Deutschland Tour:Brennan schnappt sich den Sieg vor Milan
Matthew Brennan hat Italiens Sprintstar Jonathan Milan einen erneuten Etappensieg bei der Deutschland Tour weggeschnappt. Im Massensprint hatte der Brite hauchdünn die Nase vorne.
Italiens Sprintstar Jonathan Milan hat einen erneuten Etappensieg bei der Deutschland Tour verpasst. Der 24-Jährige unterlag auf dem Teilstück mit 202,63 Kilometern zwischen Essen und Herford im Massensprint hauchdünn dem Briten Matthew Brennan. Der Niederländer Danny van Poppel belegte den dritten Platz. Im Vorjahr hatte Milan drei Etappen bei der D-Tour gewonnen.
Lipowitz als Helfer unterwegs
Deutschlands neuer Radstar Florian Lipowitz kam mit dem Hauptfeld ins Ziel. Der Dritte der Tour de France übernahm auf der Etappe nach seinem gut zweiwöchigen Urlaub auch die Rolle des Helfers und versorgte seine Teamkollegen mit frischen Trinkflaschen.
Die zweite Etappe der D-Tour führt die Radprofis über 190,3 Kilometer von Herford nach Arnsberg ins Sauerland. Das fünftägige Etappenrennen endet am Sonntag in Magdeburg.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
- 1:15 min
- 1:31 min
Radsport - Deutschland Tour:Voraussetzungen für Lipowitz nicht idealvon Lutz Wodnik/Benno Krieger
- 2:10 min
Radsport - Tour de France:Florian Lipowitz: Von Null an die Weltspitzevon Nils Kaben/Tamer Ücler
- 0:44 min
Tour de France:Lipowitz festigt dritten Gesamtplatz