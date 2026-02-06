Terra Xplore - Die Neureuthers: Was sind gute Väter?

Für Felix Neureuther ist Vater Christian noch immer Vorbild und Ratgeber. Der hat dem Sohn Zielstrebigkeit vermittelt - und wie wichtig der Zusammenhalt in der Familie ist.

Mit den Ski-Legenden Christian und Felix Neureuther ergründet Psychologe Leon Windscheid, was uns Väter geben. Aktuelle Forschung bekräftigt, welchen Einfluss Papa wirklich auf unser Leben hat. 06.02.2026 | 43:31 min

Wer beruflich in die Fußstapfen der Eltern tritt, hat es nicht immer leicht. Erst recht, wenn Vater und Mutter selbst sehr erfolgreich waren oder noch immer sind und deshalb in der Öffentlichkeit stehen. Felix Neureuther ist der Sohn von gleich zwei Ski-Legenden und er wollte nicht deshalb, sondern trotzdem nie etwas anderes werden als Skirennläufer.

Der Psychologe Leon Windscheid will in der neuen "Terra Xplore"-Folge "Vatersein" herausfinden, wie Väter ihre Kinder prägen und hat dazu nicht nur ein Studioexperiment gewagt, mit einer Bindungsforscherin, einem Entwicklungspsychologen und einer Sozialforscherin gesprochen, sondern sich mit den Neureuthers in den bayerischen Bergen getroffen.

Erfolgreiche Eltern als Bürde

"Ich glaube, das Schwierigste ist die Rolle Vater-Sohn, wenn der Sohn das Gleiche macht wie der Vater", sagt Christian Neureuther auf dem Weg hinauf zum "Schwarzenkopf". Er war in den siebziger Jahren einer der besten Slalomläufer der Welt. Seine im Januar 2023 verstorbene Frau, Rosi Mittermaier, gewann 1976 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck zweimal Gold und einmal Silber im alpinen Skilauf.

Dass Sohn Felix der bisher erfolgreichste deutsche Skirennläufer wurde, mit 13 Weltcup-Siegen und fünf Medaillen bei Weltmeisterschaften, hatte aber nicht allein mit dem Talent zu tun, das ihm die Eltern vererbt haben, sondern mit der Prägung. "Ich denke mir immer, du darfst die Kinder nicht einengen", sagt Christian Neureuther.

"Noch ein Stückchen weiter hoch" - Lernen, Grenzen auszuloten

Felix erinnert sich, wie ihm Christian vermittelt habe, "dass man schon auch weitergehen kann, dass man seine Grenzen ausloten kann". Wenn er als Kind auf den Baum geklettert ist, "hieß es nicht: 'Pass auf, da kannst du runterfallen'", sondern Christian hat gesagt, "ja, das ist cool, aber kannst du noch ein Stückchen weiter hoch."

Felix sollte selbstbewusst werden, mutig, sich etwas zutrauen, aber auch Verantwortung übernehmen. "Es hat nicht einen Moment gegeben, wo ich zum Skifahren gedrängt worden bin." Gedrängt wurde er nur zum Abitur. "Das war hart", gibt er zu.

Keine Pokale in der Vitrine

Der Sohn hätte gerne mit 16 die Schule beendet, um sich ganz der Skikarriere zu widmen, aber da ließ Christian nicht mit sich reden. Da müsse man als Vater schon ab und zu seine Autorität durchsetzen, findet er.

Lange Zeit wusste Felix gar nicht, wie erfolgreich und berühmt seine Eltern sind. "Bei uns zu Hause gibt es ja auch keine Medaillen oder Pokale, die irgendwo rumstehen", sagt er. Deshalb habe es auch "diese Vergleiche" mit den Eltern nicht gegeben.

Die Familie steht über allem

Christian Neureuther und seine Frau haben alles getan, um die ohnehin aufgrund des Namens schon große Familienbürde nicht noch größer werden zu lassen. Bei Skirennen hielten sie sich zurück, standen in der Regel abseits, so dass keine Kamera sie einfangen konnte. Nur nicht dem Sohn die Show stehlen.

Felix ist mittlerweile selbst Familienvater, hat zusammen mit der ehemaligen Biathletin Miriam Neureuther vier Kinder. Womit hat ihn der Vater am meisten geprägt? "Also in dieser Zielstrebigkeit. Auch dieses Wollen", sagt der 41-Jährige. "Auch in diesem unbändigen alles für die Familie tun zu wollen. Familie ist Nummer eins. Alles andere ist nicht wichtig." Wie wichtig der Zusammenhalt ist, versucht er nun auch, seinen Kindern zu vermitteln.

Christian war schon immer Ratgeber, Begleiter für Felix, aber nach dem Tod der Mutter ist das Verhältnis noch enger geworden. "Er ist ganz klar mein Vorbild", sagt der Sohn über den Vater. Was für beide am schönsten ist am Vatersein? "Dass man einen Weg geschafft hat zusammen" - nicht nur den hinauf auf den Gipfel des "Schwarzenkopf".

