Sport

Deutschland Tour:Brennan schnappt sich den Sieg vor Milan

|

Matthew Brennan hat Italiens Sprintstar Jonathan Milan einen erneuten Etappensieg bei der Deutschland Tour weggeschnappt. Im Massensprint hatte der Brite hauchdünn die Nase vorne.

Matthew Brennan (l) aus Großbritannien vom Team Visma-Lease-a-Bike gewinnt die Etappe vor Jonathan Milan (r) aus Italien vom Team Lidl-Trek.

Italiens Sprintstar Jonathan Milan hat einen erneuten Etappensieg bei der Deutschland Tour verpasst. Der 24-Jährige unterlag auf dem Teilstück mit 202,63 Kilometern zwischen Essen und Herford im Massensprint hauchdünn dem Briten Matthew Brennan. Der Niederländer Danny van Poppel belegte den dritten Platz. Im Vorjahr hatte Milan drei Etappen bei der D-Tour gewonnen.

Lipowitz als Helfer unterwegs

Deutschlands neuer Radstar Florian Lipowitz kam mit dem Hauptfeld ins Ziel. Der Dritte der Tour de France übernahm auf der Etappe nach seinem gut zweiwöchigen Urlaub auch die Rolle des Helfers und versorgte seine Teamkollegen mit frischen Trinkflaschen. 

Die zweite Etappe der D-Tour führt die Radprofis über 190,3 Kilometer von Herford nach Arnsberg ins Sauerland. Das fünftägige Etappenrennen endet am Sonntag in Magdeburg.

