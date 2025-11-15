  3. Merkliste
Zverev geht die Luft aus: 0:6, 1:6 gegen Sinner

Paris-Halbfinale:Zverev geht die Luft aus: 0:6, 1:6 gegen Sinner

|
Alexander Zverev schlägt den Ball zurück

So deutlich hat Alexander Zverev in seiner Karriere noch nie verloren. Beim 0:6, 1:6 gegen Jannik Sinner wirkt der Hamburger erschöpft.

Quelle: dpa
