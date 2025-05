EM-Qualifikation: Gislason gibt Handball-Talenten eine Chance

Auch Gislason freut sich über die nachrückende Generation in seinem Team, das als großes Fernziel die WM 2027 im eigenen Land anpeilt. Es sei "irgendwie schön, weil es nicht nach Alter geht, sondern nach den Leistungen in der Liga". Da die Jungprofis in der Handball-Bundesliga tragende Rollen hätten, stünden sie verdientermaßen in der DHB-Auswahl.