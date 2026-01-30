Krimi-Aus im Halbfinale:Alexander Zverev scheitert an Carlos Alcaraz
Alexander Zverev hat das Finale der Australian Open verpasst. Gegen Carlos Alcaraz verlor er einen echten Tennis-Krimi.
Alexander Zverev hat das Finale der Australian Open verpasst. In einem extrem spannenden Halbfinale unterlag er dem spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz nach 5:27 Stunden mit 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) und 5:7.
Alcaraz plagten Ende des dritten Satzes plötzlich Krämpfe. Der Spanier bekam diese aber relativ schnell wieder in den Griff, gewann ein hochklassiges Tennis-Match und zog ins Finale des ersten Grand Slams 2026 ein.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zu den Australian Open
- Bilderserie
Australian Open in Melbourne:Rybakina zieht ins Endspiel ein
Australian Open:Zverev kämpft sich ins Halbfinale - jetzt wartet Alcarazmit Video1:18
Mit klarem Sieg ins Viertelfinale:Zverev spielt in Melbourne groß aufmit Video1:15
Vor Auftaktspiel bei Australian Open:Zverev: "Habe viel an meinen Schlägen gearbeitet"von Sven GörnVideo1:39