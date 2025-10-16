Achtelfinale Tischtennis-EM: Deutschland zu stark für Dänemark

Mit Dänemark erwischte Deutschland das schwerstmögliche Achtelfinale-Los bei der Tischtennis-EM. Die Aufgabe lösten die DTTB-Männer mit Bravour.

Leitete den Sieg seiner Mannschaft ein: Deutschlands Spitzenspieler Benedikt Duda. Quelle: Imago

Achtelfinal-Herausforderung gemeistert: Die deutschen Tischtennis-Männer haben im Achtelfinale der Team-EM Dänemark überzeugend mit 3:0 geschlagen und treffen nun im Viertelfinale entweder auf Gastgeber Kroatien oder Griechenland.

Das war eine super Leistung. Uns war bewusst, dass Dänemark ein schwerer Gegner ist. „ Jörg Roßkopf, Tischtennis-Bundestrainer

Dänemark mit zwei Bundesligaspielern

Dänemark, das mit den Bundesligaspielern Anders Lind und Jonathan Groth zwei Top-Leute in seinen Reihen hat, war in der Vorrundengruppe überraschend nur auf Rang zwei gelandet. Daher trafen die an Position fünf gesetzten Skandinavier schon im Achtelfinale auf die an drei gesetzten Deutschen.

Bereits das erste Spiel sollte ein richtiger Krimi werden. Deutschlands Spitzenspieler Benedikt Duda, Achter der Weltrangliste, wurde von Dänemarks Nummer zwei Jonathan Groth gefordert, der bei den Europaspielen 2019 Silber hinter Timo Boll geholt hatte.

Duda und Franziska bringen Deutschland in Führung

Nachdem Duda den besseren Start erwischt hatte, entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Bis in den fünften Satz hinein lieferten sich beide Akteure teils spektakuläre Ballwechsel.

Beim Stand von 6:6 im fünften Durchgang setzte sich der 31-jährige Deutsche entscheidend ab und brachte so das DTTB-Team mit 1:0 in Führung. "Ich glaube, mein Match am Anfang war wichtig, Franz hat das gegen Anders Lind dann auch super gelöst und zwei knappe Sätze gewonnen", so Duda nach dem Match.

3:0 hört sich gut an, aber das kann auch mal schnell in die andere Richtung gehen, wenn man das erste Spiel verliert. „ Tischtennisspieler Benedikt Duda

Patrick Franziska musste im zweiten Einzel gegen Dänemarks Topspieler Anders Lind von Borussia Dortmund antreten. Franziska, Nummer 15 der Welt, zeigte eine beeindruckende Leistung und besiegte seinen dänischen Kontrahenten deutlich mit 3:0 - ein Ergebnis, was gerade in der Deutlichkeit nicht unbedingt zu erwarten war.

Das war heute ein starkes Match von uns, nicht nur spielerisch, sondern auch vom Auftreten. Da bin ich sehr, sehr happy. „ Tischtennis-Spieler Patrick Franziska

Qiu macht den Deckel drauf

Dang Qiu war in seinem Spiel gegen Martin Andersen dann der klare Favorit. Trotz leichter Startschwierigkeiten setzte sich der Akteur von Borussia Düsseldorf durch und machte so den 3:0 Gesamterfolg für die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer perfekt.

Damit bleiben die DTTB-Männer weiter ohne ein verlorenes Spiel bei diesem EM-Turnier.