwei Top-Leute in seinen Reihen hat, war in der Vorrundengruppe überraschend nur auf Rang zwei gelandet. Daher trafen die an Position fünf gesetzten Skandinavier schon im Achtelfinale auf die an drei gesetzten Deutschen.
Bereits das erste Spiel sollte ein richtiger Krimi werden. Deutschlands Spitzenspieler Benedikt Duda, Achter der Weltrangliste, wurde von Dänemarks Nummer zwei Jonathan Groth gefordert, der bei den Europaspielen 2019 Silber hinter Timo Boll geholt hatte.
Duda und Franziska bringen Deutschland in Führung
Nachdem Duda den besseren Start erwischt hatte, entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Bis in den fünften Satz hinein lieferten sich beide Akteure teils spektakuläre Ballwechsel.
Beim Stand von 6:6 im fünften Durchgang setzte sich der 31-jährige Deutsche entscheidend ab und brachte so das DTTB-Team mit 1:0 in Führung. "Ich glaube, mein Match am Anfang war wichtig, Franz hat das gegen Anders Lind dann auch super gelöst und zwei knappe Sätze gewonnen", so Duda nach dem Match.
Patrick Franziska musste im zweiten Einzel gegen Dänemarks Topspieler Anders Lind von Borussia Dortmund antreten. Franziska, Nummer 15 der Welt, zeigte eine beeindruckende Leistung und besiegte seinen dänischen Kontrahenten deutlich mit 3:0 - ein Ergebnis, was gerade in der Deutlichkeit nicht unbedingt zu erwarten war.
Qiu macht den Deckel drauf
Dang Qiu war in seinem Spiel gegen Martin Andersen dann der klare Favorit. Trotz leichter Startschwierigkeiten setzte sich der Akteur von Borussia Düsseldorf durch und machte so den 3:0 Gesamterfolg für die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer perfekt.
Damit bleiben die DTTB-Männer weiter ohne ein verlorenes Spiel bei diesem EM-Turnier.
