Deutschland Tour: Narváez entreißt Sheehan den Etappensieg

Jhonatan Narváez hat die 2. Etappe der Deutschland Tour gewonnen. Der Ecuadorianer fing im Ziel den bereits jubelnden Riley Sheehan ab. Die Führung übernahm Sören Waerenskjold.

Das Finale der Königsetappe der Deutschland Tour über 190,3 Kilometer von Herford nach Arnsberg und Kanu-WM in Mailand im Re-live. 22.08.2025 | 111:48 min

Radprofi Jhonathan Narváez hat die zweite Etappe der Deutschland Tour gewonnen. Nach den anspruchsvollen 190,3 Kilometern zwischen Herford und Arnsberg auf der zweiten Etappe siegte der Ecuadorianer im Sprint hauchdünn vor dem US-Amerikaner Riley Sheehan und dem Norweger Sören Waerenskjold. Bester deutscher Profi wurde der Sprinter Marius Mayrhofer als Vierter.

Auf den letzten Zentimetern zum Etappensieg: Jhonatan Narváez (links) gewinnt in Arnsberg. Quelle: dpa

Sheehan jubelt zu früh

Im kuriosen Finale setzte sich Narváez (UAE Emirates-XRG) aus einer Dreiergruppe heraus durch. Der letztlich zweitplatzierte Riley Sheehan (Israel - Premier Tech) hatte wenige Meter vor dem Zielstrich bereits siegessicher die Arme nach oben gerissen, der Ecuadorianer Narváez raste aber noch vorbei. Dritter wurde zeitgleich der norwegische Prolog-Sieger Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility), der das Blaue Trikot des Gesamtführenden übernahm.

Hauchdünn hat Matthew Brennan die 1. Etappe der Deutschland Tour vor Jonathan Milan gewonnen. Florian Lipowitz machte sich als Helfer verdient. 21.08.2025 | 0:45 min

Knapp 15 Kilometer vor dem Ziel kam der deutsche Senkrechtstarter und Tour-de-France-Dritte Florian Lipowitz von der Straße ab und prallte gegen einen Kasten am Straßenrand. Lipowitz konnte aber weitermachen. Bei dem Vorfall kam auch der deutsche Straßenrad-Meister Georg Zimmermann zu Fall. Schon zu Beginn des Rennens war der Augsburger in einen Sturz verwickelt.

Lipowitz und Zimmermann gestürzt

"Es ist einer vor mir gestürzt. Und dann konnte ich auch leider nichts mehr machen und bin auch gegen einen Zaun gefahren", sagte Lipowitz, der sich nach eigenen Worten nicht "ganz zu dolle weh getan" hatte. Vor allem seine rechte Hand sei aber in Mitleidenschaft gezogen worden. Er könne noch nicht genau sagen, ob er am Samstag weiterfahren werde. Anschließend schrieb er zumindest noch fleißig Autogramme. Ob Zimmermann weitermachen wird, blieb ebenfalls zunächst unklar.

Die fünftägige Rundfahrt endet am Sonntag in Magdeburg. Am Tag zuvor warten auf die Profis auf der dritten Etappe zwischen Arnsberg und Kassel 175,7 Kilometer im Stile eines Klassikers.

Die Etappen der Deutschland-Tour Prolog, Mittwoch: Essen (3,1 Kilometer / 64 Höhenmeter)

1. Etappe, Donnerstag: Essen - Herford (203 km / 1.330 HM)

2. Etappe, Freitag: Herford - Arnsberg (190 km / 2.400 HM)

3. Etappe, Samstag: Arnsberg Kassel (176 km / 2.720 HM). Dort nach Zielankunft ein Transfer

4. Etappe, Sonntag: Halle/S. - Magdeburg (164 km / 910 HM)

