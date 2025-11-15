Paris-Halbfinale:Zverev geht die Luft aus: 0:6, 1:6 gegen Sinner
So deutlich hat Alexander Zverev in seiner Karriere noch nie verloren. Beim 0:6, 1:6 gegen Jannik Sinner wirkt der Hamburger erschöpft.
Quelle: dpa
