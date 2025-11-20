Tennis: Zverev gleicht im Davis Cup gegen Argentinien aus

Zverev besiegt Argentiniens Francisco Cerúndolo 6:4, 7:6 und wahrt Deutschlands Halbfinalchance beim Davis Cup. Das Doppel entscheidet jetzt über den Einzug in die besten Vier.

Alexander Zverev setzte sich gegen den Argentinier Francisco Cerundolo durch und hält das deutsche Davis-Cup-Team damit im Wettbewerb. Quelle: dpa

Das deutsche Davis-Cup-Team hat dank Alexander Zverev weiterhin Chancen auf den ersten Titel seit 32 Jahren. Der Weltranglistendritte sorgte bei der Endrunde in Bologna durch den 6:3, 7:6 (7:3)-Sieg gegen Francisco Cerundolo für den 1:1-Ausgleich im Viertelfinale gegen Argentinien. Er sei "extrem glücklich mit dem Sieg", sagte der 28-jährige Zverev:

Mit dem Ausgleich bleiben wir am Leben. „ Alexander Zverev

Zuvor hatte Jan-Lennard Struff (35) gegen Tomás Martín Etcheverry knapp mit 6:7 (3:7), 6:7 (7:9) verloren. Die Entscheidung im Best-of-three-Modus fällt nun am späten Abend im Doppel mit den deutschen Spezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz. Deutschland wartet seit 1993 auf einen Triumph im prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb.

Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann vor dem Viertelfinale über seinen Top-Spieler Alexander Zverev, den Gegner Argentinien und ein eventuelles Comeback des alten Davis-Cup-Formats. 19.11.2025 | 5:19 min

Spanien gewinnt gegen Tschechien

Im möglichen Halbfinale würde Deutschland am Samstag auf das spanische Team treffen. Die Iberer setzten sich auch ohne den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, der seinen Start in Bologna aufgrund von Oberschenkelproblemen kurzfristig absagen musste, gegen Tschechien mit 2:1 durch.

Alexander Zverev blickt gespannt auf den Davis Cup und bedauert es, dass Carlos Alcaraz verletzungsbedingt nicht dabei ist. Der Tennisstar im ZDF-Interview mit Jannik Schneider. 18.11.2025 | 1:43 min

Zuvor hatten sich auch schon Titelverteidiger Italien durch ein 2:0 gegen Österreich und Belgien dank des 2:0 gegen Frankreich für das Halbfinale qualifiziert. Italien und Belgien ermitteln am Freitag den ersten Finalisten.

