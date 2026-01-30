  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Australian Open: Alexander Zverev scheitert an Carlos Alcaraz

Krimi-Aus im Halbfinale:Alexander Zverev scheitert an Carlos Alcaraz

|

Alexander Zverev hat das Finale der Australian Open verpasst. Gegen Carlos Alcaraz verlor er einen echten Tennis-Krimi.

Alexander Zverev in Aktion

Aus im Halbfinale der Australian Open: Alexander Zverev

Quelle: AFP

Alexander Zverev hat das Finale der Australian Open verpasst. In einem extrem spannenden Halbfinale unterlag er dem spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz nach 5:27 Stunden mit 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) und 5:7.

Tennisprofi Alexander Zverev jubelt über den Halbfinaleinzug bei den Australian Open

Alexander Zverev steht nach einem Vier-Satz-Sieg gegen Learner Tien (USA) erneut im Halbfinale der Australian Open. Gegner dort ist der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz.

27.01.2026 | 1:18 min

Alcaraz plagten Ende des dritten Satzes plötzlich Krämpfe. Der Spanier bekam diese aber relativ schnell wieder in den Griff, gewann ein hochklassiges Tennis-Match und zog ins Finale des ersten Grand Slams 2026 ein.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet das ZDF im ZDF-Mittagsmagazin ab 12 Uhr.
Themen
SportAlexander ZverevCarlos AlcarazGrand-Slam-Turniere

Mehr zu den Australian Open

  1. Die Kasachin Jelena Rybakina während des Viertelfinales der Australian Open 2026 in Melbourne, Australien.
    Bilderserie

    Australian Open in Melbourne:Rybakina zieht ins Endspiel ein

  2. Alexander Zverev steht erneut im Halbfinale der Australian Open

    Australian Open:Zverev kämpft sich ins Halbfinale - jetzt wartet Alcaraz

    mit Video1:18
  3. Alexander Zverev (Deutschland) ist in Aktion.

    Mit klarem Sieg ins Viertelfinale:Zverev spielt in Melbourne groß auf

    mit Video1:15
  4. Alexander Zverev

    Vor Auftaktspiel bei Australian Open:Zverev: "Habe viel an meinen Schlägen gearbeitet"

    von Sven Görn
    Video1:39