Handball-European-League: Flensburg, Melsungen, Kiel im Final Four

Das Final Four der Handball-European-League wird zu einer beinahe kompletten Angelegenheit für deutsche Klubs: Der THW Kiel, die MT Melsungen und die SG Flensburg-Handewitt haben sich allesamt im Viertelfinale durchgesetzt und spielen beim Final Four am 24./25. Mai in Hamburg um den zweitwichtigsten Titel des europäischen Klub-Handballs. Vierter im Bunde ist Montpellier Handball, das sich im Rückspiel gegen Porto 35:22 durchsetzte.