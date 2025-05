Champions League: Füchse Berlin vor Einzug ins Final Four

Die Füchse Berlin haben sich im Kampf um den Einzug ins Final Four der Handball-Champions-League eine hervorragende Ausgangslage erspielt. Angeführt vom überragenden Welthandballer Mathias Gidsel feierte der Bundesliga-Spitzenreiter gegen den dänischen Meister Aalborg HB mit 37:29 (14:15) einen am Ende klaren Heimsieg - das Finalturnier in Köln (14./15. Juni) ist zum Greifen nah.