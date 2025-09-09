EM-Qualifikation gegen Lettland: Tresoldi führt U21 zu 5:0

EM-Qualifikation gegen Lettland:Dreierpacker Tresoldi führt U21 zu 5:0-Sieg
Besser geht's fast nicht: Die U21 des DFB feiert zum Auftakt der Qualifikation für die EM einen 5:0-Sieg gegen Lettland. Nicolo Tresoldi trifft drei Mal.
Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei einer Galavorstellung mit dem überragenden Stürmer Nicolo Tresoldi ihren Start in die Qualifikation zur EM gemeistert. Im ersten Pflichtspiel nach der knappen EM-Finalpleite gegen England im Sommer besiegte die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo die Auswahl Lettlands mit 5:0 (2:0).
Nicolo Tresoldi schnürt Dreierpack
Im Rostocker Ostseestadion erzielte der bei Hannover 96 ausgebildete Tresoldi drei Treffer (44. Minute/50./57.). Im Sommer war der 21-Jährige zum belgischen Champions-League-Teilnehmer Club Brügge gewechselt. Nelson Weiper (19.) von Mainz 05 und Muhammed Damar (59.) von der TSG Hoffenheim sorgten für die weiteren Tore.
Zu keinem Zeitpunkt war der Sieg der Deutschen gefährdet. Die Letten wirkten über weite Strecken überfordert gegen die spielfreudigen Gastgeber.
Trainer Di Salvo erlebte eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Zwischen 2001 und 2006 lief der gebürtige Paderborner im Trikot von Hansa Rostock auf. "Ich hatte hier eine unglaublich schöne Zeit", hatte der 46-Jährige vor der Partie gesagt.
Nächste EM in zwei Jahren
Die nächste EM findet 2027 in Albanien und Serbien statt. Die favorisierten Deutschen treffen in ihrer Quali-Gruppe noch auf Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta.
Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.
