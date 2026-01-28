Handball-EM: Deutschland im Halbfinale - Aus für Frankreich

60′ Fazit:

Die DHB-Auswahl zeigt ihre bis dato beste Turnierleistung und wächst komplett über sich hinaus: Mit dem 38:34-Sieg über Titelverteidiger Frankreich nutzt Deutschland den zweiten Matchball, zieht hochverdient ins Halbfinale ein und schmeißt den amtierenden Europameister aus dem Turnier. Von Beginn an überzeugten beide Teams mit starkem Tempospiel, die Adlertruppe konnte sich mit einem 4:0-Lauf erstmals absetzen, auch weil die Equipe Tricolore zu viele einfache Fehler einstreute. Das Angriffsspiel war heute von Mut und Überzeugung geprägt, eine bockstarke zweite Welle, sowie gut vorbereitete Abschlüsse aus der zweiten Reihe waren der Schlüssel zum Erfolg. Trotz zwölf Mem-Torbeteiligungen im ersten Durchgang führte das Team von Trainer Alfreð Gíslason zur Pause. In den zweiten Durchgang starteten beide Teams kochend heiß, doch vor allem Juri Knorr, der mit zehn Toren aus zehn Versuchen von der Bank kam, war nicht zu stoppen und wurde am Ende mit 10/14 und wichtigen Assists MVP. Doch Les Bleus zeigten dann eine gänzlich andere Körpersprache, bis auf einen Treffer schmolz der Abstand zusammen. Am Ende überzeugte aber Andreas Wolff zwischen den Pfosten, vorne behielten die Rückraumshooter den Mut für ihre Abschlüsse, sodass die DHB-Auswahl den Sieg sicher ins Ziel brachte. Damit geht es am Freitag mit dem Halbfinale weiter, Gegner wird bei einem Sieg von Dänemark dann Kroatien werden, die Gastgeber träfen bei einem Erfolg im Abendspiel gegen Norwegen auf Island. Einen schönen Abend noch!

60′ Spielende

60′ Tor für Deutschland, 38:34 durch Lukas Mertens

Das ist der Schlusspunkt, Deutschland steht mit einer sensationellen Leistung im Halbfinale!

60′ Tor für Deutschland, 37:34 durch Renars Uscins



60′ 45 Sekunden vor dem Ende nimmt Bundestrainer Alfreð Gíslason sein letztes Team-Timeout! Doch das wird sich das deutsche Team nicht mehr nehmen lassen, stattdessen scheidet Frankreich in der Hauptrunde aus.

60′ Tor für Frankreich, 36:34 durch Hugo Descat

Die Schiedsrichter übersehen das zweite Mal, dass Descat klar aus dem Aus kommt. Sei's drum, der Wurf ins lange Eck gegen Wolff ist ein starker Abschluss.

59′ Tor für Frankreich, 36:33 durch Dika Mem

Elfter Tagestreffer für Mem!

59′ Zwei Minuten vor dem Ende bitte Frankreich-Trainer Guillaume Gille zu seiner letzten Auszeit! Doch der Titelverteidiger braucht jetzt noch fünf Tore zum Weiterkommen. Deutschland verzeichnet keinen Einbruch im zweiten Durchgang und wird ins Halbfinale einziehen.

59′ Tor für Deutschland, 36:32 durch Julian Köster

Das ist das beste deutsche Spiel des Turniers! Köster marschiert mit Überzeugung zum Tor, scort frei aus sechs Metern in die Maschen.

58′ Das muss jetzt reichen! Deutschland steht mit einem Bein im Halbfinale, Andreas Wolff fischt den Kopfroller von Hugo Descat raus.

58′ Tor für Deutschland, 35:32 durch Lukas Zerbe

Aufsetzer durch die Beine!

57′ Tor für Frankreich, 34:32 durch Hugo Descat



57′ Tor für Deutschland, 34:31 durch Marko Grgic

Das muss es sein, das muss reichen! Es funktioniert alles, Grgic steigt aus zehn Metern hoch und drischt das Leder maßgeschneidert oben links im Giebel.

56′ Die Equipe Tricolore kriegt das Leder mit viel Druck weiter gestoßen, trotz hartem Kontakt bringt Briet die Kugel weiter, Minne spielt weiter, Mem springt durch, doch setzt den Aufsetzer nur gegen die Latte.

56′ 2 Minuten für Jannik Kohlbacher (Deutschland)

Mit einem Schlag gegen den Hals gibt es die nächste Zeitstrafe. Übersteht die DHB-Auswahl die nächsten 120 Sekunden unbeschadet?

55′ Tor für Deutschland, 33:31 durch Renars Uscins

Was für ein Hammer! Uscins kommt über die linke Seite, nimmt die Sperre auf und zirkelt das Leder vorbei am Block oben rechts in den Giebel.

55′ Tor für Frankreich, 32:31 durch Dika Mem

Aus dem Nichts! Mem kann aus neun Metern hochsteigen, überspringt den Block und erwischt Andi Wolff auf dem falschen Fuß.

55′ Les Bleus-Trainer Guillaume Gille drückt zum zweiten Mal auf den Buzzer! Alles steuert hier auf eine packende Crunchtime zu, Frankreich ist hier weiter voll in der Verlosung um das Halbfinalticket.

54′ Tor für Deutschland, 32:30 durch Marko Grgic

M it viel Überzeugung springt Grgic über die linke Seite hoch, hämmert das Spielgerät aus der zweiten Reihe in die Maschen.

53′ Bis auf fünf Tore war das deutsche Team schon weg, das war die Phase und er das deutsche Team mit bedingungsloser zweiter Welle Druck auf das Tor gemacht hat. Ein wichtiger Rückhalt ist weiterhin Andreas Wolff, der Tournat einen freien Wurf vom Kreis abkauft.

52′ Tor für Frankreich, 31:30 durch Aymeric Minne

Anschlusstreffer! Was im Moment den Unterschied macht, ist wieder die Überzeugung im Tempospiel. Minne drückt den erweiterten Gegenstoß nach vorne, da ist der deutsche Rückzug nicht rechtzeitig.

52′ Tor für Frankreich, 31:29 durch Aymeric Minne



52′ Tor für Deutschland, 31:28 durch Franz Semper

Mit drei langen Schritten zieht Semper zur Mitte, steigt unbekümmert hoch und setzt den Abschluss mit einem Aufsetzer in die lange Ecke.

51′ Im perfekten Timing nimmt Bundestrainer Alfreð Gíslason seine zweite Auszeit! Da war der Pass von Lichtlein zum Kreis so gut wie weg, doch die Unterbrechung kam gerade noch rechtzeitig. Jetzt braucht es neue Direktiven für das gebundene Spiel.

51′ Es bahnt sich die volle Dramatik an! Knorr und Uscins finden offensiv keine Rhythmus aus dem Positionsspiel: Der Spielmacher hatte zuletzt drei Fahrkarten in Folge, dann geht auch noch der Pass in der Kreuzung weg.

50′ Da ist Andreas Wolff! Nachdem auch David Späth mit vier Paraden auch keine entscheidenden Akzente setzen konnte, kommt Wolff zurück und beißt Briet direkt einen Rückraumwurf ab. Das wurde aus deutscher Sicht aber auch Zeit, da Keeper Remi Desbonnet mit sechs Paraden im zweiten Durchgang wirklich gut im Spiel ist.

49′ Tor für Deutschland, 30:28 durch Nils Lichtlein

Ist das stark! Lichtlein übernimmt auch den zweiten Siebenmeter, guckt Remi Desbonnet zwischen den Pfosten sicher aus und drückt den Ball unten rechts ins Eck.

48′ Nachdem sich die Partie eine kleine Auszeit genommen hat, drücken beide Teams jetzt das Gaspedal wieder komplett durch. Die Franzosen sind voll auf Tuchfühlung...

48′ Tor für Frankreich, 29:28 durch Hugo Descat



48′ Tor für Deutschland, 29:27 durch Johannes Golla



48′ Tor für Frankreich, 28:27 durch Aymeric Minne



47′ Tor für Deutschland, 28:26 durch Lukas Mertens



47′ Tor für Frankreich, 27:26 durch Dika Mem



46′ Uscins attackiert Fabregas, der auf der Halbposition sich sichtlich unwohl fühlt, in der Breite. Mit hoher Dynamik tankt sich der Halbrechte nach Außen durch und setzt den Aufsetzer in die Maschen. Auf der anderen Seite feuert Minne aus der zweiten Reihe.

46′ Tor für Frankreich, 27:25 durch Aymeric Minne



46′ Tor für Deutschland, 27:24 durch Renars Uscins



45′ Tor für Frankreich, 26:24 durch Ludovic Fabregas

Lange steht die DHB-Auswahl gut in der Abwehr, gewinnt alle Zweikämpfe. Im Zeitspiel behält dann Aymeric Minne die Übersicht, findet Fabregas im Zentrum. Aus sechs Metern hämmert der Starkreisläufer den Ball oben links in den Winkel.

45′ Unterdessen bekommt Dika Mem eine Pause, der in der zweiten Halbzeit noch keine Stich gesehen hat.

44′ Der geht deutlich rüber! Deutschland braucht die Wurfgefahr aus dem Rückraum, doch Uscins setzt den beidbeinigen Schlagwurf deutlich über den Kasten.

43′ Tor für Frankreich, 26:23 durch Hugo Descat

Ist das abgezockt! Auch den nächsten Siebenmeter bringt Descat sicher unten links im Eck unter, da spekuliert Schlussmann David Späth zu früh auf den abgerollten Wurf über den Kopf.

43′ Tor für Deutschland, 26:22 durch Lukas Zerbe

Dreher durch die Beine! Kein guter Winkel für Zerbe auf der rechten Außenbahn, doch Desbonnet kriegt die Beine nicht rechtzeitig zu.

42′ Die Franzosen legen jetzt eine ganz andere Mentalität an den Tag, zeigen dem deutschen Positionsangriff emotional und mit gänzlich anderen Körpersprache die Grenzen auf.

41′ Mitte der zweiten Hälfte flacht die Partie etwas ab: Beiden Seiten unterlaufen Fehlwürfe und technische Fehler, so wie beim Stürmerfoul von Minne. Dazu übersehen die Schiedsrichter auf jeder Seite einen klaren Siebenmeter.

40′ Tor für Frankreich, 25:22 durch Thibaud Briet

Hat der eine Fackel! Aus voller Bewegung hämmert Briet aus der zweiten Reihe rauf, da kann David Späth im deutschen Tor auch nur noch hinter sich greifen.

40′ Tor für Deutschland, 25:21 durch Lukas Zerbe

Ist das wichtig! Mit viel Tempo hinten raus drückt Deutschland in der zweiten Welle, räumt über die rechte Außenbahn ab, Zerbe überwindet Keeper Desbonnet hoch im kurzen Eck.

39′ Nach einem spektakulären Auftakt in den zweiten Durchgang lassen jetzt beide Seiten Würfe liegen: Grgic verschießt, Lenne scheitert am Pfosten, den Abpraller fischt David Späth gegen Fabregas raus.

38′ Tor für Frankreich, 24:21 durch Hugo Descat

Nachdem Desbonnet den Wurf von Knorr sogar fangen kann, verkürzt Descat im Gegenstoß. Mit einem kleinen Lauf und gänzlich anderer Körpersprache kämpfen sich die Franzosen hier zurück in die Partie.

38′ Tor für Frankreich, 24:20 durch Ludovic Fabregas

Eigentlich kein guter Winkel für den hinterlaufenden Fabregas, doch aus spitzem Winkel donnert der Kreisläufer den Ball wuchtig unter die Latte.

37′ Und nochmal David Späth! Jetzt zünden die Torhüter, der Keeper der Rhein-Neckar-Löwen hält die Arme oben und sichert den Ballgewinn. In der 36. Minute unterläuft dann auch Knorr der erste Fehlwurf, nach 10/10 geht sein Wurf nur an den linken Pfosten.

36′ Was waren das bitte für fünf Minuten nach der Pause! Beide Teams kommen mit unglaublichem Elan aus der Kabine, dann reiht sich David Späth mit seiner ersten Parade gegen Aymeric Minne ein. Auf der anderen Seite scheitern Köster und Uscins aber auch am Block.

35′ Tor für Deutschland, 24:19 durch Juri Knorr

Und wieder Knorr! Der deutsche Spielmacher ist gar nicht mehr zu stoppen, das DHB-Tempospiel ist eine Wucht, es funktioniert einfach alles.

34′ Tor für Frankreich, 23:19 durch Hugo Descat



34′ Tor für Deutschland, 23:18 durch Julian Köster

Jeder Wurf ein Treffer, Köster nagelt die Pille unter die Latte.

34′ Tor für Frankreich, 22:18 durch Ludovic Fabregas



33′ Tor für Deutschland, 22:17 durch Juri Knorr

Neunter Treffer im neunten Versuch, Knorr ist gar nicht mehr zu stoppen!

33′ Tor für Frankreich, 21:17 durch Dika Mem

Mit einer druckvollen Kreuzung kommt Mem mit großen Schritten hinten rum und feuert dem eingewechselten David Späth das Leder um die Ohren.

32′ Tor für Deutschland, 21:16 durch Juri Knorr

Wieder ist es der schnelle Schlagwurf!

31′ Tor für Frankreich, 20:16 durch Elohim Prandi

Auch die Franzosen können es aus der zweiten Reihe, Prandi hat die schnelle Antwort im Köcher.

31′ Tor für Deutschland, 20:15 durch Juri Knorr

Nächster Schlagwurf, mit Volldampf donnert Knorr die Kugel in die Maschen.

31′ Deutschland beginnt im Ballbesitz, vor allem Dika Mem gilt es zu stoppen, der direkt an zwölf der 15 französischen Toren direkt beteiligt war.

31′ Rein in die zweite Hälfte! Bringt Deutschland den Vorsprung ins Finale oder kommt der amtierende Europameister aus Frankreich hier nochmal auf Tuchfühlung?

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Die deutsche Nationalmannschaft spielt eine herausragende erste Hälfte gegen Titelverteidiger Frankreich, zur Pause steht eine verdiente 19:15-Führung. Von Beginn an drückten beide Teams aufs Gaspedal, die Franzosen zeigten sich anfangs eiskalt in ihrem gewohnten Tempospiel. Vor allem Dika Mem war im rechten Rückraum nicht zu stoppen, der Superstar wirkte komplett angezündet und hielt seine Farben mit sieben Toren über weite Strecken im Spiel. Mit einem 4:0-Lauf Mitte der ersten Hälfte konnte sich das deutsche Team erstmals absetzen, auch weil die französische Abwehr kaum ein Mittel gegen die hohe Dynamik in den Zweikämpfen fand. Die Torhüter spielten bisher noch gar keine Rolle, Wolff brodelte innerlich mit nur zwei Paraden, auf der anderen Seite kommen Bolzinger und Desbonnet zusammen auch nur auf magere drei abgewehrte Bälle. Was das deutsche Spiel heute auszeichnet, ist der Mut zum Tor zu gehen: Vor allem Juri Knorr brillierte nach seiner Einwechslung mit sechs Treffern, doch in Summe besticht die ganze Mannschaft mit einer famosen Leistung. So darf es gerne weiter gehen, doch der Weg ist noch weit für die Adlertruppe. Bis gleich zur zweiten Hälfte!

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Tor für Deutschland, 19:15 durch Johannes Golla

Der Kapitän haut alles rein! Nach einem weiteren Fehlwurf von Minne rollt nochmal der Tempoexpress, Golla fliegt aus neun Metern heran und versenkt mit dem Buzzerbeater zur Vier-Tore-Führung.

30′ Tor für Deutschland, 18:15 durch Juri Knorr

Sechs Treffer bei sechs Versuchen! Knorr kommt mit Tempo und Überzeugung, überläuft Konan bei 15 Metern und hämmert das Leder aus der Bewegung oben rechts in die Ecke.

30′ Knapp eine Minute vor der Halbzeitpause bittet Bundestrainer Alfreð Gíslason zu seinem ersten Team-Timeout! Kann die DHB-Auswahl eine bockstarke erste Hälfte krönen und sogar mit einer Drei-Tore-Führung in die Kabine gehen?

29′ Zwei Mal geht es über die Außenbahn! Mertens und Lenne beginnen zu zaubern, Ersterer trifft mit Kontakt mit einem Aufsetzer. Letzterer hat jetzt viel Selbstvertrauen und scort auch aus ganz kleinem Winkel noch ins lange Eck.

29′ Tor für Frankreich, 17:15 durch Yanis Lenne



29′ Tor für Deutschland, 17:14 durch Lukas Mertens



28′ Tor für Frankreich, 16:14 durch Hugo Descat

Puh, was für eine knappe Kiste! Nachdem der letzte Siebenmeter noch am Pfosten landete, ist es wieder Descat, der zum Strafwurf geht. Einmal angetäuscht, setzt der Flügelflitzer den Ball unten links in die Ecke, für Wolff ist der Wurf zu scharf und platziert zum Halten.

27′ Tor für Frankreich, 16:13 durch Yanis Lenne

Kein guter Winkel für Lenne und trotzdem zirkelt der Rechtsaußen den Ball gekonnt noch um die Hüfte von Wolff flach ins lange Eck.

26′ Tor für Deutschland, 16:12 durch Nils Lichtlein

Eiskalt von der Bank! Lichtlein übernimmt die Verantwortung für den ersten Siebenmeter, im Duell gegen Bolzinger setzt der Berliner den Aufsetzer rechts in die Ecke.

25′ Tor für Frankreich, 15:12 durch Dika Mem

Es ist schon das siebte Tor, Dika Mem ist voll im Spiel. Der Linkshänder kann schalten und walten, trifft nahezu aus jeder Position gegen Block und Torwart.

25′ Tor für Deutschland, 15:11 durch Juri Knorr

Nahc zuletzt durchwachsenen Spielen zeigt Regisseur Knorr seine mit Abstand beste Leistung. Fünfter Treffer im fünften Versuch, auch wenn Knorr beim Abschluss aus zehn Metern viel Dusel hat, Bolzinger liegt in der rechten Ecke, legt sich das Ei aber selbst ins Nest.

24′ Tor für Frankreich, 14:11 durch Yanis Lenne

Doch sobald das deutsche Team auch nur den Hauch einer Angriffsfläche bietet, sind die Franzosen da: Uscins nimmt sich eine Schlagwurf über die Mitte, nach Parade von Bolzinger rollt die zweite Welle, über Lenne auf der rechten Seite wird sicher abgeräumt.

23′ Die ersten 23 Minuten sind aus deutscher Sicht am Rande der Perfektion, das ist ein überragender Auftritt des DHB-Teams.

22′ Tor für Deutschland, 14:10 durch Juri Knorr

Sofort hat Knorr die schnelle Antwort parat, prescht über die Mitte und zieht bis zum Tor. Trotz Kontakt trudelt der Ball noch über die Linie.

22′ Tor für Frankreich, 13:10 durch Dika Mem

Air France regelt es im Alleingang, offensiv ist der Superstar bisher nicht zu stoppen.

21′ Tor für Deutschland, 13:9 durch Justus Fischer

Die Franzosen haben den Torwart gewechselt, doch Charles Bolzinger kann sich noch nicht mit einer Parade einfügen. Fischer kriegt den zentralen Wurf, setzt den Heber richtig stark über den Schlussmann hinweg.

21′ Tor für Frankreich, 12:9 durch Thibaud Briet



20′ Tor für Deutschland, 12:8 durch Juri Knorr

Von der Bank kommt Deutschlands Spielmacher und zündet direkt richtig durch. Das ist der nächste Schlagwurf aus der zweiten Welle, da steht der Mittelblock deutlich zu passiv.

19′ Tor für Frankreich, 11:8 durch Dika Mem

Fünfter Treffer im siebten Versuch! Nur acht Tore der Franzosen in 20 Minuten sind eine vergleichsweise schwache Ausbeute. Dika Mem beendet die fast achtminütige Torflaute.

18′ Tor für Deutschland, 11:7 durch Juri Knorr

Mit viel Dusel bestraft das deutsche Team den nächsten Ballverlust von Prandi. Golla treibt den Ball nach vorne, verliert die Kugel fast, Knorr sammelt auf und schmeißt aus neun Metern trocken auf den Kasten.

18′ Nach knapp 20 Minuten bittet Frankreich-Coach Guillaume Gille zu seiner ersten Auszeit! Über sechs Minuten ist die Equipe Tricolore jetzt schon ohne eigenen Treffer, das hat durchaus Seltenheitswert.

18′ Tor für Deutschland, 10:7 durch Renars Uscins

Erstmals ist Andreas Wolff auch gegen einen Rückraumwurf von Mem zur Stelle, aus dem erweiterten Gegenstoß knüppelt Uscins das Leder dann oben links in den Winkel.

17′ Tor für Deutschland, 9:7 durch Juri Knorr

Ist das wichtig! Knorr kommt mit viel Tempo über die Mitte, setzt sich gegen die Hand durch und drückt die Pille über die Linie.

17′ Die DHB-Truppe ist hier voll im Spiel, auch wenn die Überzahl nur Unentschieden endete. Und abgesehen von Dika Mem hat die deutsche Abwehr Les Bleus auch gut unter Kontrolle.

16′ Auf der anderen Seite steht Torwart Andreas Wolff aber seinem gegenüber in Nichts nach und beißt Aymeric Minne den freien Durchbruch ab, der Abpraller landet aber in französischen Händen.

15′ Das ist nicht gut zu Ende gespielt! Im ersten Angriff kann sich die deutsche Auswahl nur einen mäßigen Wurf über die linke Flügelposition erspielen, Mertens scheitert mit seinem Kopfroller aber an Remi Desbonnet.

14′ 2 Minuten für Hugo Descat (Frankreich)

Wie ein Klammeräffchen hängt Descat von hinten an Fischer dran, sofort entscheiden die Unparteiischen auf die nächste Zeitstrafe.

14′ Tor für Deutschland, 8:7 durch Justus Fischer

Was für eine Willensleistung! Mit drei Schritten drückt sich der junge Kreisläufer zur rechten Seite, wuchtet sich in den Kreis und holt die Führung zurück.

13′ 7-Meter verworfen von Hugo Descat (Frankreich) Rums! Zwar kann Andreas Wolff nur hinterher gucken, doch Descat scheitert flach am linken Pfosten.

12′ Tor für Frankreich, 7:7 durch Dika Mem

Dika Mem ist komplett angezündet! Der Halbrechte scheint hier auf einer Mission zu sein, nimmt sich aus der zweiten Welle nahezu jeden Abschluss.

11′ Tor für Deutschland, 7:6 durch Justus Fischer

Stark hinterlaufen, Köster serviert den Steckpass in die Lücke am Kreis, Fischer drückt die Kugel im Fallen über die Linie.

11′ Die Franzosen stellen mit Fabregas und Konan eine überragende Abwehr, wiederholt beißt sich das deutsche Team die Zähne aus an diesem Bollwerk.

10′ Es geht weiter hoch und runter, beide Seiten gehen volles Tempo in der zweiten Welle. Nachdem sich beide Außen erstmals aus dem Positionsspiel einbringen können, ist es erneut Dika Mem mit seiner Urgewalt auf die rechte Seite, der den Ausgleich markiert.

9′ Tor für Frankreich, 6:6 durch Dika Mem



9′ Tor für Deutschland, 6:5 durch Lukas Mertens



9′ Tor für Frankreich, 5:5 durch Hugo Descat

Was für ein überragender Heber von der linken Außenbahn.

8′ Erst scheitert Köster gegen den Doppelblock an Keeper Remi Desbonnet, den Abpraller kann Golla dann unter Kontakt nicht verwerten.

7′ Tor für Frankreich, 5:4 durch Dika Mem

Was Grgic kann, kann Dika Mem auch! Air France drückt in der zweiten Welle aufs Gaspedal, der künftige Berliner hämmert den Pille aus dem erweiterten Gegenstoß.

7′ Tor für Deutschland, 5:3 durch Marko Grgic

Weiter gehts mit viel Rückraumpower!

6′ Tor für Frankreich, 4:3 durch Aymeric Minne

Da bleibt die Abwehr zu passiv! Minne knüppelt aus acht Metern denS Schlagwurf in den Kasten.

6′ Tor für Deutschland, 4:2 durch Johannes Golla

Nach dem zweiten Pfostentreffer der Equipe Tricolore geht Team D mit Überzeugung nach vorne, Uscins findet erneut Kreisläufer Golla.

5′ Tor für Deutschland, 3:2 durch Renars Uscins

Deutschland ist zu Beginn auch aus der Distanz wurfgefährlich, Uscins setzt den beidbeinigen Schlagwurf in die Maschen.

4′ Tor für Frankreich, 2:2 durch Hugo Descat

Den ersten Siebenmeter übernimmt Linksaußen Descat, einmal angetäuscht zieht Descat seinen Wurf knapp an der linken Hüfte von Andi Wolff vorbei.

3′ Tor für Deutschland, 2:1 durch Johannes Golla

Auch der Kapitän legt direkt nach, fast schon auf den Knien wuchtet Golla den Ball oben rechts in die Ecke.

2′ Tor für Frankreich, 1:1 durch Dika Mem



2′ 2 Minuten für Marko Grgic (Deutschland)

In der Rückwärtsbewegung kreuzt Grgic den Weg zum Anwurf, früh gibt es die erste Zeitstrafe.

2′ Tor für Deutschland, 1:0 durch Marko Grgic

Aus dem Lauf drischt Grgic die Kugel unten links ins Eck.

1′ Die Franzosen machen den Ball schnell, der Innenblock geht früh auf die Schützen rauf. Dahinter öffnet sich der Raum für Fabregas, der Kreisläufer hämmert den Ball aber nur an den Pfosten.

1′ Frankreich eröffnet mit Ballbesitz, Deutschland startet ohne Überraschungen in der Defensive, zwischen den Pfosten beginnen Andreas Wolff und Remi Desbonnet.

1′ Los geht’s, der letzte Spieltag in der Hauptrunde I zwischen Deutschland und Frankreich ist eröffnet.

1′ Spielbeginn

Beide Teams sind eingelaufen, es folgen die Nationalhymnen und der Sportlergruß, dann fliegt gleich der Ball.

Dabei gilt es die beiden starken Kreisläufer Nicolas Tournat und Ludovig Fabregas nicht zu vernachlässigen. Ähnlich wie Spanien und Dänemark braucht auch das deutsche Team heute viel Mut im Tempospiel nach vorne, gepaart mit einer Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Denn zwischen den Pfosten dürfte Team D den vielleicht entscheidenden Vorteil haben, sowohl Bolzinger, als auch Desbonnet kamen im bisherigen Turnierverlauf nicht an die Quoten von David Späth und Andreas Wolff heran. Frage bleibt auch, wie die deutsche Mannschaft mit dem Druck umgeht, es ist schwer hier einen Favoriten auszumachen. Es sind zwei der besten Teams Europas, ein kleiner Bonus aus deutscher Sicht dürfte sein, dass ein Remis reicht. Doch die Franzosen verfügen über viele Superstars mit reichlich Erfahrung, die nicht zum ersten Mal in einer derart brenzligen Lage sind. Es wartet ein ganz heißer, temporeicher Tanz: Mut machen dürfte aber die Erinnerung an den letzten Sieg über Frankreich, in Lille gewann die deutsche Mannschaft das dramatische Olympische Viertelfinale mit 35:34 nach Verlängerung.

Im deutschen Kader müssen heute Rune Dahmke und Abwehrspezialist Tom Kiesler auf der Bank Platz nehmen, die übrigen 16 Spieler müssen einen Sahnetag erwischen, um gegen den Nachbarn bestehen zu können. Nach der zweiten Turnierniederlage wird heute Andreas Wolff zurück im deutschen Tor erwartet. Nach 22 Paraden gegen Norwegen liegt es auch am deutschen Schlussmann, ob man den Franzosen Paroli bieten kann. Denn die französische Mannschaft schaffte es in diesem Turnier offensiv Rekorde zu brechen: Mit einem Schnitt von fast 40 Treffern pro Partie, zwei Mal gelangen in Summe 46 eigene Tore in einem Spiel - EM-Rekord – verfügt das Team von Trainer Guillaume Gille über reichlich Angriffspower. So gilt es, ähnlich wie Spanien vor zwei Tagen, wo die Franzosen ihre zweite Turnierniederlage schlucken mussten, die Superstars aus der Partie zu nehmen. Vor allem Dika Mem, Aymeric Minne, Thibaut Briet und Elohim Prandi können jederzeit heiß laufen, das gilt es mit offensiver Abwehrarbeit und gutem Rückzug zu verhindern.

Die Ausgangslage in der Hauptrundengruppe I könnte kaum spannender sein: Dänemark steht mit sechs Punkten nach dem Sieg über Deutschland bereits sicher im Halbfinale. Dahinter rangiert die deutsche Mannschaft, die mindestens ein Unentschieden zum Weiterkommen braucht. Bei einer möglichen Niederlage hätte das Adlerteam aber zumindest das Spiel um den fünften Platz sicher. Anders ist die Ausgangslage der Equipe Tricolore: Nachdem Portugal zum Auftakt in den heutigen Spieltag überraschend deutlich gegen Spanien gewonnen hat, haben sich die Tugas mit fünf Punkten vorrübergehend auf den dritten Platz geschoben. So wird es für Les Bleus heute zum ultimativen Stresstest: Bei einem Sieg wartet das Halbfinale, bei einem Remis das Platzierungsspiel um den fünften Rang im Turnier, bei einer Niederlage wäre für den Titelverteidiger Schluss in der Hauptrunde. Es ist eine Art „Viertelfinal-K.o.-Spiel“, es geht für beide Teams um Alles, genau das ist auch auf dem Parkett in der Form zu erwarten.

Hallo und herzlich willkommen zur Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft! Am letzten Spieltag trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Auswahl Frankreichs, Anwurf ist in der Jyske Bank Boxen zu Herning um 18 Uhr!

60′ Spielende

60′ Tor für Portugal, 27:35 durch Leonel Fernandes

59′ Tor für Spanien, 27:34 durch Jan Gurri Aregay

58′ Tor für Portugal, 26:34 durch João Gomes

58′ Tor für Spanien, 26:33 durch Aleix Gómez

58′ Tor für Portugal, 25:33 durch João Gomes

57′ Tor für Spanien, 25:32 durch Aleix Gómez

57′ Tor für Portugal, 24:32 durch Salvador Salvador

56′ Tor für Portugal, 24:31 durch António Areia

55′ Tor für Spanien, 24:30 durch Aleix Gómez

53′ Tor für Portugal, 23:30 durch Victor Iturriza

52′ Tor für Portugal, 23:29 durch Victor Iturriza

51′ António Areia (Portugal) verwirft einen Siebenmeter

50′ Tor für Spanien, 23:28 durch Imanol Garciandia

49′ Tor für Portugal, 22:28 durch António Areia

48′ Tor für Spanien, 22:27 durch Ian Tarrafeta

46′ Tor für Portugal, 21:27. Siebenmeter verwandelt von António Areia

46′ 2-Minuten-Strafe für Antonio Serradilla (Spanien)

45′ Tor für Portugal, 21:26 durch Francisco Costa

44′ Tor für Spanien, 21:25 durch Ian Barrufet Torrebejano

44′ Tor für Portugal, 20:25 durch Victor Iturriza

43′ 2-Minuten-Strafe für Kauldi Odriozola (Spanien)

43′ Tor für Spanien, 20:24 durch Ian Tarrafeta

43′ Tor für Portugal, 19:24 durch João Gomes

41′ 2-Minuten-Strafe für Rui Silva (Portugal)

40′ Tor für Spanien, 19:23 durch Jan Gurri Aregay

40′ Tor für Portugal, 18:23 durch Leonel Fernandes

39′ Tor für Spanien, 18:22 durch Marcos Fis Ballester

38′ Tor für Spanien, 17:22 durch Aleix Gómez

38′ Tor für Portugal, 16:22 durch Martim Costa

37′ Tor für Portugal, 16:21 durch Martim Costa

36′ 2-Minuten-Strafe für Víctor Romero Holguín (Spanien)

35′ Tor für Spanien, 16:20 durch Aleix Gómez

35′ Tor für Portugal, 15:20 durch Luis Frade

35′ Tor für Spanien, 15:19 durch Jan Gurri Aregay

34′ Tor für Portugal, 14:19 durch António Areia

34′ Tor für Spanien, 14:18 durch Ian Barrufet Torrebejano

34′ Tor für Portugal, 13:18 durch Leonel Fernandes

33′ Tor für Spanien, 13:17 durch Jan Gurri Aregay

32′ Tor für Portugal, 12:17 durch Miguel Neves

31′ Anpfiff 2. Halbzeit

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Tor für Spanien, 12:16 durch Ian Tarrafeta

29′ Tor für Spanien, 11:16 durch Kauldi Odriozola

27′ Tor für Portugal, 10:16 durch Martim Costa

27′ Tor für Spanien, 10:15 durch Jan Gurri Aregay

26′ Tor für Portugal, 9:15 durch Martim Costa

25′ Tor für Spanien, 9:14 durch Alex Dujshebaev

25′ 2-Minuten-Strafe für Salvador Salvador (Portugal)

25′ Tor für Portugal, 8:14 durch Francisco Costa

25′ Tor für Spanien, 8:13 durch Imanol Garciandia

24′ Tor für Portugal, 7:13 durch Victor Iturriza

21′ Tor für Spanien, 7:12 durch Ian Barrufet Torrebejano

21′ Tor für Portugal, 6:12 durch Francisco Costa

21′ Tor für Spanien, 6:11 durch Ian Barrufet Torrebejano

20′ Tor für Portugal, 5:11 durch Francisco Costa

20′ 2-Minuten-Strafe für Victor Iturriza (Portugal)

19′ Tor für Portugal, 5:10 durch Francisco Costa

16′ Tor für Spanien, 5:9. Siebenmeter verwandelt von Aleix Gómez

16′ Tor für Portugal, 4:9 durch Martim Costa

14′ Tor für Portugal, 4:8. Siebenmeter verwandelt von Francisco Costa

13′ Tor für Portugal, 4:7 durch Martim Costa

11′ Tor für Portugal, 4:6 durch Salvador Salvador

11′ Tor für Spanien, 4:5 durch Jan Gurri Aregay

9′ Tor für Portugal, 3:5 durch Luis Frade

8′ Tor für Portugal, 3:4 durch Diogo Branquinho

6′ Tor für Spanien, 3:3 durch Javier Rodríguez Moreno

5′ Tor für Portugal, 2:3 durch Francisco Costa

4′ Tor für Spanien, 2:2 durch Daniel Fernández

3′ Tor für Portugal, 1:2. Siebenmeter verwandelt von António Areia

2′ Tor für Portugal, 1:1. Siebenmeter verwandelt von António Areia

1′ Tor für Spanien, 1:0 durch Javier Rodríguez Moreno

1′ Spielbeginn

60′ Fazit:

Deutschland verliert das Topspiel gegen Dänemark in der Hauptrunde mit 26:31 und verpasst damit die verfrühte Halbfinal-Qualifikation. In der ersten Halbzeit war das DHB-Team nahezu auf Augenhöhe mit den Dänen und lag nur mit 12:13 hinten. Doch im zweiten Durchgang wurden die bereits zuvor angedeuteten Unterschiede noch sichtbarer. Die deutsche Deckung bot teils zu große Lücken an. Für die dynamischen Dänen Pytlick und Gidsel war das gefundenes Fressen, beide erzielten je acht Tore. Das dänische Team hingegen stand am eigenen Kreis extrem gut und zwang die deutschen Rückraumspieler zu zahlreichen Würfen aus ungünstigen Positionen - auch deswegen konnte Keeper Nielsen glänzen. Erst als der große Titelfavorit mehr Tempo zuließ, kam Deutschland auf den Außenpositionen oder am Kreis zu Würfen. In der Schlussphase ließen die Dänen nichts mehr anbrennen. Während das Team von Nikolaj Jakobsen das Halbfinalticket durch den Sieg gebucht hat, bekommen die DHB-Männer im direkten Duell mit Frankreich am Mittwoch um 18 Uhr die zweite Chance - ein Unentschieden würde reichen.

60′ Spielende

60′ Linksaußen Landin scheitert wenige Sekunden vor Schluss noch am Fuß von Andi Wolff.

60′ Tor für Deutschland, 26:31 durch Mathis Häseler

Häseler betreibt von rechts außen noch etwas Ergebniskosmetik.

59′ 2 Minuten für Tom Kiesler (Deutschland)

Kiesler hat bei Gidsels Tor dem dänischen Starspieler noch am Trikot gezogen.

59′ Tor für Dänemark, 25:31 durch Mathias Gidsel

Gidsel setzt sich mittig stark durch und schraubt sein Tore-Konto noch etwas hoch.

59′ Tor für Deutschland, 25:30 durch Miro Schluroff

Schluroff trifft aus einer seitlichen Bewegung heraus stark ins lange Eck.

58′ Tor für Dänemark, 24:30 durch Mads Hoxer



58′ Tor für Dänemark, 24:29 durch Simon Pytlick

Pytlick bricht mit viel Dynamik halblinks durch. In der gesamten zweiten Halbzeit hat die deutsche Deckung zu große Lücken angeboten, die allen voran Gidsel und Pytlick mit ihrer Dynamik zu nutzen wussten.

57′ Das DHB-Team muss nun eigentlich erfolgreich sein. Schluroff weiß das und nimmt sich schnell den Wurf aus dem Rückraum. Nielsen ist jedoch zur Stelle und bejubelt seine Parade lautstark.

57′ Nur noch vier Tore und deutscher Ballbesitz! Bahnt sich noch eine späte und überraschende Wende an oder spielt Dänemark das cool herunter?

56′ Seit einigen Minuten hütet Wolff das deutsche Tor. Mit dem rechten Arm pariert er einen Wurf von Gidsel.

56′ Tor für Deutschland, 24:28 durch Johannes Golla

Geniales Tor von Golla! Er wird am Kreis angespielt, fällt mit dem Rücken zum Tor zu Boden und kann blind im langen Eck Nielsen überwinden.

54′ Tor für Deutschland, 23:28 durch Franz Semper

Semper kommt mit viel Tempo von hinten und trifft aus dem linken Rückraum ins lange Eck.

53′ Tor für Dänemark, 22:28 durch Mads Hoxer

Hoxer schweißt den Ball hoch und präzise ins kurze Eck.

53′ Nun auch der dänische Trainer Nikolaj Jacobsen mit einer Auszeit.

53′ Tor für Deutschland, 22:27 durch Julian Köster

Köster kompromisslos aus dem Rückraum.

52′ Tor für Deutschland, 21:27 durch Franz Semper

Auch Deutschlands Tempospiel ist in dieser Phase deutlich stärker, sodass auf beiden Seiten aktuell deutlich mehr Tore fallen.

52′ Tor für Dänemark, 20:27 durch Simon Pytlick

Pytlick spielt aktuell in einer eigenen Liga und erzielt innerhalb von sechs Minuten sechs Tore.

52′ Tor für Deutschland, 20:26 durch Miro Schluroff

Schluroff pfeffert den Ball aus dem Rückraum über die dänische Deckung hinweg ins Tor.

50′ Tor für Dänemark, 19:26 durch Simon Pytlick

Ein versuchter Pass von Gidsel bleibt in der deutschen Deckung hängen. Pytlick bekommt den Ball und schraubt ihn mit einem genialen Schlagwurf rechts ins Tor.

49′ Tor für Deutschland, 19:25 durch Mathis Häseler

Häseler wird nach Schneller Mitte rechts außen freigespielt und kommt mal zu einem recht einfachen Tor.

49′ Tor für Dänemark, 18:25 durch Simon Pytlick

Pytlick mit einer klasse Einzelaktion! Mittig tankt er sich durch zwei deutsche Spieler hindurch zum Kreis und ist dort erfolgreich.

49′ Tor für Deutschland, 18:24 durch Rune Dahmke



48′ Tor für Dänemark, 17:24 durch Simon Pytlick



48′ Tor für Deutschland, 17:23 durch Johannes Golla

Da ist mal ein Zuspiel an den Kreis! Köster findet Golla und der überwindet im Fallen Nielsen.

47′ 4:10 steht es in Halbzeit zwei, das ist viel zu wenig. Alfreð Gíslason nimmt nach dem 0:4-Lauf bereits jetzt verzweifelt seine letzte Auszeit.

47′ Tor für Dänemark, 16:23 durch Simon Pytlick

Pytlick wird in einem Tempogegenstoß von Gidsel klasse angespielt. Über Späth hinweg donnert er den Ball in die Maschen. Dänemark ist nun mit sieben Toren vorne, das Spiel hat in den letzten Minuten eine klare Richtung genommen.

46′ Tor für Dänemark, 16:22 durch Simon Pytlick

Auch Pytlick kann halblinks durchbrechen. Die deutsche Deckung fällt ein wenig auseinander, die Dänen spielen sich in einen Rausch.

45′ Grgic möchte den Ball aus dem Rückraum verdeckt an Nielsen vorbeiwerfen, verfehlt aber sogar das Tor. Weiterhin kann das DHB-Team kaum mal einen Mann am Kreis oder auf den Außenpositionen in Szene setzen.

45′ Tor für Dänemark, 16:21 durch Mathias Gidsel

Gidsel kann halbrechts durchdringen, die Lücke in der deutschen Deckung ist aber auch recht groß. Späth kann dann nicht mehr viel ausrichten.

44′ Uscins probiert es erneut aus dem Rückraum und scheitert an Nielsen.

44′ Tor für Dänemark, 16:20 durch Niclas Kirkeløkke

Rechtsaußen Kirkeløkke nagelt den Ball mit einem tollen Sprungwurf nahezu perfekt links unter die Latte.

43′ Tor für Deutschland, 16:19 durch Renars Uscins

Auch Uscins schraubt sein Tore-Konto auf sechs Treffer.

43′ Tor für Dänemark, 15:19 durch Mathias Gidsel

Gidsel erzielt im linken Eck seinen sechsten Treffer des Tages.

42′ Tor für Dänemark, 15:18 durch Magnus Saugstrup Jensen

Auf Uscins Tor folgt die Schnelle Mitte. Das Tempospiel der Dänen ist beeindruckend, Saugstrup Jensen wird am Kreis freigespielt. Nur wenige Sekunden nach Uscins Treffer zappelt der Ball hinter Späth im Netz.

42′ Tor für Deutschland, 15:17 durch Renars Uscins



41′ Alfreð Gíslason nimmt in dieser schwierigen Phase seine zweite Auszeit. Der Trainer und einige Spieler betonen, dass das deutsche Team noch voll im Spiel ist.

40′ Tor für Dänemark, 14:17 durch Magnus Landin

Landin springt von links außen in den Kreis, Späth hat keine Chance. Drei-Tore-Führung für Dänemark.

40′ Doppelte Unterzahl also für das deutsche Team. Einige Sekunden spielt das Team mit nun fünf Feldspielern und leerem Tor herunter, ehe Uscins aus schwieriger Position nicht trifft.

39′ Tor für Dänemark, 14:16 durch Mathias Gidsel



39′ 2 Minuten für Marko Grgic (Deutschland)

Kurz nach dem eigenen Tor nun sogar die Zwei-Minuten-Strafe für Grgic. Und die ist recht hart, Grgic stößt Gidsel in Kohlbacher herein.

38′ Tor für Deutschland, 14:15 durch Marko Grgic



38′ Tor für Dänemark, 13:15 durch Emil Jakobsen

Jakobsen verwandelt den Siebenmeter.

38′ 2 Minuten für Jannik Kohlbacher (Deutschland)

Kohlbacher stellt gegen den dänischen Rechtsaußen den Fuß zu weit heraus, verursacht einen Siebenmeter und muss für zwei Minuten herunter.

37′ Kirkeløkke läuft im Tempogegenstoß alleine auf Späth zu. Der hat aber seine rechte Hand genau da, wo sie hingehört und pariert diesen Wurf richtig stark.

36′ Tor für Dänemark, 13:14 durch Mads Hoxer

Hoxer findet mittig eine recht große Lücke in der deutschen Deckung und erzielt den ersten dänischen Treffer nach fast zehn torlosen Minuten.

36′ 2 Minuten für Rune Dahmke (Deutschland)

Dänemark sofort mit der Schnellen Mitte. Gidsel ist nur wenige Sekunden nach dem Gegentor kurz vor dem deutschen Kreis, wird aber in vollem Lauf von Dahmke zu Boden gerissen.

35′ Tor für Deutschland, 13:13 durch Marko Grgic

Grgic mit dem Ausgleich! Nach knapp fünf Minuten fällt das erste Tor der zweiten Halbzeit. Grgic wuchtet den Ball links ins kurze Eck.

35′ Gidsel quert von rechts nach links und geht aus einer seitlichen Bewegung zum Sprungwurf hoch. Späth pariert im kurzen Eck.

34′ Köster bricht mit einer starken Finte halblinks durch, jagt den Ball aber wuchtig an den linken Innenpfosten - ein wenig Pech kommt dazu.

33′ Auf der anderen Seite scheitert Dahmke nach einem schnell vorgetragenen Angriff an Nielsen. Die Dänen wiederum verlieren durch einen technische Fehler wieder den Ball - ein schwacher Start von beiden Mannschaften im Angriff.

32′ Auch Halbzeit zwei beginnt zunächst ohne Treffer. Hoxer probiert es aus dem Rückraum, Späth fängt seinen Wurf sogar.

31′ Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang! Bleibt das deutsch-dänische Duell ein torarmes? Bisher sind erst 25 Tore gefallen.

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Deutschland liegt in einem hektischen Spiel zur Pause gegen Dänemark knapp mit 12:13 hinten. Unterm Strich waren die Dänen das stärkere Team und wären wohl gerne mit einer deutlicheren Führung in die Pause gegangen. Nachdem in den ersten Minuten Gidsel mit seiner Dynamik viel Verantwortung übernahm und eigenständig für einen 3:0-Lauf sorgte, spielte das Team von Nikolaj Jacobsen Mitte der ersten Halbzeit die Tore besser heraus. Dänemark spielte häufiger an den Kreis oder die Außenpositionen frei. Das DHB-Team fand in der dänischen Deckung weniger Lücken und probierte es recht häufig aus dem Rückraum - nicht selten zu hektisch und aus ungünstigen Positionen. So zogen die Dänen zwischenzeitlich auf drei Tore davon. Doch die letzten Minuten vor der Pause gehörten nochmal dem deutschen Team mit einer nun verbesserten Deckung. Lichtlein verpasste mit seinem verworfenen Siebenmeter praktisch mit der Halbzeitsirene sogar noch den Ausgleich.

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ 7-Meter verworfen von Nils Lichtlein (Deutschland)

Bitter: Beim Siebenmeter trifft Lichtlein nur den Pfosten und verpasst somit den Ausgleich.

30′ In den letzten Minuten vor der Pause ist die deutsche Deckung aggressiver und kann nun auch einige Würfe der Dänen blocken. Dazu hat Späth nochmal seine Hand dazwischen. Und so läuft schließlich der Gegenstoß, bei dem der noch wesentlich gestörte Golla nach einem Zuspiel Kösters zwar trifft - doch vorher ertönt der Pfiff zum Siebenmeter.

29′ 2 Minuten für Simon Hald (Dänemark)

Dazu sind die Dänen bis zur Pause und noch eine halbe Minute nach Wiederanpfiff mit einem Mann weniger auf der Platte.

29′ Tor für Deutschland, 12:13 durch Julian Köster

Kurz vor der Halbzeitpause läuft es nochmal besser für das DHB-Team. Pytlick trifft erneut nur den Fuß von Späth, Köster macht es auf der anderen Seite besser.

28′ Tor für Deutschland, 11:13 durch Marko Grgic

Grgic ist mit ganz viel Wucht aus dem Rückraum erfolgreich.

28′ Nun finden auch die Dänen mal keine Lücke in der deutschen Deckung und müssen wegen passiven Spiels schließlich einen schwierigen Wurf nehmen - in Person von Gidsel. Der jagt den Ball weit über Späth und sein Tor hinweg.

27′ Knorr will jetzt zu viel und nimmt sich nur wenige Sekunden nach einem misslungenen Sprungwurf den nächsten aus recht ungünstiger Position.

26′ Tor für Dänemark, 10:13 durch Emil Jakobsen

Linksaußen Jakobsen wird stark in Szene gesetzt, hat recht viel Platz und kann sich mit raumgreifenden Schritten noch einen besseren Winkel erarbeiten, um dann Späth zu überwinden.

26′ Der nächste Wurf aus dem Rückraum: Knorr stellt Nielsen mit seinem Wurf vor nicht allzu große Probleme. Der dänische Torwart macht ein starkes Spiel, wird vom DHB-Team mit vielen Rückraum-Würfen aber auch nicht vor die kompliziertesten Aufgaben gestellt.

26′ Nur kurz nach der dänischen Auszeit nimmt auch der deutsche Coach Alfreð Gíslason seine erste Auszeit.

25′ Tor für Dänemark, 10:12 durch Lasse Andersson

Guter Parallelstoß der Dänen! Gidsel bindet mit einem dynamischen Antritt zwei deutsche Spieler, neben ihm stößt Andersson, bekommt den Ball herübergelegt und lässt Späth keine Chance.

24′ Tor für Deutschland, 10:11 durch Renars Uscins

Uscins jagt den Ball aus dem Rückraum ins Tor.

24′ Der dänische Erfolgstrainer Nikolaj Jacobsen nimmt die erste Auszeit der Partie. Zumindest kurzfristig sorgt diese nicht für den gewünschten Erfolg, Pytlick scheitert an Späth.

23′ Wegen Zeitspiels muss Schluroff es beim Freiwurf über den dänischen Block hinweg probieren. Nielsen pariert den Wurf nahe der Latte. Der dänische Torhüter steht nun bei fünf Paraden.

22′ Tor für Deutschland, 9:11 durch Juri Knorr

Knorr bricht halblinks mit viel Tempo durch und sorgt mal wieder für ein deutsches Erfolgserlebnis.

21′ Deutschland ist mit der Schnellen Mitte nicht erfolgreich. Köster spielt zu Kohlbacher, der im nun immer selbstbewussteren Nielsen seinen Meister findet.

21′ Tor für Dänemark, 8:11 durch Niclas Kirkeløkke

Stark spielen die Dänen Rechtsaußen Kirkeløkke frei. Der trifft ins lange Eck zur ersten Drei-Tore-Führung dieser Partie.

20′ Der dänische Keeper Nielsen wird stärker! Knorr schleudert einen Schlagwurf mit 120 km/h auf das Tor, allerdings etwas zu unplatziert. Nielsen wehrt den Wurf nach oben hinter das Tor ab.

19′ Fischer wird am Kreis angespielt, scheitert aus guter Position aber am stark reagierenden Nielsen. Auf der anderen Seite kann Hansen zwar Späth überwinden, doch die Latte steht dem Tor im Weg.

18′ Tor für Dänemark, 8:10 durch Simon Pytlick



18′ 2 Minuten für Julian Köster (Deutschland)



17′ Tor für Deutschland, 8:9 durch Renars Uscins



17′ Tor für Dänemark, 7:9 durch Emil Jakobsen

Lange muss Gidsel sich nicht aufregen. Jakobsen verwandelt den Siebenmeter, der für diesen Siebenmeter eingewechselte Wolff hat keine Chance.

17′ Gidsel stößt halbrechts in Richtung Kreis, steigt hoch und wird von Dahmke lange gehalten. Dabei trifft er im kurzen Eck dennoch das Tor, Späth fälscht den Wurf noch leicht ab. Zu vorschnell pfeifen die Unparteiischen die Situation ab und den Siebenmeter für Dänemark - zum Unmut Gidsels.

16′ Tor für Deutschland, 7:8 durch Julian Köster



15′ Tor für Dänemark, 6:8 durch Emil Jakobsen

Jakobsen tritt beim ersten dänischen Siebenmeter an und hebt den Ball cool über Späth hinweg ins Tor.

14′ Uscins mit einem technischen Fehler. Auch die Dänen verlieren den Ball im Gegenstoß vermeintlich hektisch, doch Häseler kann die Kugel im Fallen nicht halten. So bleiben die Dänen in Ballbesitz.

14′ Nun steht die deutsche Deckung sicher, der Serien-Weltmeister findet keine Lücke. Pytlick nimmt sich schließlich den Wurf aus dem Rückraum, den Späth mit dem Fuß pariert.

13′ 2 Minuten für Mads Mensah (Dänemark)

Mensah hat bei der Aktion zudem Uscins am Hals getroffen und muss für zwei Minuten zuschauen.

13′ Tor für Deutschland, 6:7 durch Renars Uscins

Grgic spielt quer zu Uscins, der mit einer dynamischen Körpertäuschung an Mensah vorbeizieht und dann Nielsen überwindet. Uscins ist in dieser Phase wichtig für das Team von Alfreð Gíslason.

12′ Tor für Dänemark, 5:7 durch Niclas Kirkeløkke



11′ Gelbe Karte für Justus Fischer (Deutschland)



11′ Tor für Deutschland, 5:6 durch Renars Uscins

Seit Kösters Treffer in der dritten Minute haben die Deutschen kein Tor mehr aus dem Spiel heraus erzielt. Uscins beendet die Durststrecke mit einem starken Wurf.

11′ Nun treffen auch die Dänen mal den Pfosten. Lauge tankt sich halblinks durch und donnert den Ball dann gegen den rechten Pfosten.

10′ Köster und Uscins scheitern etwa aus dem Rückraum. Die Wurfquote des deutschen Teams ist in dieser Anfangsphase schwach.

9′ Die dänische Deckung macht ihren Job in dieser Phase sehr gut. Ein Zuspiel an den Kreis hat noch nicht funktioniert, die Würfe aus dem Rückraum bleiben immer wieder im Block hängen - oder prallen gegen den Pfosten oder die Latte.

8′ Tor für Dänemark, 4:6 durch Mathias Gidsel

Gidsel drückt mit seinen dynamischen Vorstößen schon in den ersten Minuten dem Spiel seinen Stempel auf! Das DHB-Team macht ein paar einfache Fehler, die Dänen in Person von Starspieler Gidsel bestrafen das direkt. Der Füchse-Spieler scheint äußerst motiviert.

8′ Tor für Dänemark, 4:5 durch Mathias Gidsel



8′ Tor für Dänemark, 4:4 durch Mathias Gidsel



7′ Tor für Deutschland, 4:3 durch Nils Lichtlein

Lichtlein erneut aus sieben Metern!

6′ Tor für Dänemark, 3:3 durch Rasmus Lauge

Das deutsche Team wird bisher zu einigen Würfen aus dem Rückraum gezwungen. Nun verwirft Uscins, auf der anderen Seite gleicht Lauge aus.

5′ Tor für Dänemark, 3:2 durch Magnus Saugstrup Jensen

Saugstrup wird mit einer schnellen Kombination links stark freigespielt und trifft aus guter Position.

4′ Tor für Deutschland, 3:1 durch Nils Lichtlein

Grgic jagt den Ball aus dem Rückraum an die Latte. Hoch und weit springt die Kugel zurück und bleibt so im deutschen Ballbesitz. Einige Sekunden später darf Lichtlein sich beim ersten Siebenmeter probieren und verwandelt.

4′ Auf der anderen Seite feiert Späth seine erste richtig starke Parade. Gidsel wirft wuchtig aufs linke Eck. Der deutsche Keeper, der etwas überraschend von Beginn an das Tor hütet, wehrt den harten Wurf mit dem rechten Fuß ab.

3′ Tor für Deutschland, 2:1 durch Julian Köster

Auch Kösters Wurf wird noch abgefälscht und landet dann im Tor. Das DHB-Team geht erstmals in Führung.

3′ Pytlick versucht es aus verdeckter Position, Späth pariert den Ball auf Hüfthöhe.

2′ Tor für Deutschland, 1:1 durch Marko Grgic

Nun ist auch Grgic erfolgreich, sein abgefälschter Wurf landet im linken Eck.

2′ Tor für Dänemark, 0:1 durch Mathias Gidsel

Für Deutschland scheitert Grgic mit dem ersten Versuch aus dem Rückraum. Gidsel macht es auf der anderen Seite besser und erzielt aus dem Rückraum das erste Tor der Partie.

1′ Los geht's! Deutschland startet in Schwarz mit Späth im Tor, Köster, Uscins und Grgic im Rückraum, Golla am Kreis und Dahmke und Häseler auf den Außenpositionen. Die Dänen spielen in Weiß.

1′ Spielbeginn

Die Mannschaften sind eingelaufen, nun laufen die Nationalhymnen beider Länder. Auch wenn einige deutsche Fans in die Halle gefunden haben, ist die Arena natürlich fest in der Hand von Gastgeber Dänemark.

Dass die Dänen anders als das deutsche Team nicht mit maximaler Punkteausbeute da stehen, ist überraschend. In der Hauptrunde selbst gewannen sie auch beide Spiele: Gegen Spanien feierte Deutschlands nördlicher Nachbar einen 36:31-Sieg, gegen Frankreich gewann er mit 32:29. Doch in der Vorrunde verlor Dänemark mit 29:31 gegen den krassen Underdog Portugal und startete daher mit null statt zwei Punkten in die Hauptrunde.

Der große Titelfavorit heißt aber weiterhin Dänemark. Bei der Heim-EM wollen die Dänen erstmals seit 2012 auf europäischer Ebene triumphieren. Die letzten Jahre dominierte das Team um Weltstar Mathias Gidsel den Welthandball, wurde vier Mal in Serie Weltmeister und holte bei den letzten drei Spielen zweimal Olympia-Gold und einmal - Silber. Einzig der EM-Titel blieb in den letzten Jahren verwehrt. Die Dänen gilt es wahrscheinlich zu schlagen, wenn das deutsche Team Europameister werden möchte.

Denn die Franzosen haben im früheren Abendspiel überraschend den bis dato blassen Spaniern unterlegen (32:36). Durch die Niederlage Frankreichs reicht der Mannschaft von Alfred Gislason in den beiden verbleibenden Duellen gegen Dänemark und eben Frankreich ein Punkt aus – damit wäre Deutschland sicher Gruppenzweiter.

Damit ist die DHB-Truppe das einzige Team, das die maximale Punkteausbeute vorweisen kann – zumindest in der Hauptrunde. Mit sechs Punkten trumpft Deutschland an der Spitze von Gruppe I. Dänemark folgt mit vier Zählern - ebenso wie Frankreich, das allerdings ein Spiel mehr absolviert hat.

Dass die Ausgangslage für das deutsche Team vor dem Spiel gegen Dänemark so gut ist, hätten nach der 27:30-Niederlage gegen Serbien wohl die wenigsten Fans gedacht. Doch das entscheidende Vorrundenduell gegen den späteren Gruppenzweiten Spanien gewann das DHB-Team mit 34:32 und nahm somit zwei wichtige Punkte mit in die Hauptrunde. In dieser holte die Truppe von Alfreð Gíslason erst einen 32:30-Sieg gegen Portugal und feierte dank eines enorm starken Andi Wolffs dann einen 30:28-Erfolg gegen Norwegen.

Einen guten Abend und herzlich willkommen zum deutschen Topspiel in der Hauptrunde! Als bislang einziges Team mit maximaler Punkteausbeute trifft das DHB-Team auf den großen Titelfavoriten Dänemark. Um 20:30 Uhr beginnt das Spiel in der Jyske Bank Boxen in Herning.

60′ Fazit:

Spanien schlägt Frankreich überraschend mit 36:32 in der deutschen Hauptrunden-Gruppe I! Weil die Franzosen im Kampf um das Halbfinalticket wichtige Punkte liegen lassen, vergrößern sich die Halbfinalchancen für das DHB-Team. Zum Spiel: Nach recht ausgeglichenem Beginn (8:8 nach 14 Minuten) wurden die Spanier mit zunehmender Spieldauer immer stärker. In der Deckung boten sie den offensiv bislang so starken Franzosen wenig Lücken. Dika Mem und seine Teamkollegen kamen selten durch und fanden dazu häufig in Magdeburgs Keeper Sergey Hernández (14 Paraden) ihren Meister. Die Spanier konnten hingegen immer wieder Linksaußen Ian Barrufet in Szene setzen, alle zehn Tore erzielte der "Player of the match" aus dem Spiel heraus (Wurfquote 91%). In Durchgang zwei arbeiteten sich die Franzosen zwischenzeitlich nochmal etwas heran, die Schlussphase gehörte dann aber wieder dem spanischen Team.

60′ Spielende

60′ Tor für Spanien, 36:32 durch Aleix Gómez

Aleix Gómez von halbrechts ins kurze Eck mit dem Schlusspunkt!

60′ Glücklicherweise kann Nahi eigenständig aufstehen und Richtung Spielfeldrand laufen. Zunächst konzentriert sich seine Wut auf Nahi für dieses unnötige Foul.

60′ 2 Minuten für Dylan Nahi (Frankreich)

Unschöne Szene nochmal kurz vor Schluss. Nahi gibt Serdio einen unnötigen Rempler mit. Der Spanier knickt beim Fallen weg, das sah schmerzhaft aus.

60′ Tor für Frankreich, 35:32 durch Ludovic Fabregas

Fabregas wird nochmal am Kreis gefunden und trifft von dort aus sicher.

59′ Tor für Frankreich, 35:31 durch Dylan Nahi

Nahi trifft nochmal von halblinks ins rechte Eck.

58′ Tor für Spanien, 35:30 durch Abel Serdio



58′ Tor für Frankreich, 34:30 durch Hugo Descat

Descat verwandelt noch einmal einen Siebenmeter, doch Spanien kann diesen komfortablen Vorsprung nun natürlich auch recht einfach herunterspielen.

57′ Tor für Spanien, 34:29 durch Ian Tarrafeta

Tarrafeta stellt wieder den Fünf-Tore-Abstand her. Nur noch drei Minuten sind zu spielen, das ist kaum mehr möglich für die Franzosen.

57′ Tor für Frankreich, 33:29 durch Aymeric Minne

Minne trifft nach Balleroberung im Tempogegenstoß frei vor Hernández.

56′ Die Franzosen benötigen eigentlich dringend einen oder gar zwei Punkte, doch die Uhr läuft zu ihren Ungunsten. Verzweifelt möchte Guillaume Gille nochmal mit der letzten Auszeit eingreifen.

56′ Tor für Spanien, 33:28 durch Aleix Gómez

Einen Gegenstoß spielen die Spanier sehr kompliziert aus und vergeben damit die einfache Chance auf die Fünf-Tore-Führung. Doch sie bekommen noch einen Siebenmeter zugesprochen - und den verwandelt Gómez gegen Desbonnet!

55′ Allen voran Keeper Sergey Hernández läuft in dieser Schlussphase nochmal zur Höchstform auf und pariert gegen Lenne stark. Der Torwart des SCM macht ein extrem starkes Spiel, insbesondere in Halbzeit zwei.

55′ Tor für Spanien, 32:28 durch Ian Tarrafeta

Tarrafeta bricht halblinks durch und bringt die Spanier wieder mit vier Toren in Führung. Aktuell spielen sich die Iberer eher in einen Rausch!

53′ Tor für Spanien, 31:28 durch Ian Barrufet Torrebejano

Gutes Tempospiel jetzt von beiden Mannschaften, drei Tore fallen innerhalb von wenigen Sekunden. Barrufet beendet die kurze Phase des Hochgeschwindigkeit-Handballs mit seinem zehnten Tor, er ist heute der Unterschiedsspieler auf dem Feld!

53′ Tor für Frankreich, 30:28 durch Aymeric Minne



53′ Tor für Spanien, 30:27 durch Ian Tarrafeta



52′ Tor für Frankreich, 29:27 durch Nicolas Tournat



51′ Tor für Frankreich, 29:26 durch Julien Bos

...die Franzosen über rechts mit Bos.

51′ Tor für Spanien, 29:25 durch Ian Barrufet Torrebejano

Beide Mannschaften erzielen je ein Tor über die Außenpositionen. Spanien über links mit Barrufet...

50′ Sergey Hernández mal wieder mit einem Erfolgserlebnis! Descat springt von links in den Kreis und möchte den Keeper des SC Magdeburg im kurzen Eck überwinden. Hernández erahnt das und pariert mit der rechten Hand stark, lässt sich dafür aber auch feiern.

50′ Tor für Spanien, 28:25 durch Aleix Gómez

Aleix Gómez verwandelt dazu den fälligen Siebenmeter gegen Desbonnet - wieder drei Tore vor für Spanien!

50′ 2 Minuten für Dylan Nahi (Frankreich)

Nun aber auch zwei Minuten für Nahi, der bei Tarrafetas dynamischem Vorstoß die Hüfte zu sehr reinstellt.

49′ 2 Minuten für Marcos Fis Ballester (Spanien)

Nur kurz später geht Fis kurz vor dem eigenen Kreis aber zu rustikal gegen seinen Gegenspieler vor und verursacht eine Unterzahl für die Spanier.

48′ Tor für Spanien, 27:25 durch Marcos Fis Ballester

Der 18-Jährige Fis erzielt ein wieder mal wichtiges Tor für die Spanier.

48′ Tor für Frankreich, 26:25 durch Thibaud Briet

Das Momentum ist nun klar bei den Franzosen. Bei den Spaniern hingegen werden die Lücken in der Deckung größer. Briet trifft von halblinks wuchtig zum Anschluss!

47′ Tor für Frankreich, 26:24 durch Aymeric Minne



47′ Tor für Spanien, 26:23 durch Jan Gurri Aregay

Starker Kempa-Trick der Spanier! Gurri bekommt den Ball von Duhjshebaev hoch in den Kreis vorgelegt und vollstreckt den Kempa-Trick aus der Luft.

47′ Einige Sekunden lässt Jordi Ribera noch von der Zeitstrafe verstreichen, ehe er die Auszeit nimmt.

46′ Tor für Frankreich, 25:23 durch Nicolas Tournat

Richardson steckt stark an den Kreis zu Tournat durch, der den Ball ins rechte Eck wirft. Nur noch zwei Tore trennen die Franzosen von den Spaniern.

46′ 2 Minuten für Abel Serdio (Spanien)

Abel Serdio rempelt Minne bei hohem Luftstand um und wird dafür zwei Minuten von der Platte verwiesen.

44′ Tor für Frankreich, 25:22 durch Dylan Nahi

Nahis Sprungwurf von links außen fliegt an Hernández' Hüfte vorbei ins rechte Eck.

43′ Tor für Frankreich, 25:21 durch Aymeric Minne

Minne ist nach Schneller Mitte erfolgreich und verkürzt sofort wieder.

43′ Tor für Spanien, 25:20 durch Aleix Gómez

Zwei spanische Tore vergrößern den Vorsprung wieder.

42′ Tor für Spanien, 24:20 durch Abel Serdio



41′ Tor für Frankreich, 23:20 durch Julien Bos

Die Franzosen werden stärker und nähern sich langsam wieder dem Ausgleich an. Bos trifft nach einer weiteren Parade Desbonnets ins leere Tor.

41′ Tor für Frankreich, 23:19 durch Hugo Descat

Descat verwandelt den Siebenmeter, Sergey Hernández bekommt die 100%-Quote des Franzosen aus sieben Metern zu spüren.

40′ Die Spanier nun auch immer häufiger mit Fehlversuchen. Romero springt eigentlich ordentlich in den Kreis, doch Desbonnet spielt stark in Halbzeit zwei.

39′ Tor für Frankreich, 23:18 durch Nicolas Tournat

Guter Bodenpass zu Tournat an den Kreis. Der kann im Fallen Sergey Hernández überwinden.

39′ Die Spanier nun im Sieben-gegen-Sechs und mit leerem Tor. Dennoch gibt es keinen Torerfolg, Gurri verwirft.

38′ Tor für Frankreich, 23:17 durch Melvyn Richardson

Nun trifft Richardson aus dem Rückraum. Im zweiten Durchgang geht's weiterhin ausgeglichen zu.

38′ Die nächsten zu hektischen Abschlüsse: Richardson jagt den Ball aus dem Rückraum weit über den gegnerischen Kasten hinweg. Auf der anderen Seite ist Romero erfolglos.

37′ Tor für Spanien, 23:16 durch Ian Barrufet Torrebejano

Linksaußen Barrufet trifft über Desbonnet hinweg zum 23:16.

36′ Tor für Spanien, 22:16 durch Jan Gurri Aregay

Gurri trifft für die Spanier, 2:2 in Halbzeit zwei. Sergey Hernández sorgt mit seiner nächsten Parade auf der anderen Seite dafür, dass das vorerst so bleibt.

35′ Es geht wild hin und her, die Zweikämpfe werden bei hohem Tempo intensiv geführt. Beide Teams agieren zudem im Angriff zu hektisch. Tarrafeta verwirft bei den Spaniern, die Franzosen machen ein Offensivfoul.

34′ Tor für Frankreich, 21:16 durch Dylan Nahi



33′ Beide Keeper starten stark in die zweite Halbzeit. Magdeburgs Torhüter Sergey Hernández lässt Bos und Minne verzweifeln, der neue Desbonnet auf der anderen Seite Tarrafeta.

32′ Tor für Spanien, 21:15 durch Víctor Romero Holguín

Sergey Hernández leitet mit einer Schnellen Mitte sofort den Gegenangriff ein. Romero wird in erster Welle am Kreis angespielt und trifft wieder zur Sechs-Tore-Führung.

32′ Tor für Frankreich, 20:15 durch Aymeric Minne

Dujshebaev und Minne scheitern im jeweils ersten Versuch. Mine kann kurz darauf mit einer schnellen Bewegung an Gurri vorbeiziehen und im zweiten Anlauf das erste Tor des zweiten Durchgangs erzielen.

31′ Weiter geht's im dänischen Herning! Können die Spanier ihre Führung in Durchgang zwei verteidigen und somit die Halbfinalchance des deutschen Teams vergrößern?

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Spanien führt nach 30 Minuten gegen die favorisierten Franzosen mit 20:14. In der ersten Viertelstunde ging es recht ausgeglichen zu: Frankreich und Spanien kamen im Wechsel zu Toren, die beiden Torhüter spielten noch keine so große Rolle. Durch einen 5:0-Lauf zogen die Spanier ab Minute 14 erstmals ein wenig davon. Die Franzosen fanden fortan in der spanischen Deckung wenig Lücken und boten offensiv nicht mehr viel an, mit zunehmender Spieldauer wurde auch Sergey Hernández im Tor der Spanier stärker. Dazu zeigten sie teils starkes Tempospiel und hatten mit einem enorm starken Ian Barrufet den Unterschiedsspieler in den eigenen Reihen. Der französische Star Dika Mem hingegen ist bislang noch recht blass.

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Tor für Spanien, 20:14 durch Alex Dujshebaev

Praktisch mit der Halbzeitsirene feuert Dujshebaev einen wuchtigen Schlagwurf ins linke Eck und beschert seinem Team damit eine Sechs-Tore-Führung zur Pause!

29′ Einen technischen Fehler von Dujshebaev können die Franzosen nicht nutzen. Kounkoud wird rechts außen freigespielt, er scheitert jedoch am aus der HBL bekannten spanischen Torhüter Sergey Hernández. Nun nimmt auch der spanische Trainer Jordi Ribera seine erste Auszeit.

28′ Tor für Frankreich, 19:14 durch Thibaud Briet



28′ Noch in der ersten Halbzeit nimmt der französische Trainer angesichts des Sechs-Tore-Rückstands seine zweite Auszeit.

28′ Tor für Spanien, 19:13 durch Alex Dujshebaev



27′ Tor für Frankreich, 18:13 durch Hugo Descat



26′ Tor für Spanien, 18:12 durch Daniel Fernández



26′ Tor für Spanien, 17:12 durch Kauldi Odriozola

Prandi ist halblinks eigentlich durch, scheitert aber dennoch am spanischen Keeper. Auf der anderen Seite bestraft Odriozola das im Tempogegenstoß.

25′ 2 Minuten für Melvyn Richardson (Frankreich)

Richardson bekommt dafür die Zwei-Minuten-Strafe. Ian Barrufet kann nach kurzer Behandlung glücklicherweise weiterspielen.

25′ Tor für Spanien, 16:12 durch Ian Barrufet Torrebejano

Richardson macht einen recht großen Schritt in den Laufweg von Barrufet. Der tritt beim Absprung auf den Fuß seines Gegenspielers, hebt den Ball im Fallen aber noch über Bolzinger hinweg ins Tor.

24′ Barrufet nach bereits sechs Treffern nun mit seinem ersten Fehlwurf in diesem Spiel.

23′ Tor für Frankreich, 15:12 durch Thibaud Briet



23′ Nun etwas mehr Tempospiel von beiden Teams. Es geht mit Schneller Mitte und Gegenstößen hin und her.

23′ Tor für Spanien, 15:11 durch Ian Barrufet Torrebejano



23′ Tor für Frankreich, 14:11 durch Benoît Kounkoud



22′ Tor für Frankreich, 14:10 durch Nicolas Tournat

Die Franzosen verlieren aktuell leicht den Anschluss. Tournat erzielt von rechts immerhin das 10:14.

21′ Tor für Spanien, 14:9 durch Ian Barrufet Torrebejano



21′ Tor für Spanien, 13:9 durch Jan Gurri Aregay

Guirr Aregay nun mit viel Durchsetzungsvermögen und Wucht ins rechte Eck.

20′ Tor für Frankreich, 12:9 durch Hugo Descat

Descat beendet den Negativlauf seines Angriffs und trifft im rechten Eck - das erste Tor seit dem 8:7 sechs Minuten zuvor, ebenfalls von Descat.

19′ Tor für Spanien, 12:8 durch Ian Tarrafeta

Doch es geht nicht gut weiter aus französischer Sicht. Descat scheitert am Innenpfosten, Tarrafeta erhöht auf der anderen Seite auf 12:8. 5:0-Lauf der Iberer!

18′ Der französische Trainer Guillaume Gille reagiert mit der ersten Auszeit der Partie auf den schlechten Lauf seines Angriffs.

18′ Tor für Spanien, 11:8 durch Ian Barrufet Torrebejano

Barrufet vollendet zu einem 4:0-Lauf der Spanier.

17′ Eben noch bemängelt, werden die beiden Torhüter tatsächlich etwas stärker. Minne und Dika Mem scheitern bei den Franzosen an Keeper und Deckung, Gurri bei den Spaniern.

17′ Tor für Spanien, 10:8 durch Imanol Garciandia



16′ Nun kann Bisoca seine erste Parade feiern. Einen bereits in der Deckung abgefälschten Wurf kann er noch weiter nach außen lenken.

15′ Tor für Spanien, 9:8 durch Aleix Gómez

Aleix Gómez lässt Bolzinger beim fälligen Siebenmeter im linken Eck keine Chance.

15′ Die beiden Torhüter spielen bisher noch keine entscheidende Rolle, eine große Parade konnten sie jeweils noch nicht bejubeln. Nun hat Bolzinger gegen Serradilla mal sein Bein stark dazwischen, wegen Abwehr im Kreis bekommen die Spanier aber den Siebenmeter zugesprochen.

14′ Tor für Spanien, 8:8 durch Abel Serdio



14′ Tor für Frankreich, 7:8 durch Hugo Descat

Die Franzosen gehen mal wieder in Führung. Descat verwandelt den ersten Siebenmeter der Partie hoch rechts gegen Biosca.

12′ Tor für Frankreich, 7:7 durch Yanis Lenne

Lenne hat auf der anderen Seite von rechts außen etwas mehr Platz und ist ebenfalls im langen Eck erfolgreich.

12′ Tor für Spanien, 7:6 durch Ian Barrufet Torrebejano

Linksaußen Barrufet muss es eigentlich aus recht spitzem Winkel probieren. Mit guter Sprungkraft und langem Warten kann er diesen noch etwas verbessern und Bolzinger im rechten Eck überwinden.

10′ Tor für Frankreich, 6:6 durch Aymeric Minne

Minne erblickt recht mittig eine größere Lücke in der spanischen Deckung und erzielt wuchtig den neuerlichen Ausgleich.

10′ Gelbe Karte für Ian Tarrafeta (Spanien)



10′ Tor für Spanien, 6:5 durch Ian Barrufet Torrebejano

Barrufet ist von links außen mit einem Dreher ins rechte Eck erfolgreich.

9′ Tor für Frankreich, 5:5 durch Aymeric Minne

Abermals gutes Tempospiel der Franzosen. Minne trifft nur Sekunden nach Barrufets Tor auf der anderen Seite hoch links ins Tor.

9′ Tor für Spanien, 5:4 durch Ian Barrufet Torrebejano

Nach Kreuzung stößt Ian Barrufet links erfolgreich in Richtung Kreis und trifft ins lange Eck.

8′ Tor für Frankreich, 4:4 durch Elohim Prandi

...und dann mit einem Sprungwurf in den Kreis. Durch seinen Doppelschlag können die Franzosen den Ausgleich erzielen.

7′ Tor für Frankreich, 4:3 durch Elohim Prandi

Prandi trifft erst aus dem Rückraum...

7′ Tor für Spanien, 4:2 durch Jan Gurri Aregay

Guter Bodenpass zu Gurri Aregay, der den Ball aus guter Position dann in die Maschen wirft.

6′ Tor für Spanien, 3:2 durch Jan Gurri Aregay



5′ Beide Teams probieren es in den ersten Minuten recht schnell aus dem Rückraum, dadurch konnte die jeweilis andre Deckung schon einige erfolgreiche Blocks verzeichnen.

4′ Tor für Spanien, 2:2 durch Imanol Garciandia

Frankreichs Torhüter Bolzinger hat seine Finger noch am Ball, doch der Wurf von Garciandia aus dem Rückraum ist letztlich zu wuchtig.

3′ Tor für Frankreich, 1:2 durch Ludovic Fabregas

Wieder Fabregas, nun setzt sich der Franzose nach Schneller Mitte selbst im ersten Anlauf durch.

3′ Tor für Spanien, 1:1 durch Abel Serdio

Serdio steht am Kreis recht frei und kann den französischen Keeper Bolzinger hoch rechts überwinden.

2′ Tor für Frankreich, 0:1 durch Ludovic Fabregas

Fabregas wirft das erste Tor der Partie. Zunächst setzt Dika Mem sich per Überzieher halbrechts durch, scheitert aber am linken Pfosten. Den Abpraller bekommt Fabregas und lässt sich das Tor nicht nehmen.

1′ Die Spanier starten mit einer 5:1-Deckung, Ian Barrufet stört die Franzosen im Ballbesitz da weit vor dem eigenen Kreis. Dika Mem nimmt sich den ersten Wurf aus dem Rückraum, der im französischen Block scheitert.

1′ Los geht's! Frankreich spielt in Weiß, die Spanier laufen in Rot auf.

1′ Spielbeginn

Beide Mannschaften sind eingelaufen, nun laufen die Nationalhymnen beider Länder.

Im ersten Spiel des Tages haben sich Norwegen und Portugal zudem in einem engen Spiel die Punkte geteilt (35:35). Mit bereits vier gespielten Partien und jeweils drei Zählern auf der Haben-Seite werden die beiden Teams wohl nicht mehr um ein Halbfinalticket mitmischen. Aktuell schaut es ganz danach aus, dass Frankreich, Deutschland und Dänemark die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen.

Das DHB-Team bereitet sich aktuell auf das Topspiel gegen Dänemark am späteren Abend (20:30 Uhr) vor und drückt nun natürlich dem spanischen Team die Daumen. Aktuell führt Deutschland die Hauptrunden-Gruppe I als einziges Team mit der maximalen Punkteausbeute (sechs Zähler in drei Partien) an. Frankreich und Dänemark folgen mit jeweils zwei Siegen und einer Niederlage, haben also je vier Punkte auf dem Konto.

Gegen die Dänen hat auch das französische Team eine etwas knappere Niederlage hinnehmen müssen (29:32). Aus der Vorrunde haben die Franzosen zwei Punkte durch das 38:34 gegen Norwegen mitgenommen. Dazu haben sie am Samstag Portugal mit 46:38 geschlagen und dabei zwei EM-Rekorde aufgestellt. Es war das torreichste Spiel der EM-Geschichte, dazu erzielte das Team um Dika Mem mit 28 Toren so viele wie noch keine andere Mannschaft in nur einer Halbzeit eines EM-Spiels.

Beim spanischen Team ist der Traum vom Halbfinale bereits ausgeträumt. Die Südeuropäer haben noch keine Punkte auf dem Konto. Nach der Niederlage im Vorrundenspiel gegen Deutschland (32:34) folgten auch in einem Krimi gegen Norwegen (34:35) sowie gegen den Titelfavoriten Dänemark (31:36) Niederlagen.

Hallo und herzlich willkommen zum Hauptrundenduell zwischen Spanien und Frankreich! In Gruppe I sind für das deutsche Team vor allem die Franzosen Konkurrenz im Kampf um das Halbfinalticket. Um 18 Uhr beginnt die Partie in der Jyske Bank Boxen in Herning.

60′ Fazit:

In einem spektakulären Tempospiel trennen sich Portugal und Norwegen am Ende leistungsgerecht mit 35:35-Unentschieden. Das ist allerdings ein Remis, das beiden Teams nicht weiterhilft, so dürften beide Mannschaften am Mittwoch dann ihr letztes Turnierspiel haben ohne die Chance aufs Halbfinale oder Platzierungsspiel. Von Beginn an drückten beide Seiten aufs Gaspedal, die Torhüter spielten in der ersten Hälfte keine Rolle, auch die Abwehrreihen fanden keinen Zugriff. Die Norweger legten vor, Portugal kam wiederholt aufs Unentschieden heran, konnte den Bock vor der Pause aber nicht umstoßen. Im zweiten Durchgang zeigte sich dann ein gänzlich anderes Bild: Es entwickelte sich ein Duell zwischen den Keepern Diogo Valério und Torbjørn Bergerud, beide am Ende zweistellig in den Paraden. Dazu sollten die Tugas bis auf drei Tore davon ziehen. Hervorzuheben sind daneben noch Kreisläufer Frade, der mit elf Toren bester Werfer wurde, sowie Pedersen und Anderson, die zusammen auf 19 Tore kamen. Am Ende bleibt es über 60 Minuten gesehen bei einem gerechten Remis. Weiter geht es am Mittwoch, Norwegen muss gegen Dänemark ran, Portugal trifft auf Spanien. Einen schönen Abend noch!

60′ Spielende

60′ Beide Teams zeigen in den entscheidenden Situationen Nerven! Nach dem Fehlwurf von Costa scheitert auch Lyse aus neun Metern an Keeper Diogo Valério. Danach ist Schluss, beide Seiten vergeben die Möglichkeit zum Sieg!

60′ Jetzt hat Norwegen alle Trümpfe in der Hand! Torhüter Torbjørn Bergerud beißt Francisco Costa den Wurf aus der zweiten Reihe ab, so geht der letzte Angriff mutmaßlich an die Nordlichter. 17 Sekunden vor dem Ende bitte Norwegen-Trainer Jonas Wille zu seiner letzten Auszeit! Gelingt dem Co-Gastgeber noch der Lucky Punch?

60′ 37 Sekunden vor dem Ende nimmt Portugal-Trainer Paulo Pereira sein letztes Team-Timeout! Ein Unentschieden würde beiden Seiten nicht weiterhelfen, doch runterspielen dürften die Südeuropäer zeitlich auch nicht schaffen, taktisch eine schwierige Situation, die aber zumindest wieder in Gleichzahl abläuft.

59′ Costa und Lyse fackeln nicht lange, suchen die schnellen Abschlüsse im Durchbruch, scoren aus der Nahdistanz erfolgreich.

59′ Tor für Norwegen, 35:35 durch Simen Ulstad Lyse



59′ Tor für Portugal, 35:34 durch Francisco Costa



58′ Tor für Norwegen, 34:34 durch August Pedersen

Auch der Linksaußen aus Hannover ist jetzt zweistelliger Torschütze. Pedersen zeigt wie man Siebenmeter wirft und donnert die Pille wuchtig oben links in den Winkel.

58′ 2 Minuten für Luis Frade (Portugal)

Klarer Stoß von der Seite, am Ende sind die Tugas bis kurz vor Schluss dezimiert auf der Platte.

58′ 7-Meter verworfen von Francisco Costa (Portugal) Keeper Robin Haug beißt auch den zweiten Siebenmeter in Folge ab. Gegen Youngster Francisco Costa ist der Hamburger Schlussmann mit der linken Hand zur Stelle und lenkt die Kugel an den Pfosten ab.

57′ Tor für Norwegen, 34:33 durch Sander Sagosen

Im Durchbruch zwischen Halb und Außen fällt nochmal der Anschlusstreffer.

56′ Tor für Portugal, 34:32 durch Rui Silva

Am Kreis eingelaufen, sechster Treffer im sechsten Versuch.

55′ Tor für Norwegen, 33:32 durch Simen Ulstad Lyse

Aus dem Stand steigt der wuchtige Rückraumshooter hoch und hämmert das Leder aus der zweiten Reihe in die rechte Torhälfte.

54′ Tor für Portugal, 33:31 durch Francisco Costa

Nachdem Sagosen einmal mehr Keeper Diogo Valério abschießt, können sich die Portugiesen wieder befreien. Cico Costa zeigt nicht sein bestes Spiel, doch mit viel Zug zum Tor bringt er aus der Nahdistanz seinen Wurf über die Linie.

53′ Tor für Portugal, 32:31 durch Luis Frade

Dann ist es nochmal der Kreisläufer, der seinen elften Treffer erzielt.

53′ Tor für Norwegen, 31:31 durch August Pedersen

Nächster Konter, mit einem 3:0-Lauf egalisieren die Nordlichter den Rückstand schnell.

52′ Tor für Norwegen, 31:30 durch Sander Sagosen

Der Rückraumshooter hat die Partie hier noch nicht abgeschrieben, aus fast zehn Metern steigt Sagosen hoch und knüppelt die Pille unten links in die Ecke.

51′ 7-Meter verworfen von António Areia (Portugal) Von der Bank gekommen glänzt Robin Haug mit einem starken Reflex. Dieses Mal versucht sich Areia mit einem hochgezogenen Wurf aus dem Unterarm, doch Norwegens Schlussmann lässt die rechte Pranke stehen.

51′ Tor für Norwegen, 31:29 durch Sander Sagosen

Nach wenigen Minuten der Pause ist Superstar Sagosen zurück auf dem Parkett. Mit langen Schritten setzt sich der ehemalige Kieler gegen die Hand durch, im Fallen lässt er die Kugel gegen die Laufrichtung ins lange Eck abtropfen.

50′ Tor für Portugal, 31:28 durch Leonel Fernandes

Schønningsen läuft ins Stürmerfoul, das haben die Portugiesen blitzsaubre verteidigt. Und in der Folge wird bis auf die linke Außenbahn abgeräumt, Fernandes markiert die erste Drei-Tore-Führung.

49′ Tor für Portugal, 30:28 durch Rui Silva

Auch die Portugiesen haben jetzt nicht mehr die Leichtigkeit im Angriff, es fallen weniger Treffer, doch dieser kann sich sehen lassen. Die Tugas stoßen tief, lassen den Ball von links nach rechts und zurück laufen. Am Ende kommt Silva in den Genuss des Durchbruchs und scort mit einem Aufsetzer am Standbein von Keeper Bergerud vorbei.

48′ Gut zwölf Minuten vor dem Ende nimmt Portugal-Coach Paulo Pereira seine zweite Auszeit! Zwar mussten seine Mannen viel investieren, konnten den Spieß aber umdrehen. Auch Dank mittlerweile zehn Paraden von Keeper Diogo Valério, der nach bisher keiner Parade im Turnier heute eine Art zweiten Frühling erlebt, können die Südeuropäer jetzt weiter den Ton angeben.

47′ Tor für Norwegen, 29:28 durch August Pedersen

jetzt sind die Skandinavier auf einmal unter Zugzwang! Die Portugiesen haben Rückraumshooter Anderson besser unter Kontrolle, Sagosen bekommt eine Pause, auch Grøndahl braucht auf der Bank neue Direktiven. So bleibt im Moment nur das Spiel über die Außen, Pedersen scort auch aus spitzem Winkel ins lange Eck.

47′ Tor für Portugal, 29:27 durch Francisco Costa

Ein verhältnismäßig ausgeruhter Cico Costa drückt jetzt nach einem einfachen Ballgewinn aufs Gaspedal, sucht seine Chance im Gegenstoß und markiert die erste Zwei-Tore-Führung der Tugas.

46′ Tor für Portugal, 28:27 durch Martim Costa

Mit einem wuchtigen Schlagwurf aus gut neun Metern drischt der Halblinke das Leder perfekt unten links in die Ecke.

45′ Nicht nur das Spiel ist komplett auf Augenhöhe, auch die Leistung der Keeper: Diogo Valério und Torbjørn Bergerud stehen jeweils bei neun Paraden, alles steuert hier auf eine packende Crunchtime hin.

44′ Tor für Portugal, 27:27 durch Francisco Costa

Nach einer knappen Viertelstunde schaltet sich dann auch der erste Torschütze des Turniers mit ein: Cico Costa sucht den Durchbruch auf der rechten Seite und bringt das Leder trocken in die Maschen.

43′ Tor für Norwegen, 26:27 durch Magnus Fredriksen

Sehr gute Entscheidung im Tempospiel! Mit viel Zug zum Tor erkennt Fredriksen seine Lücke, springt an Frade vorbei und scort unten rechts ins Eck.

43′ Tor für Norwegen, 26:26 durch Simen Ulstad Lyse



42′ Tor für Portugal, 26:25 durch Luis Frade

Zehnter Treffer beim elften Versuch, der robuste Kreisläufer ist hier der Garant für den Führungswechsel.

41′ Die Norweger müssen derweil viel für eigene Tore investieren und kriegen postwendend die schnelle Antwort. Auch deshalb drückt Norwegen-Übungsleiter zum zweiten Mal auf den Buzzer, auch um in der Arbeit gegen den Kreis nachzujustieren.

41′ Tor für Portugal, 25:25 durch Luis Frade



41′ Tor für Norwegen, 24:25 durch August Pedersen



40′ Tor für Portugal, 24:24 durch Luis Frade

Immer wieder spielt sich Torhüter Diogo Valério in den Vordergrund: Mit einer spektakulären Doppelparade gegen Anderson und Pedersen läutet der Keeper die Chance zum Ausgleich ein, Martim Costa steckt das Leder zu Frade durch. Der Kreisläufer aus Barcelona behält seine weiße Weste vom Kreis.

39′ Tor für Portugal, 23:24 durch António Areia

Anschlusstreffer! In Überzahl machen die Portugiesen den Ball schnell, räumen bis in die letzte Stufe ab, wo Areia sicher im langen Eck erfolgreich ist.

39′ 2 Minuten für Thomas Solstad (Norwegen)

Wegen Fußspiels muss der Hannoveraner Kreisläufer für zwei Minuten auf die Bank.

39′ Tor für Norwegen, 22:24 durch Patrick Helland Anderson

Doch die Nordlichter haben die Blitzantwort parat und nutzen die kurzzeitige Überzahl.

39′ Tor für Portugal, 22:23 durch Luis Frade

Hinten vernagelt Diogo Valério zunehmend seinen Kasten, ermöglicht den erweiterten Gegenstoß, den Frade knochenfrei aus sechs Metern versenkt.

38′ Tor für Portugal, 21:23 durch João Gomes

Nach einem kurzen 3:0-Zwischensprint der Norweger beendet João Gomes den Lauf mit einem Siebenmeter. Im Duell gegen Torbjørn Bergerud setzt der Linkshänder die Pille unten rechts in die Ecke.

37′ Tor für Norwegen, 20:23 durch Kevin Gulliksen

Erst zeichnen sich nochmal beide Torhüter aus - es wird weiter hoch und runter gerannt - dann scort Gulliksen im Gegenstoß mit einem Aufsetzer in die Maschen.

36′ Tor für Norwegen, 20:22 durch Sander Sagosen

Mit schnellen Beinen überläuft Sagosen Frade auf der linken Seite schlichtweg, im Durchbruch zwischen Halb und Außen netzt der Superstar ins lange Eck.

35′ Tor für Norwegen, 20:21 durch Tobias Grøndahl

Der Spielmacher der Füchse Berlin hämmert aus der Bewegung den Schlagwurf in die Maschen.

34′ Tor für Portugal, 20:20 durch Luis Frade

Und einmal mehr fällt der Ausgleich! Die Tugas nutzen den Rückhalt ihres Keepers, suchen wieder die Kooperation im Zentrum mit dem Kreis, Frade versenkt mit einem Aufsetzer.

33′ Und tatsächlich werden Diogo Valério und Torbjørn Bergerud direkt nach dem Pausentee zum Faktor. Der Norweger schaltet sich mit einer Parade ein, sein portugiesischer Gegenüber verbucht sogar schon drei gehaltene Bälle.

33′ Tor für Portugal, 19:20 durch Martim Costa



33′ Tor für Norwegen, 18:20 durch Kevin Gulliksen



33′ Die Norweger eröffnen in Überzahl, Entscheidungsspieler Sagosen findet Hovde am Kreis. Auf der Gegenseite tankt sich dann Rui Silva durch, es geht muntre mit Offensivhandball weiter.

32′ Tor für Portugal, 18:19 durch Rui Silva



31′ Tor für Norwegen, 17:19 durch Martin Hernes Hovde



31′ Rein in die zweite Hälfte! Kommt Portugal nochmal in den Genuss einer Führung oder behält Norwegen dauerhaft die Oberhand?

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Im Do-or-Die-Spiel für Norwegen und Portugal behaupten die Skandinavier zur Pause eine knappe 18:17-Führung. Von Beginn an legten beide Seiten los wie die Feuerwehr: Der Fuß voll auf dem Gaspedal, es ging - trotz des sechsten Spiels binnen zwölf Tagen - munter hoch und runter. Fast jeder Wurf war ein Treffer, die Torhüter auf beiden Seiten fanden in der ersten Viertelstunde keinen Zugriff. Und auch die Abwehrreihen mühten sich um Geschlossenheit, doch gegen den erweiterten Gegenstoß fehlte die Zuordnung im Rückzug. So fielen zu Beginn viele Treffer, Norwegen hatte etwas mehr Wurfglück und legte so knapp um zwei Treffer vor. Richtig absetzen konnte sich das Team von Trainer Jonas Wille aber nicht, denn mit zunehmender Spieldauer streuten seine Mannen technische Fehler ein, die Tugas kamen bis zum Ausgleich wieder heran. Auch die Einwechslung von den Torhütern Diogo Valério und Torbjørn Bergerud verlangsamte den Spielfluss und brachte beiden Seiten erste Paraden ein. Kurz vor der Pause vergaben die Südeuropäer dann sogar noch die Chance auf eine eigene Führung, stellten sich mit einem Wechselfehler in der Folge aber noch selbst ein Bein. Dennoch ist hier weiter alles offen, bis gleich zur zweiten Hälfte!

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ In den verbleibenden fünf Sekunden gelingt den Nordlichtern dann aber kein Abschluss mehr auf das Tor. Stattdessen rutscht Patrick Helland Anderson der Ball komplett aus der Hand, sein scharfer Pass geht links ins Seitenaus.

30′ 2 Minuten für Victor Iturriza (Portugal)

Ist das bitter! Vorne leistet sich João Gomes ein Stürmerfoul, unterdessen unterläuft den Mannen in Weiß ein Wechselfehler. So sieht Victor Iturriza noch vor der Pause seine zweite Zeitstrafe.

30′ Tor für Norwegen, 17:18 durch Patrick Helland Anderson

Achter Tagestreffer, makellose Ausbeute! Anderson schmeißt munter weiter aus der zweiten Reihe, weder Block, noch Torwart finden ein Mittel gegen seine starken Aktionen.

30′ 42 Sekunden vor dem Ende nimmt dann auch Norwegen-Coach Jonas Wille sein erstes Team-Timeout! Die Uhr runterspielen könnte durchaus eng werden, dafür ist auf jeden Fall der Führungstreffer im Bereich des Möglichen.

29′ Tor für Portugal, 17:17 durch Luis Frade

Und es dauert nicht lange bis dann auch der Ausgleich fällt. Das ganz hohe Tempo ist aus der Partie genommen, doch die Angriffsreihen bleiben - im Gegensatz zu Torhütern und Abwehrriegeln - die prägenden Faktoren. So kann sich Frade spielend leicht absetzen und den Ball frei aus sechs Metern oben links in die Ecke einklinken.

29′ 100 Sekunden vor dem Ende nimmt Portugal-Trainer Paulo Pereira seine erste Auszeit! Zum Spielverlauf würde es passen, wenn die Portugiesen jetzt noch den Ausgleich erzielen würden.

29′ Tor für Norwegen, 16:17 durch Thomas Solstad

Für den Moment droht das Momentum hier in Richtung der Südeuropäer zu kippen. Doch nach einem Turnover von Areia spielt Keeper Bergerud den langen Pass auf seinen Kreisläufer. Solstad zeigt sich kaltschnäuzig vor dem Tor und bringt den Konter sicher in die Maschen.

28′ Und Tobias Grøndahl packt die nächste Fackel aus! Doch der Wurf des Spielmachers scheitert an der Latte, ohne dass der Ball hinter die Linie geht.

27′ Tor für Portugal, 16:16 durch Salvador Salvador

Was für ein Geschoss! Das ist ein Treffer mit Musik! In der zweiten Welle wird Salvador nicht angegriffen, kann frei aus neun Metern hochsteigen und drischt die Pille wuchtig unter den Querbalken.

26′ Die Norweger kompensieren die Zeitstrafe, indem sie den Torwart herausnehmen. Doch gleich zwei Mal lassen die Tugas den Wurf aus den leeren Kasten aus, Frade und Salvador verziehen, setzen ihren Abschluss zu flach an, sodass die Würfe abgefangen werden.

25′ Tor für Norwegen, 15:16 durch Patrick Helland Anderson

Sieben Treffer, sieben Versuche, was für eine Partie des jungen Linkshänders.

25′ Tor für Portugal, 15:15 durch António Areia

Und dann fällt der erneute Ausgleich! Trotz der schlechteren Torhüterleistung bleiben die Tugas voll auf Tuchfühlung, mit voller Intensität tankt sich der Gummersbacher João Gomes zwischen dem Mittelblock durch, bekommt in der Luft noch einen leichten Kontakt und zieht den Siebenmeter. Areia bleibt an der Linie auch gegen Torbjørn Bergerud makellos.

25′ 2 Minuten für Vetle Rønningen (Norwegen)

Nach Ansicht des Videobeweises gibt es die Zeitstrafe, mit langem Arm drückt Rønningen den Arm von Gomes runter. SO sind die Norweger 120 Sekunden in Unterzahl, das Tor der Portugiesen zählt allerdings nicht, stattdessen gibt es den Siebenmeter.

24′ Tor für Portugal, 14:15 durch Martim Costa



23′ Nach fast 23 Minuten kommt Portugal-Keeper Diogo Valério zu seiner ersten Parade und knüpft damit an die gute Vorstellung seines Gegenübers Torbjørn Bergerud an, der sich schon drei Mal auszeichnen konnte seit seiner Einwechslung.

22′ Tor für Norwegen, 13:15 durch Patrick Helland Anderson

Wahnsinn! Was für ein Wurf des Youngsters! Aus der Not geboren, hält der Halbrechte einfach mal mit einem Hüftwurf aus dem Kasten und schweißt die Kugel perfekt im linken Giebel ein.

21′ Tor für Portugal, 13:14 durch João Gomes

Den zweiten Siebenmeter übernimmt Gomes, einmal angetäuscht zieht der Linkshänder die Pille unten links in die Ecke.

21′ 2 Minuten für Magnus Fredriksen (Norwegen)

Zweikampf klar verloren, doch am Ende zieht Fredriksen trotzdem noch am Trikot. Dafür vergeben die Schiedsrichter die nächste Zeitstrafe.

20′ Tor für Norwegen, 12:14 durch August Pedersen



20′ Tor für Norwegen, 12:13 durch Tobias Grøndahl

Vorerst scheint sich die Partie etwas beruhigt zu haben. Nach über fünf torlosen Minuten beendet Grøndahl die Trefferflaute und hämmert die Kugel aus halbrechter Position mit einem Unterarmwurf in den linken Winkel.

19′ Doch vorerst bleibt es beim Remis, auch weil die Norweger erstmals ihre Abwehr stabilisieren können. Gegen den Wurf von Martim Costa im Zeitspiel ist dann der eingewechselte Schlussmann Torbjørn Bergerud zur Stelle.

18′ Die Norweger können aus der Überzahl kein Kapital schlagen! Der bisher so treffsicherer August Pedersen lässt den freien Wurf von der linken Außenbahn liegen, scheitert erneut am Aluminium. So haben die Tugas die erneute Chance auf eine Führung nach dem 1:0.

17′ 7-Meter verworfen von August Pedersen (Norwegen) Noch warten Portugals Keeper immer noch auf ihre erste Parade, bei Diogo Valério geht es sogar um den ersten gehaltnen Ball im gesamten Turnier. Beim zweiten Siebenmeterduell gegen August Pedersen kann er das Spielgerät immerhin erfolgreich an die Latte gucken.

17′ 2 Minuten für Gabriel Cavalcanti (Portugal)



16′ Tor für Portugal, 12:12 durch Martim Costa

Ausgleich! Nach einer Viertelstunde kommen die Costa-Brüder von der Bank, sofort schaltet sich Martim mit viel Tempo nach einem Ballgewinn in der Abwehr mit ein, avanciert den Durchbruch und zirkelt das Leder unten links ins Eck.

15′ Es ist das sechste Spiel binnen zwölf Tagen für beide Mannschaften, trotz dessen laufen beide Kontrahenten hier munter hoch und runter.

15′ Tor für Portugal, 11:12 durch Rui Silva



15′ Tor für Norwegen, 10:12 durch August Pedersen



14′ Tor für Portugal, 10:11 durch Luis Frade



14′ Tor für Norwegen, 9:11 durch Sander Sagosen

Des einen Freud ist des anderen Leid! Auf der einen Seite trifft António Areia im erweiterten Gegenstoß nur den Pfosten, im Gegenzug kommt Superstar Sagosen dann zwischen Halb und Außen zum Durchbruch und zieht Keeper Diogo Valério die Kugel am Scheitel entlang.

13′ Tor für Portugal, 9:10 durch Rui Silva



12′ Beide Teams gehen offensiv in die Kleingruppe mit dem Kreisläufer, die Kooperation mit dem Rückraum gegen die zu offensive Abwehr wird optimal ausgespielt. Frade und Hovde glänzen mit sicheren Abschlüssen aus sechs Metern.

12′ Tor für Norwegen, 8:10 durch Martin Hernes Hovde



12′ Tor für Portugal, 8:9 durch Luis Frade



11′ Bisher sind die Torhüter der Portugiesen noch überhaupt kein Faktor, auch der Abwehrverbund findet nicht zu der notwendigen Kompaktheit. Es bleibt ein munterer Schlagabtausch mit vielen Toren, doch noch ist fast jeder Wurf ein Treffer.

11′ Tor für Portugal, 7:9 durch António Areia



10′ Tor für Norwegen, 6:9 durch Patrick Helland Anderson

Dieses Mal tankt sich der Rückraumrechte im dynamischen Zweikampf gegen die Hand durch und bringt die Kugel auch aus spitzem Winkel noch an Schlussmann Gustavo Capdeville vorbei in die linke Ecke.

10′ Tor für Portugal, 6:8 durch Rui Silva



9′ Tor für Norwegen, 5:8 durch August Pedersen

Den ersten Strafwurf der Skandinavier setzt Linksaußen Pedersen gegen den eingewechselten Keeper Diogo Valério sicher unten rechts in die Ecke.

9′ 2 Minuten für Victor Iturriza (Portugal)



9′ Tor für Norwegen, 5:7 durch Patrick Helland Anderson

Vierter Treffer für den Rückraumshooter aus dem rechten Rückraum, die Tugas finden gegen seine Dynamik in der Defensive keinen Zugriff.

8′ Tor für Portugal, 5:6 durch Luis Frade

Noch macht es sich nicht bemerkbar, dass Portugal-Trainer Pereira anfangs auf die Costa-Brüder setzt. Vor allem João Gomes fügt sich stark ein und bedient seinen Kreisläufer, Frade kann frei aus sechs Metern einnetzen.

7′ Tor für Norwegen, 4:6 durch August Pedersen

Und auch Rechtsaußen Pedersen ist heute wieder eine Bank. Der Flügelflitzer aus Hannover ist im erweiterten Gegenstoß immer wieder der Zielspieler und erzielt seinen dritten Tagestreffer.

6′ Tor für Norwegen, 4:5 durch Patrick Helland Anderson

Da erwischt einer aber einen Raketenstart! Mit drei Treffern in Folge hält der junge Linkshänder seine Farben in Front. Anderson betreibt im Rückraum weiter reichlich Eigenwerbung und empfiehlt sich für Größeres.

5′ Tor für Portugal, 4:4 durch João Gomes

Im Gegensatz zum Auftritt gegen Frankreich kommen die Portugiesen heute auch ins effektive Scoring. Die bombenharte Abwehr aus dem Spiel gegen Dänemark lassen die Tugas aber noch missen...

4′ Portugal wie Norwegen, beide rennen munter hoch und runter, kommen nach Belieben zu freien Abschlüssen im Durchbruch oder aus dem Tempospiel.

4′ Tor für Norwegen, 3:4 durch Patrick Helland Anderson



4′ Tor für Portugal, 3:3 durch Luis Frade



4′ Tor für Norwegen, 2:3 durch Patrick Helland Anderson



3′ Beide Teams starten mit hohem Tempo, die Abwehrreihen kriegen bis dato noch keine Gegenwehr aufs Parkett.

3′ Tor für Portugal, 2:2 durch Salvador Salvador



3′ Tor für Norwegen, 1:2 durch August Pedersen



2′ Tor für Norwegen, 1:1 durch August Pedersen



2′ Tor für Portugal, 1:0 durch António Areia

Der Torreigen ist eröffnet! Mit einem herrlichen Kopfroller bringt António Areia die Kugel in die Maschen und lässt Norwegens Keeper Robin Haug keine Chance.

1′ Gelbe Karte für Vetle Eck Aga (Norwegen)

Norwegens Abwehrchef setzt direkt mal einen robusten Kontakt von der Seite gegen João Gomes und sieht früh den gelben Karton der Unparteiischen.

1′ Los geht’s, die Partie in der Hauptrunde I zwischen Portugal und Norwegen ist eröffnet.

1′ Spielbeginn

Beide Teams sind eingelaufen, es folgen die Nationalhymnen und der Sportlergruß, dann fliegt gleich der Ball.

Für beide Teams heißt es heute: Verlieren verboten! Und selbst dann haben beide Mannschaften es nicht mehr in der eigenen Hand über den dritten Rang hinaus zu kommen. Bei einem Sieg der Norweger müssten die Wikinger dann auf heutige Schützenhilfe von Spanien gegen Frankreich und Deutschland im Duell mit Dänemark hoffen, um dann am Mittwoch beim letzten Hauptrundenmatch noch Trümpfe gegen Dänemark im Köcher zu haben. Eine ähnliche Ausgangslage ergibt sich auch für die Portugiesen, so oder so: Beide Seiten stehen mit dem Rücken zur Wand. Bei den letzten Aufeinandertreffen hatten die Tugas zuletzt die Nase vorne, auf dem Weg ins Halbfinale der Weltmeisterschaft im letzten Jahr setzte sich Portugal mit 31:28 durch. Und auch beim letzten Turnier auf europäischer Bühne gingen die Südeuropäer mit einem 37:32-Erfolg als Sieger von der Platte. Doch wer macht heute das Rennen und hält die Tür zumindest für die Teilnahme am Spiel um Platz fünf noch einen Spalt offen?

Gleichermaßen ergeht es den Norwegern: Nach der 34:38-Niederlage gegen Frankreich gingen die Skandinavier ohne Punkte in die Hauptrunde. Bisher konnte das Team von Trainer Wille den hohen Erwartungen nur bedingt gerecht werden, im ersten Hauptrundenspiel gelang dann aber der so wichtige Befreiungsschlag: In einem Herzschlagfinale triumphierten die Wikinger in letzter Sekunde noch mit 35:34 über Spanien, mussten aber zwei Tage später, trotz starker Leistung, die zweite Turnierniederlage schlucken. Gegen die DHB-Auswahl waren die Norweger lange in Führung, mussten die deutsche Mannschaft am Ende aber ziehen lassen. Die 28:30-Niederlage besiegelte eine überragender Andreas Wolff zwischen den Pfosten mit 22 Paraden, am Torhüter war kein Vorbeikommen. So haben die Norweger genau wie die Portugiesen nur noch rechnerische Chancen auf die Runde der letzten Vier, so steht heute Nachmittag für Portugal und Norwegen ein erstes Endspiel auf dem Plan.

Mit den Portugiesen erwartet die Norweger ein schwer einzuschätzendes Team, das am letzten Vorrundenspieltag für die Sensation des bisherigen Turnierverlaufs gesorgt hat: Mit 31:29 zeigten die Portugiesen eine Machtdemonstration und schlugen den großen Titelanwärter Dänemark vor heimischer Kulisse. Damit spielte das Unentschieden gegen Nordmazedonien keine Rolle mehr, stattdessen waren die Südeuropäer auf einmal ein heißer Halbfinalaspirant. Angeführt von zwei der größten Talente der Welt – Martim und Francisco Costa, die beiden neun Mal gegen Dänemark trafen – wollten die Tugas ihren Lauf fortsetzen. Doch in einem packenden Spiel gegen Deutschland hatten die Südeuropäer am Ende mit 30:32 das Nachsehen. Passend zum bisherigen Turnierverlauf zeigt sich das Team von Trainer Pereira mit Licht und Schatten: Nach zwei starken Spielen folgte ein kollektiver Ausfall gegen Frankreich, über einen 28:15-Halbzeitstand hatten die Tugas mit 46:38 erneut das Nachsehen und somit nur noch rechnerische Chancen auf das Halbfinale.

Hallo und herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Hauptrunde bei der Handball-Europameisterschaft! Den Auftakt in der Gruppe I macht die portugiesische Nationalmannschaft gegen Co-Gastgeber Norwegen, Anwurf ist in der Jyske Bank Boxen zu Herning um 15:30 Uhr!

60′ Fazit:

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang fängt Deutschland den zweiten Hauptrundensieg ein und befindet sich auf bestem Wege Richtung Halbfinale! Offensiv tat sich das DHB-Team lange Zeit schwer. In der ersten Halbzeit hatte einzig Franz Semper seine Glanzmomente, nach dem Seitenwechsel riss dann allerdings Marko Grgic das Spiel an sich und mutierte mit sieben Toren noch zum Top-Scorer. Garant für den Sieg war heute allerdings Andi Wolff, der unglaubliche 22 Paraden zeigte und Deutschland auch in schwierigen Situationen im Spiel hielt. Am Montag um 20:30 Uhr geht es gegen den dänischen Gastgeber weiter!

60′ Spielende

60′ Tor für Norwegen, 30:28 durch Simen Ulstad Lyse



60′ Alfreð Gíslason nutzt sein letztes verbleibendes Timeout, um die letzte Spielminute souverän zu absolvieren. Außerdem könnte ja auch noch die Tordifferenz eine Rolle spielen.

60′ Tor für Norwegen, 30:27 durch Kevin Gulliksen

In das kurze Eck, aber dieser Treffer kommt zu spät.

59′ Tor für Deutschland, 30:26 durch Johannes Golla

Das muss die Entscheidung sein! Nils Lichtlein scheitert noch an Torbjørn Bergerud, doch Johannes Golla nimmt sich den Rebound!

58′ Tor für Norwegen, 29:26 durch Sander Sagosen

Mit dem siebten Feldspieler packt Sander Sagosen den Hammer aus.

57′ Jonas Wille nimmt das Timeout. Vier Tore Rückstand sind bei rund dreieinhalb verbleibenden Minuten natürlich ein Brett.

57′ Tor für Deutschland, 29:25 durch Marko Grgic

Die sofortige Antwort von der linken Kreiskante!

56′ Tor für Norwegen, 28:25 durch August Pedersen

Andi Wolff ist mit dem rechten Arm noch leicht dran, kann den Einschlag diesmal aber nicht verhindern.

56′ Tor für Deutschland, 28:24 durch Marko Grgic

Jaaa! Gegen die Laufrichtung und einen dicht gestaffelten Block findet Grgic irgendwo die Lücke!

54′ Tor für Deutschland, 27:24 durch Lukas Zerbe

Ganz wichtiges Tor nach fast fünf Minuten Dürre!

54′ Andi Wolff fischt den nächsten Ball raus, lenkt den Aufsetzer von Kasper Lien ab!

53′ Alfreð Gíslason bittet zur Auszeit. "Alles gut, Jungs!", versucht der Isländer seine Schützlinge zu beruhigen.

52′ Tor für Norwegen, 26:24 durch Magnus Fredriksen

Das gibt es doch nicht! Praktisch alles läuft mittlerweile über Marko Grgic, der es aber auch nicht alleine richten kann und nun den Ball verliert. Mit einer Körpertäuschung sticht Magnus Fredriksen durch die Lücke.

51′ Tor für Norwegen, 26:23 durch August Pedersen

Nun bloß nicht noch einmal Spannung aufkommen lassen. Andi Wolff muss den Aufsetzer diesmal durch die Beine passieren lassen.

50′ Tor für Norwegen, 26:22 durch Simen Schønningsen



50′ 2 Minuten für Jannik Kohlbacher (Deutschland)



49′ Tor für Deutschland, 26:21 durch Johannes Golla

Ballgewinn von Johannes Golla, der sofort das leere Tor anvisiert. Fünf Tore Vorsprung, Norwegen wartet seit rund sieben Minuten auf einen eigenen Treffer!

49′ Tor für Deutschland, 25:21 durch Marko Grgic



49′ Jetzt kommt auch noch Glück dazu! Johannes Golla bekommt gegen den Wurf von Simen Schønningsen noch die Fingerspitzen dran und lenkt die Kugel an den Pfosten.

48′ Jonas Wille muss reagieren und bittet seine Schützlinge zur Auszeit.

48′ Tor für Deutschland, 24:21 durch Marko Grgic

Das DHB-Team ist on fire! Mit rund 120 km/h drischt Marko Grgic die Kugel unter den Querbalken!

47′ 7-Meter verworfen von August Pedersen (Norwegen)

Was für ein Auftritt von Andi Wolff! Auch den Siebenmeter nimmt er mit ausgestrecktem Fuß weg.

46′ Tor für Deutschland, 23:21 durch Marko Grgic

Grgic zeigt heute seine bisher beste Turnierleistung, zieht aus dem Rückraum gegen die Laufrichtung von Torbjørn Bergerud ab!

46′ Auch wenn Andi Wolff diesmal nicht direkt beteiligt ist, wirkt sich seine Aura auf die gegnerischen Würfe aus. Kevin Gulliksen trifft aus dem Eck nur den Querbalken!

45′ Tor für Deutschland, 22:21 durch Johannes Golla

Fastbreak in Unterzahl!

44′ 2 Minuten für Tom Kiesler (Deutschland)

Harte zwei Minuten gegen den Gummersbacher.

44′ Tor für Deutschland, 21:21 durch Marko Grgic

Auch Grgic kann aus spitzem Winkel zaubern!

43′ Tor für Norwegen, 20:21 durch Martin Hernes Hovde

Toller Dreher in das lange Eck.

42′ Tor für Norwegen, 20:20 durch August Pedersen



41′ Bei den Norwegern schleichen sich jetzt häufiger Technische Fehler ein. Sicher liegt das auch am Wissen darum, dass mit Andi Wolff heute ein bestens aufgelegter Koloss im Gehäuse steht.

40′ Tor für Deutschland, 20:19 durch Lukas Zerbe

Torbjørn Bergerud darf sich nun wieder versuchen, ist gegen den Aufsetzer von Lukas Zerbe aber machtlos!

40′ Tor für Deutschland, 19:19 durch Renars Uscins

Renars Uscins mit dem Hammer zum Ausgleich! Es geht doch!

38′ Tor für Deutschland, 18:19 durch Marko Grgic

Nach einem Ballverlust von Simen Lyse startet Marko Grgic durch!

38′ Tor für Norwegen, 17:19 durch August Pedersen

Eine Parade nach der anderen von Andi Wolff, und trotzdem können die Norweger nachlegen. Das DHB-Team lässt offensiv viel zu viel liegen.

37′ Das gibt es doch nicht! Andreas Wolff packt gegen August Pedersen die nächste Parade aus, doch Justus Fischer kann den freien Gegenstoß nicht verwerten!

36′ Wolff nimmt den nächsten weg, macht gegen Tobias Grøndahl die Beine noch zu! Bei 15 Paraden steht der Routinier jetzt schon!

35′ Tor für Deutschland, 17:18 durch Juri Knorr

Nächste Top-Parade von Andi Wolff gegen Patrick Anderson, auf der Gegenseite erzielt Juri Knorr mit 112 km/h den Anschlusstreffer!

34′ Tor für Deutschland, 16:18 durch Lukas Zerbe

Robin Haug kommt wieder für den Siebenmeter rein, doch Lukas Zerbe macht es besser als zuvor Nils Lichtlein und wuchtet die Kugel in das linke untere Eck!

34′ Justus Fischer ist ebenfalls neu dabei, drischt die Kugel im Fallen aber knapp neben das lange Eck.

33′ Alfreð Gíslason probiert weiter verschiedene Varianten, bringt nun auch zum ersten Mal Marko Grgic.

32′ Tor für Norwegen, 15:18 durch August Pedersen

Patrick Anderson holt bei einem langen norwegischen Auftaktangriff den Siebenmeter heraus, August Pedersen schlenzt die Kugel rechts an Andi Wolff vorbei.

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Norwegen stellt das DHB-Team bislang vor große Probleme, offensiv fällt den Deutschen im ersten Durchgang zu wenig ein. Einzig die Rückraumraketen von Franz Semper brachten zwischenzeitlich eine Besserung, ansonsten spielen es die Norweger schnörkelloser und schneller vor den deutschen Kasten. Andi Wolff konnte und musste sich sich in den ersten 30 Minuten bereits elf Mal auszeichnen, sonst hätte der Rückstand auch noch deutlicher ausfallen können.

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Juri Knorr scheitert an Torbjørn Bergerud, es geht mit zwei Toren Rückstand in die Pause.

30′ Tor für Norwegen, 15:17 durch Tobias Grøndahl

Auf das lange Eck angedeutet, doch am Block vorbei in das kurze Eck geschlenzt.

29′ Tor für Deutschland, 15:16 durch Rune Dahmke

Der direkte Gegenzug auf das leere Tor! Damit sind die Norweger aber auch wieder komplett.

29′ Tor für Norwegen, 14:16 durch Sander Sagosen



28′ 7-Meter verworfen von Nils Lichtlein (Deutschland)

Schade! Robin Haug kommt für den Siebenmeter rein und pariert mit etwas Glück und dem linken Fuß gegen Nils Lichtlein.

28′ Tor für Norwegen, 14:15 durch Simen Schønningsen



27′ 2 Minuten für Vetle Rønningen (Norwegen)

Schon die zweite Zeitstrafe gegen Vetle Rønningen.

27′ Tor für Deutschland, 14:14 durch Johannes Golla



27′ Tor für Norwegen, 13:14 durch Simen Schønningsen

Ballverlust von Miro Schluroff, der heute noch nicht in das Spiel findet. Über viele Stationen wird bei den Norwegern Simen Schønningsen in Szene gesetzt, der die Kugel gefühlvoll über Andi Wolff hebt.

26′ Tor für Norwegen, 13:13 durch Sander Sagosen

Rakete aus dem Rückraum.

25′ Tor für Deutschland, 13:12 durch Lukas Zerbe

Johannes Golla fängt die Kugel ab und schickt Lukas Zerbe auf die Reise, der das leere Tor vor sich hat!

24′ Tor für Deutschland, 12:12 durch Nils Lichtlein



24′ 2 Minuten für Kevin Gulliksen (Norwegen)

Gulliksen kürzt durch den Kreis ab. 37 Sekunde doppelte Überzahl für das DHB-Team. Allerdings muss Lukas Mertens wohl erst einmal auf der Bank behandelt werden.

23′ Tor für Norwegen, 11:12 durch Kevin Gulliksen

Aus dem Winkel ist Wolff machtlos.

23′ 2 Minuten für Vetle Rønningen (Norwegen)

Römisches Ringen gegen den äußerst umtriebigen Franz Semper.

22′ Tor für Norwegen, 11:11 durch Patrick Helland Anderson



22′ Wolff ist in Top-Form! Gegen Kevin Gulliksen schlägt der 34-Jährige das linke Bein über den Kopf. Seine zehnte Parade bereits!

21′ Nun sieht sich Jonas Wille zum Timeout gezwungen, Deutschland kommt offensiv besser in den Flow und hat das Spiel gedreht.

20′ Tor für Deutschland, 11:10 durch Franz Semper

Andi Wolff mit der nächsten Parade gegen Sander Sagosen, bereits seine neunte in dieser ersten Halbzeit! Auf der Gegenseite bringt Franz Semper das DHB-Team zum ersten Mal seit der zweiten Minute in Führung!

19′ Tor für Deutschland, 10:10 durch Lukas Zerbe

Beide Mannschaften treffen aus dem Eck. Die drei Linkshänder Lichtlein, Semper und Zerbe lassen den Ball laufen.

19′ Tor für Norwegen, 9:10 durch Kevin Gulliksen



18′ Tor für Deutschland, 9:9 durch Nils Lichtlein

Präzise in das linke Winkeleck!

18′ Tor für Norwegen, 8:9 durch Simen Ulstad Lyse

Nun verliert Semper in der Vorwärtsbewegung mal den Ball, Lyse kann den bisher so starken Wolff überwerfen.

17′ Tor für Deutschland, 8:8 durch Jannik Kohlbacher

So schnell kann es gehen! Den freistehenden Wurf vergibt Jannik Kohlbacher noch, unter Bedrängnis von drei Gegenspielern kann er sich jedoch lösen!

16′ Tor für Deutschland, 7:8 durch Franz Semper



16′ Tor für Norwegen, 6:8 durch Patrick Helland Anderson

Gerade einmal sechs Sekunden brauchen die Norweger für den Gegenzug.

16′ Tor für Deutschland, 6:7 durch Franz Semper

Die Hereinnahme von Franz Semper hat sich schon jetzt richtig gelohnt!

14′ Tor für Deutschland, 5:7 durch Franz Semper

Andi Wolff hält Deutschland im Spiel. Lukas Zerbe scheitert noch an Torbjørn Bergerud, doch Franz Semper trifft aus neun Metern!

13′ Tor für Deutschland, 4:7 durch Nils Lichtlein

Franz Semper holt den Siebenmeter heraus, Nils Lichtlein verwertet im Nachwurf!

13′ 7-Meter verworfen von Nils Lichtlein (Deutschland)

12′ Tor für Norwegen, 3:7 durch Kevin Gulliksen

Nach dem Stürmerfoul von Lukas Mertens startet Kevin Gulliksen durch.

11′ 2 Minuten für Renars Uscins (Deutschland)

Mit dem Ellenbogen hält Renars Uscins den nächsten norwegischen Fastbreak auf.

11′ Tor für Norwegen, 3:6 durch Kevin Gulliksen

Die deutsche Abwehr wird ein wenig umgestellt, dennoch findet Kevin Gulliksen von rechts die Lücke.

10′ Tor für Deutschland, 3:5 durch Lukas Mertens

Andi Wolff fängt den norwegischen Konter ab und schickt Lukas Mertens auf die Reise! Ganz wichtige Parade des deutschen Keepers.

10′ Alfreð Gíslason nimmt früh die erste Auszeit, ist verständlicherweise nicht zufrieden mit dem Start in die Partie. "Vorne ist das Problem, wir machen zu wenig Tore".

9′ Tor für Norwegen, 2:5 durch Tobias Grøndahl

Das gibt es doch nicht! Der Zweierblock erzwingt den Ballverlust von Juri Knorr, auf der Gegenseite packt Tobias Grøndahl aus dem Rückraum den nächsten Hammer aus.

8′ Gelbe Karte für Martin Hernes Hovde (Norwegen)



8′ Tor für Norwegen, 2:4 durch Sander Sagosen

Im Alleingang feuert der Routinier die Kugel einfach mal unter den Querbalken.

7′ Schade, Lukas Mertens bleibt aus schwierigem Winkel an Torbjørn Bergerud hängen.

7′ Tor für Norwegen, 2:3 durch Martin Hernes Hovde

Der Gegenzug vom Gegenzug! Jetzt ist richtig Tempo drin.

7′ Tor für Deutschland, 2:2 durch Johannes Golla

Der direkte Gegenzug!

6′ Tor für Norwegen, 1:2 durch Patrick Helland Anderson

Über den Block hinweg.

5′ Leider lässt auch das DHB-Team in der Frühphase einige Tore liegen. Erst verwirft Johannes Golla deutlich, dann setzt Miro Schluroff den Schlagwurf am rechten Pfosten vorbei.

4′ Tor für Norwegen, 1:1 durch Sander Sagosen



3′ Die nächste Parade von Andi Wolff, diesmal hält er gegen Patrick Anderson das Bein raus!

2′ Tor für Deutschland, 1:0 durch Renars Uscins

Der bislang beste deutsche Scorer in diesem Turnier erzielt die Führung!

2′ Die Deutschen finden keine Lücke, stattdessen gehen die Norweger in den Fastbreak. Allerdings packt Andi Wolff gegen August Pedersen gleich mal eine erste Parade mit dem linken Arm aus!

1′ Mit Ballbesitz für das dunkel gekleidete DHB-Team geht es los!

1′ Spielbeginn

Die Hymnen werden abgespielt, in wenigen Momenten geht es hier los! Mit einem Sieg oder auch einem Remis würde Deutschland wieder die Führung in der Hauptrundengruppe I übernehmen.

Auch heute musste Alfreð Gíslason wieder zwei Akteure für den Spieltagskader aussortieren. Diesmal hat es Matthes Langhoff und Mathis Häseler erwischt. Jannik Kohlbacher ist dagegen wieder dabei.

Das letzte direkte Duell zwischen Deutschland und Norwegen konnte das DHB-Team für sich entscheiden, es ist allerdings auch schon drei Jahre her - in der Platzierungsrunde der WM 2023 sicherte sich Deutschland mit einem 28:24 gegen die Skandinavier den fünften Platz.

Bei der EM 2016 in Polen gelang Deutschland zuletzt der große Coup, krönte sich zum zweiten Mal zum Europameister. Norwegen hingegen konnte sich die europäische Krone noch nie aufsetzen und lechzt auf die erste Medaille seit sechs Jahren und die zweite überhaupt - Bronze bei der EM 2020 war bislang das höchste aller Gefühle.

Auf norwegischer Seite sind die Rollen deutlich eindeutiger verteilt. Der frühere Kieler Sander Sagosen fungiert als Dreh- und Angelpunkt, steht bereits bei 42 Scorerpunkten, davon 25 Vorlagen. Abnehmer sind meist die schnellen Außen August Pedersen und Kevin Gulliksen, allerdings unterlaufen den Norwegern auch die meisten Ballverluste aller Hauptrundenteams. Für das DHB-Team wird es darauf ankommen, diese Turnovers zu erzwingen.

Wer wird die deutsche Mannschaft heute tragen? Gegen Österreich war Johannes Golla der entscheidende Faktor, gegen Spanien nahm Renars Uscins die Zügel in die Hand und gegen Portugal mutierte Miro Schluroff dank einer bärenstarken zweiten Halbzeit zum Matchwinner. Auch auf einen Lukas Zerbe mit seinen bereits 17 Turniertoren kann man sich immer wieder verlassen. Wird Alfreð Gíslason auch heute wieder die Breite des Kaders ausschöpfen können?

Wer hätte das gedacht? Nach der Niederlage gegen Serbien war das DHB-Team dem Vorrundenaus schon ganz nah, nach Siegen gegen Spanien und Portugal darf man sich nun aber sogar berechtigte Hoffnungen auf ein Halbfinalticket machen! Ein Sieg gegen Norwegen würde die Tür sehr weit aufstoßen. Um 20:30 Uhr geht es in Herning los!

60′ Fazit:

Dänemark bezwingt Spanien deutlich mit fünf Toren und mischt damit weiterhin kräftig um die begehrten Halbfinaltickets mit! Der Qualitätsunterschied zeigte sich vor allem im Angriff, wo die variablen Dänen um Pytlick und Gidsel immer wieder schnelle und kreative Lösungen fanden. Die Spanier hingegen mussten in ihre Angriffe jeweils deutlich mehr investieren, um überhaupt den Weg vor Emil Nielsen zu finden. Zudem entschied der dänische Goalie das Torhüterduell gegen Sergey Hernández klar für sich. Für das noch punktlose Spanien sind die Halbfinalträume damit begraben.

60′ Spielende

60′ Tor für Spanien, 31:36 durch Marcos Fis Ballester

Der Youngster setzt mit einem Durchbruch den Schlusspunkt und wird bester Scorer in diesem Match!

58′ Tor für Dänemark, 30:36 durch Mads Hoxer

Mads Hoxer bekommt nun mehr Spielzeit und prescht über rechts vor.

58′ Tor für Spanien, 30:35 durch Ian Barrufet Torrebejano



57′ Tor für Dänemark, 29:35 durch Emil Jakobsen

Mit Spin in das rechte untere Eck.

57′ 2 Minuten für Antonio Serradilla (Spanien)

Der derzeitige Stuttgarter holt sich seine zweite Zwei-Minuten-Strafe ab.

56′ Simon Pytlick geht im Kreis zu Boden und bleibt auch erstmal liegen. Die Unparteiischen schauen sich die Szene im Videobeweis an, das wird höchstwahrscheinlich die nächsten zwei Minuten gegen Spanien geben.

56′ Tor für Spanien, 29:34 durch Aleix Gómez

Auf beiden Seiten fallen die Tore mittlerweile leichter, mit einer spanischen Aufholjagd ist dennoch nicht mehr zu rechnen.

56′ Tor für Dänemark, 28:34 durch Mads Hoxer



55′ Tor für Spanien, 28:33 durch Aleix Gómez



55′ 2 Minuten für Emil Siersbaek Bergholt (Dänemark)



54′ Tor für Dänemark, 27:33 durch Niclas Kirkeløkke



54′ Tor für Spanien, 27:32 durch Daniel Dujshebaev

Schöne Kombination der beiden Dujshebaev-Brüder!

54′ 7-Meter verworfen von Jóhan Hansen (Dänemark)

Wieder hält Sergey Hernández das linke Bein raus!

53′ Tor für Spanien, 26:32 durch Alex Dujshebaev

Für jeden ihrer Treffer müssen die Iberer ordentlich ackern.

52′ Tor für Dänemark, 25:32 durch Mathias Gidsel



52′ Tor für Spanien, 25:31 durch Marcos Fis Ballester

Der Arm ist bereits oben, als Marcos Fis die Kugel noch über den Block hämmert!

50′ 7-Meter verworfen von Emil Jakobsen (Dänemark)

Sergey Hernández kann man einen wegnehmen, der Jubel bleibt jedoch aus.

50′ 2 Minuten für Víctor Romero (Spanien)

Simon Pytlick ist mit fairen Mitteln nicht zu stoppen. Nach einigen Diskussionen muss Víctor Romero auf die Strafbank und nicht mehr der eher unbeteiligte Antonio Serradilla.

50′ Mittlerweile geht es nur noch um die Höhe des dänischen Sieges - Nikolaj Jacobsen bittet trotzdem noch einmal zur Auszeit, um die Konzentration hochzuhalten.

50′ Tor für Spanien, 24:31 durch Aleix Gómez



49′ Tor für Dänemark, 23:31 durch Mathias Gidsel



48′ Tor für Dänemark, 23:30 durch Emil Siersbaek Bergholt



48′ Tor für Spanien, 23:29 durch Víctor Romero Holguín



47′ 2 Minuten für Jan Gurri Aregay (Spanien)



47′ Tor für Dänemark, 22:29 durch Niclas Kirkeløkke

Der Flensburger dreht gerade richtig auf, wird immer wieder im rechten Eck freigespielt. Nun holt er gegen Jan Gurri Aregay sogar noch die Zwei Minuten heraus.

47′ Tor für Spanien, 22:28 durch Marcos Fis Ballester



46′ Tor für Dänemark, 21:28 durch Niclas Kirkeløkke



46′ Tor für Spanien, 21:27 durch Alex Dujshebaev



45′ Tor für Spanien, 20:27 durch Marcos Fis Ballester

Der 18-Jährige ist momentan der größte Lichtblick in der schwächelnden spanischen Offensive.

44′ Tor für Dänemark, 19:27 durch Niclas Kirkeløkke



43′ Tor für Dänemark, 19:26 durch Emil Siersbaek Bergholt

Der nächste leichtfertige spanische Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Über drei Stationen kommt die Kugel zu Emil Bergholt!

43′ Tor für Dänemark, 19:25 durch Emil Jakobsen



43′ Tor für Spanien, 19:24 durch Alex Dujshebaev



42′ Jordi Ribera muss reagieren und nimmt das Timeout. Im zweiten Durchgang liegt die Wurfeffizienz gerade einmal bei 40 Prozent.

42′ Tor für Dänemark, 18:24 durch Niclas Kirkeløkke

Emil Nielsen macht sich gegen Alex Dujshebaev ganz breit, auf der Gegenseite trifft Niclas Kirkeløkke aus dem Eck!

41′ Tor für Dänemark, 18:23 durch Emil Jakobsen

Emil Jakobsen läuft die schnelle Mitte, während den Spaniern gefühlt ein wenig die Energie und der Mut verloren gehen.

41′ Tor für Spanien, 18:22 durch Alex Dujshebaev



41′ Tor für Dänemark, 17:22 durch Emil Jakobsen



40′ 7-Meter verworfen von Marcos Fis Ballester (Spanien)

Emil Nielsen pariert auf der Gegenseite seinen ersten Siebenmeter!

40′ Tor für Dänemark, 17:21 durch Emil Jakobsen

Ignacio Biosca hütet fortan den spanischen Kasten, hat gegen Emil Jakobsen aber ebenfalls nicht den Hauch einer Chance.

39′ 2 Minuten für Ian Barrufet Torrebejano (Spanien)

Das Spiel wird hitziger. Ian Barrufet muss für einen schmerzhaften Gesichtstreffer gegen Emil Nielsen auf die Strafbank.

38′ Gelbe Karte für Nikolaj Jacobsen (Dänemark)

Der dänische Coach beschwert sich lautstark.

38′ 2 Minuten für Emil Siersbaek Bergholt (Dänemark)

Es gibt die Zwei Minuten gegen Emil Bergholt - doch viel schlimmer aus dänischer Sicht. Das auf das Vergehen gefolgte Tor durch Mathias Gidsel wird zurückgenommen.

38′ Eine Szene im spanischen Angriff wird noch einmal überprüft. Ian Barrufet kriegt den Ellenbogen von Emil Bergholt ins Gesicht.

38′ Spanien ist gerade völlig von der Rolle, verliert in der Vorwärtsbewegung viel zu leicht die Kugel und rennt in einen Fastbreak nach dem anderen!

38′ Tor für Dänemark, 17:20 durch Simon Pytlick

Aufsetzer aus dem Eck.

37′ Tor für Dänemark, 17:19 durch Lasse Andersson

Erneut sieht Sergey Hernández nicht gut aus, lässt den Rebound durch Lasse Andersson zu.

36′ Emil Nielsen pariert gegen Abel Serdio! Der dänische Goalie macht im Torhüterduell weiterhin den besseren Eindruck und verhindert den erneuten Ausgleich.

35′ Tor für Dänemark, 17:18 durch Niclas Kirkeløkke

Schöner Pass auf den im Eck lauernden Niclas Kirkeløkke, der sein erstes Tor erzielt.

35′ Tor für Spanien, 17:17 durch Daniel Dujshebaev

Tatsächlich der Ausgleich! Spanien kämpft sich gerade in diese Partie.

33′ Tor für Spanien, 16:17 durch Marcos Fis Ballester

Erneut übernimmt der 18-Jährige die Verantwortung! Diesmal soll Kevin Møller den Einschlag verhindern, hat aber keine Abwehrchance.

32′ Tor für Dänemark, 15:17 durch Emil Jakobsen

Siebenmeter auch auf der anderen Seite, Emil Jakobsen trifft souverän in das rechte Winkeleck.

31′ Tor für Spanien, 15:16 durch Marcos Fis Ballester

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs sorgt Spanien mit dem Anschlusstreffer für richtig Spannung! Der junge Marcos Fis zieht den Siebenmeter und verwandelt selbst.

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Der dänische Gastgeber fand deutlich besser in die Begegnung und stellte früh einen Drei-Tore-Vorsprung her. Zwar schwankte dieser konstant, doch zu keinem Zeitpunkt der ersten Hälfte konnte Spanien ausgleichen. Auf dem Weg zum Tor tun sich die Dänen um Gidsel und Pytlick deutlich leichter, die Lücken zu finden. Spanien muss auf beiden Hälften des Spielfelds im zweiten Durchgang noch bissiger agieren, um das frühe Hauptrunden-Aus zu vermeiden.

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Tor für Spanien, 14:16 durch Marcos Fis Ballester

Mit der Schlusssequenz kann Spanien tatsächlich noch einmal verkürzen! Mit dem Extraangreifer auf dem Feld prescht Marcos Fis über rechts durch.

30′ Fehlwürfe von Casado und Lauge, beide Offensivreihen tun sich momentan schwer.

29′ Auch Nikolaj Jacobsen trommelt seine Schützlinge noch zusammen, um den Lohn der ersten Halbzeit auch in die Kabine zu bringen.

28′ Tor für Dänemark, 13:16 durch Simon Hald



28′ Tor für Spanien, 13:15 durch Marcos Fis Ballester

So kommt man gerne aus einer Auszeit!

26′ Tor für Spanien, 12:15 durch Alex Dujshebaev



26′ Einen kempaartigen Pass versucht Casado per Aufsetzer zu verwerten, donnert die Kugel aber deutlich über das Gehäuse! Jordi Ribera nimmt das fast schon überfällige Timeout.

25′ Tor für Dänemark, 11:15 durch Mathias Gidsel

Weiterhin kommen die Dänen deutlich leichter zu ihren Toren!

25′ Tor für Spanien, 11:14 durch Agustín Casado



24′ Tor für Dänemark, 10:14 durch Magnus Landin

Toller diagonaler Aufsetzerpass, mit dem Magnus Landin von Mads Hoxer in Szene gesetzt wird!

23′ 2 Minuten für Víctor Romero Holguín (Spanien)



23′ Das musste irgendwann passieren! Spanien spielt sich die Kugel am Kreis hin und her, ehe sich Jan Gurri den Fehlpass leistet. Dänemark verteidigt bislang hervorragend.

22′ Tor für Dänemark, 10:13 durch Simon Pytlick

Schnell und schnörkellos! Per Körpertäuschung taucht Pytlick in die Lücke.

21′ Tor für Spanien, 10:12 durch Marcos Fis Ballester

Diesmal darf Fis ran und trifft souverän in das rechte untere Eck!

20′ Tor für Dänemark, 9:12 durch Jóhan Hansen

Diesmal auf das lange Eck!

20′ Tor für Spanien, 9:11 durch Imanol Garciandia

Emil Nielsen ist mit der rechten Klebe noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

19′ 2 Minuten für Antonio Serradilla (Spanien)

Nun muss auch Antonio Serradilla für ein penetrantes Halten gegen Mathias Gidsel auf die Strafbank geschickt.

18′ Auch die Überzahl kann Spanien nicht wirklich für sich nutzen. Jordi Ribera sollte über die erste Auszeit oder den Torhüterwechsel nachdenken.

18′ Tor für Spanien, 8:11 durch Kauldi Odriozola



17′ Tor für Dänemark, 7:11 durch Simon Pytlick



16′ 7-Meter verworfen von Aleix Gómez (Spanien)

Gómez und Nielsen kennen sich vom Vereinsbetrieb beim FC Barcelona. Emil Nielsen bleibt einfach stehen und macht die Beine zu!

16′ 2 Minuten für Rasmus Lauge (Dänemark)



15′ Tor für Dänemark, 7:10 durch Emil Jakobsen

Auch der zweite Siebenmeter sitzt, stramm in das rechte untere Eck.

14′ Tor für Dänemark, 7:9 durch Jóhan Hansen

Wieder in das kurze Eck!

14′ Tor für Spanien, 7:8 durch Imanol Garciandia

Der Arm ist bereits oben, als Imanol Garciandia den Schlagwurf auspackt!

14′ Tor für Dänemark, 6:8 durch Rasmus Lauge

Mit etwas Glück gegen die Laufrichtung von Sergey Hernández, der weiter nicht in den Flow kommt.

13′ Tor für Spanien, 6:7 durch Ian Tarrafeta

Spanien macht die Mitte zu und zwingt Mathias Gidsel damit zum Notwurf. Auf der Gegenseite verkürzt Ian Tarrafeta mit seinem Durchbruch auf ein Tor!

11′ Tor für Spanien, 5:7 durch Jan Gurri Aregay

Auch mal ein einfaches Tor für Spanien im Fastbreak.

10′ Tor für Dänemark, 4:7 durch Simon Pytlick

Weiterhin kommen die Dänen deutlich leichter zu ihren Treffern.

10′ Tor für Spanien, 4:6 durch Abel Serdio



10′ Tor für Dänemark, 3:6 durch Mathias Gidsel

Fehlpass von Odriozola auf Gurri, Gidsel fängt die Kugel ab und schaltet sofort um!

8′ Tor für Spanien, 3:5 durch Kauldi Odriozola

Gegen den Block von Simon Hald und die Laufrichtung von Emil Nielsen.

8′ Tor für Dänemark, 2:5 durch Mathias Gidsel

Während die Spanier lange auf die Lücke warten müssen, trifft der Welthandballer im direkten Gegenzug!

8′ Tor für Spanien, 2:4 durch Imanol Garciandia



6′ Tor für Dänemark, 1:4 durch Simon Pytlick

Vier-Tore-Lauf der Gastgeber! Wieder ist Hernández machtlos, muss den tückischen Aufsetzer aus dem Rückraum passieren lassen.

5′ Tor für Dänemark, 1:3 durch Jóhan Hansen

Sergey Hernández muss weiter auf seine erste Parade warten, wird nun im kurzen Eck von Jóhan Hansen überwunden.

5′ Gelbe Karte für Antonio Serradilla (Spanien)



4′ Tor für Dänemark, 1:2 durch Simon Pytlick

Geschoss in die rechte untere Ecke!

3′ Tor für Dänemark, 1:1 durch Emil Jakobsen

Der nächste dänische Fehlwurf, Rasmus Lauge drischt die Kugel weit am langen Eck vorbei. Der ehemalige Kieler und Flensburger bekommt aber den Siebenmeter zugesprochen, den Emil Jakobsen per Aufsetzer verwandelt.

2′ Tor für Spanien, 1:0 durch Imanol Garciandia

Ebenfalls aus dem Rückraum über den Block hinweg. Emil Nielsen, der im dänischen Kasten startet, kann nur hinterherschauen.

1′ Die rot gekleideten Gastgeber lancieren den ersten Angriff. Simon Pytlick trifft aus dem Rückraum aber nur den rechten Innenpfosten!

1′ Spielbeginn

Die Hymnen werden abgespielt, in wenigen Momenten geht es in der Jyske Bank Boxen in Herning los!

Nach Platz Drei bei der EM 2022 und Platz Zwei bei der EM 2024 hofft Dänemark darauf, dass in diesem Jahr auf der europäischen Bühne mal wieder der ganz große Coup gelingt. Dabei helfen soll natürlich wieder Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin, der sowohl bei der EM 2024 als auch bei der gewonnenen WM 2025 Torschützenkönig wurde. Auch bei diesem Turnier ist er mit bislang 34 Toren auf einem guten Weg.

Aus deutscher Sicht ist die Begegnung aus zweierlei Aspekten hochinteressant. Denn erstens trifft das DHB-Team am Montag selbst auf Dänemark und ist natürlich sehr daran interessiert, dass sich die Konkurrenten gegenseitig die Punkte wegnehmen. Zweitens stehen auf beiden Seiten zahlreiche aktuelle und ehemalige HBL-Stars im Aufgebot, unter anderem die beiden Goalies Sergey Hernández (Magdeburg) und Kevin Møller (Flensburg).

Spannung pur in der deutschen Gruppe I. Als Zweitplatzierter der Vorrundengruppe und nach der knappen 34:35-Niederlage gegen Norwegen stehen die Iberer in der Hauptrunde noch ohne Punkte da. Heute muss ein Sieg her, damit der Titelträger von 2018 und 2020 den Sprung in das Halbfinale noch schaffen kann. Allerdings hofft natürlich auch Dänemark - seinerseits Europameister von 2008 und 2012 - bei der Heim-EM auf den Sprung in das Final Four. Die Dänen stehen nach einer überraschenden Vorrundenpleite gegen Portugal unter Druck.

Es geht Schlag auf Schlag bei der Handball-EM 2026 in Skandinavien! Co-Gastgeber Dänemark steht vor dem Duell mit den ebenfalls strauchelnden Spaniern gehörig unter Druck. Um 18 Uhr geht es in Herning los!

60′ Spielende

60′ Tor für Portugal, 46:38 durch Miguel Neves

59′ Tor für Portugal, 46:37 durch Ricardo Brandão

59′ Tor für Frankreich, 46:36 durch Melvyn Richardson

59′ Tor für Portugal, 45:36 durch Diogo Branquinho

58′ Tor für Frankreich, 45:35 durch Julien Bos

57′ Tor für Portugal, 44:35 durch Luis Frade

56′ Tor für Portugal, 44:34 durch Ricardo Brandão

55′ Tor für Frankreich, 44:33 durch Dylan Nahi

53′ Tor für Portugal, 43:33 durch Ricardo Brandão

52′ Tor für Frankreich, 43:32 durch Nicolas Tournat

52′ Tor für Portugal, 42:32 durch Francisco Costa

52′ Tor für Frankreich, 42:31 durch Melvyn Richardson

51′ Tor für Portugal, 41:31 durch Salvador Salvador

50′ Tor für Portugal, 41:30. Siebenmeter verwandelt von Francisco Costa

48′ António Areia (Portugal) verwirft einen Siebenmeter

48′ Tor für Frankreich, 41:29 durch Dika Mem

46′ Tor für Frankreich, 40:29. Siebenmeter verwandelt von Melvyn Richardson

45′ Tor für Portugal, 39:29 durch Diogo Branquinho

45′ Tor für Portugal, 39:28 durch Victor Iturriza

44′ Tor für Frankreich, 39:27 durch Elohim Prandi

44′ Tor für Portugal, 38:27 durch Francisco Costa

43′ Tor für Frankreich, 38:26. Siebenmeter verwandelt von Hugo Descat

43′ 2-Minuten-Strafe für Ricardo Brandão (Portugal)

42′ Tor für Portugal, 37:26 durch Salvador Salvador

41′ Tor für Portugal, 37:25 durch Miguel Neves

41′ Tor für Frankreich, 37:24 durch Karl Olivier Konan

40′ Tor für Frankreich, 36:24 durch Aymeric Minne

40′ Tor für Portugal, 35:24 durch Luis Frade

40′ Tor für Frankreich, 35:23 durch Ludovic Fabregas

40′ Tor für Portugal, 34:23 durch Diogo Branquinho

39′ Tor für Frankreich, 34:22 durch Aymeric Minne

38′ Tor für Portugal, 33:22 durch Ricardo Brandão

38′ Tor für Portugal, 33:21 durch Luis Frade

37′ Tor für Portugal, 33:20 durch Ricardo Brandão

37′ Tor für Frankreich, 33:19 durch Dylan Nahi

36′ Tor für Frankreich, 32:19 durch Karl Olivier Konan

36′ Tor für Frankreich, 31:19 durch Ludovic Fabregas

35′ Tor für Portugal, 30:19 durch Miguel Neves

35′ Tor für Frankreich, 30:18 durch Dika Mem

34′ Tor für Portugal, 29:18. Siebenmeter verwandelt von António Areia

33′ Tor für Frankreich, 29:17 durch Ludovic Fabregas

33′ Tor für Portugal, 28:17 durch Miguel Neves

32′ Tor für Portugal, 28:16 durch Diogo Branquinho

31′ Anpfiff 2. Halbzeit

30′ Ende 1. Halbzeit

29′ Tor für Portugal, 28:15 durch Victor Iturriza

29′ Tor für Frankreich, 28:14 durch Thibaud Briet

28′ Tor für Portugal, 27:14 durch Victor Iturriza

27′ Tor für Frankreich, 27:13 durch Melvyn Richardson

27′ Tor für Frankreich, 26:13 durch Nicolas Tournat

26′ Tor für Portugal, 25:13 durch Victor Iturriza

26′ Tor für Frankreich, 25:12 durch Benoît Kounkoud

24′ Tor für Frankreich, 24:12 durch Melvyn Richardson

23′ Tor für Portugal, 23:12 durch Rui Silva

23′ Tor für Frankreich, 23:11 durch Thibaud Briet

22′ Tor für Frankreich, 22:11 durch Elohim Prandi

21′ Tor für Portugal, 21:11 durch António Areia

21′ Tor für Frankreich, 21:10 durch Thibaud Briet

21′ 2-Minuten-Strafe für Benoît Kounkoud (Frankreich)

20′ Tor für Portugal, 20:10 durch Diogo Branquinho

20′ Tor für Frankreich, 20:9 durch Nicolas Tournat

19′ Tor für Frankreich, 19:9 durch Dika Mem

19′ Tor für Portugal, 18:9 durch Salvador Salvador

18′ Tor für Frankreich, 18:8 durch Elohim Prandi

17′ Tor für Frankreich, 17:8 durch Dika Mem

16′ Tor für Frankreich, 16:8 durch Nicolas Tournat

15′ Tor für Frankreich, 15:8 durch Hugo Descat

15′ Tor für Portugal, 14:8 durch Luis Frade

14′ Tor für Frankreich, 14:7. Siebenmeter verwandelt von Hugo Descat

14′ 2-Minuten-Strafe für Salvador Salvador (Portugal)

14′ Tor für Portugal, 13:7 durch Luis Frade

14′ Tor für Frankreich, 13:6 durch Thibaud Briet

13′ Tor für Portugal, 12:6. Siebenmeter verwandelt von António Areia

13′ 2-Minuten-Strafe für Elohim Prandi (Frankreich)

12′ Tor für Frankreich, 12:5 durch Aymeric Minne

11′ Tor für Frankreich, 11:5 durch Yanis Lenne

10′ Tor für Portugal, 10:5 durch Francisco Costa

10′ Tor für Frankreich, 10:4 durch Dika Mem

9′ Francisco Costa (Portugal) verwirft einen Siebenmeter

8′ Tor für Frankreich, 9:4 durch Ludovic Fabregas

8′ Tor für Frankreich, 8:4 durch Elohim Prandi

7′ Tor für Portugal, 7:4 durch Salvador Salvador

7′ Tor für Frankreich, 7:3 durch Dika Mem

7′ Tor für Portugal, 6:3 durch Salvador Salvador

6′ Tor für Frankreich, 6:2 durch Ludovic Fabregas

6′ Tor für Portugal, 5:2 durch Martim Costa

5′ Tor für Frankreich, 5:1 durch Ludovic Fabregas

4′ Tor für Frankreich, 4:1 durch Dika Mem

3′ Tor für Frankreich, 3:1 durch Yanis Lenne

3′ Tor für Portugal, 2:1 durch Victor Iturriza

2′ Tor für Frankreich, 2:0 durch Hugo Descat

1′ Tor für Frankreich, 1:0 durch Dika Mem

1′ Spielbeginn

60′ Fazit:

Dänemark gewinnt ein ganz wichtiges Spiel gegen Frankreich vor heimischem Publikum mit 32:29 und kann weiter vom Titel im eigenen Land träumen! Der amtierende Weltmeister lieferte sich über die komplette Partie hinweg einen großen Schlagabtausch mit dem amtierenden Europameister, doch am Ende sind es unter anderem Mathias Gidsel und Emil Nielsen, die den Unterschied machten. Vor allem Torhüter Nielsen war in den entscheidenden Situationen gleich mehrfach zur Stelle, wodurch die Offensivabteilung der Mannen von Nikolaj Jacobsen einen Rückstand von zwei Toren in eine Führung drehen konnte. Alles in allem ist der Sieg zwar verdient, doch Frankreich hatte den Gastgeber am Rande einer erneuten Niederlage. Sowohl für die Franzosen als auch für Dänemark geht es am Samstag weiter. Während der Titelverteidiger auf Portugal trifft, geht es für die Hausherren um 18:00 Uhr gegen Spanien.

60′ Spielende

60′ Tor für Dänemark, 29:32 durch Niclas Kirkeløkke

Die Auszeit hat sich gelohnt! Über rechts wird schnell aufgebaut, ehe Niclas Kirkeløkke aus spitzem Winkel abziehen kann. Damit gibt es das 32:29!

60′ Aymeric Minne verpasst das Anspiel an den Kreis und Dänemark kann das Spiel mit Ballbesitz beenden. Dennoch gibt es das Timeout von Nikolaj Jacobsen, der noch einen weiteren Treffer haben möchte.

60′ 2 Minuten für Magnus Saugstrup Jensen (Dänemark)

21 Sekunden vor dem Ende gibt Magnus Saugstrup Jensen einem Gegenspieler ein Eisbein mit und so gibt es nochmal eine Strafe.

60′ Guillaume Gille nimmt eine Auszeit und spricht nochmal die letzte Minute durch. Allerdings kommen die Franzosen nicht zum schnellen Abschluss, sodass die Uhr gnadenlos weiterläuft.

60′ Tor für Dänemark, 29:31 durch Mathias Gidsel

58 Sekunden vor dem Ende geht Mathias Gidsel halbrechts an Thibaud Briet vorbei und hämmert das Leder ins lange Eck und bringt Dänemark wieder auf zwei Tore weg.

59′ Tor für Frankreich, 29:30 durch Dika Mem

Die Superstars nehmen die wichtigen Würfe! Erst ist es Mathias Gidsel, der die Dänen mit zwei Treffern in Führung bringt, ehe auf der Gegenseite Dika Mem vom Kreis aus zuschlägt.

59′ Tor für Dänemark, 28:30 durch Mathias Gidsel



59′ Der amtierende Europameister gegen den amtierenden Weltmeister versprach Spannung und die beiden Teams liefern auch ab! Jede Aktion der Dänen wird lautstark bejubelt.

58′ Tor für Frankreich, 28:29 durch Hugo Descat

Von der 7-Meter-Linie zeigt Hugo Descat keine Nerven und setzt sich gegen Emil Nielsen durch. Am Ende landet die Kugel knapp neben dem linken Pfosten.

57′ Tor für Dänemark, 27:29 durch Simon Pytlick

Erst kann Emil Nielsen einen Wurf von Thibaud Briet parieren, ehe auf der Gegenseite Simon Pytlick bis zum Kreis durchbricht und problemlos zum 29:27 verwandelt!

56′ Tor für Dänemark, 27:28 durch Lasse Andersson

Erst wird Nicolas Tournat am Kreis bedient, der von dort keine Gnade zeigt, ehe auch Lasse Andersson halblinks am Kreis zum Abschluss kommt und im kurzen Eck versenkt.

56′ Tor für Frankreich, 27:27 durch Nicolas Tournat



55′ 2 Minuten für Rasmus Lauge (Dänemark)

Nach einem harten Zweikampf knallt ein Franzose mit dem Kopf auf den Boden, woraufhin Rasmus Lauge für das Einsteigen mit zwei Minuten belegt wird.

55′ Tor für Dänemark, 26:27 durch Emil Jakobsen

Die Halle steht Kopf! Halb links wird Emil Jakobsen bedient und versenkt die Harzkugel im kurzen Eck.

54′ Tor für Dänemark, 26:26 durch Emil Jakobsen

Ein Ballverlust von Aymeric Minne sorgt dafür, dass Emil Jakobsen alleine auf Remi Desbonnet zulaufen kann. Aus kurzer Distanz sucht er den Aufsetzer und gleicht ins linke Eck aus.

53′ Tor für Dänemark, 26:25 durch Simon Pytlick

Die Tore fallen nun deutlich leichter und so gibt es ein Torfestival in den letzten Minuten.

53′ Tor für Frankreich, 26:24 durch Aymeric Minne



52′ Tor für Dänemark, 25:24 durch Emil Jakobsen



52′ Tor für Frankreich, 25:23 durch Thibaud Briet

Dänemark bekommt die Halbpositionen nicht mehr geschlossen und so bricht dort Thibaud Briet durch. Mit einem harten Wurf ins lange Eck lässt er Emil Nielsen keine Abwehrmöglichkeit und hält den Gegner auf zwei Toren Abstand.

51′ Tor für Dänemark, 24:23 durch Emil Jakobsen

Auch für Emil Jakobsen geht es aus dem Rückraum bis an den Kreis, ehe er von halbrechts das lange Eck anvisiert und das Leder sicher verwandelt.

50′ Tor für Frankreich, 24:22 durch Aymeric Minne

Die Equipe Tricolore scheint auf alles eine Antwort zu haben. So kann sich Minne bis zum Kreis vorarbeiten und Emil Nielsen bezwingen.

49′ Tor für Dänemark, 23:22 durch Emil Jakobsen



49′ Nikolaj Jacobsen nimmt seine zweite Auszeit und ist alles andere als glücklich mit dem Spielverlauf der letzten Minuten. Er drückt nicht den Buzzer, sondern schlägt regelrecht auf diesen drauf.

48′ Tor für Frankreich, 23:21 durch Dylan Nahi

Nach einem Ballgewinn für die Franzosen geht es ganz schnell nach vorne, sodass Dylan Nahi den amtierenden Europameister wieder auf zwei Zähler wegziehen lässt.

48′ Tor für Frankreich, 22:21 durch Thibaud Briet

Das Spiel ist sehr eng und beide Mannschaften schenken sich nichts. Thibaud Briet bringt die Franzosen mit einem Distanzknaller wieder in Führung.

47′ Tor für Frankreich, 21:21 durch Dylan Nahi



46′ Tor für Dänemark, 20:21 durch Lasse Andersson

Aus dem Rückraum fasst sich Lasse Andersson ein Herz und knallt die Kugel kompromisslos in den rechten Winkel.

46′ Tor für Frankreich, 20:20 durch Nicolas Tournat



45′ Lasse Andersson macht sich allein auf den Weg in Richtung Charles Bolzinger, doch den Tempogegenstoß hämmert der Däne knallhart gegen die rechte Seite der Latte!

44′ Tor für Frankreich, 19:20 durch Aymeric Minne

Aymeric Minne hält dagegen und macht es nach einem Durchbruch ebenfalls extrem gut.

44′ Tor für Dänemark, 18:20 durch Lasse Andersson

In Unterzahl setzt sich Lasse Andersson im Zentrum gegen zwei Gegenspieler durch und verwandelt vom Kreis zum 20:18!

43′ Tor für Frankreich, 18:19 durch Nicolas Tournat

Die Strafe gegen Niclas Kirkeløkke bringt viel Platz am Kreis, den Nicolas Tournat sofort ausnutzt. Mit seinem ersten Treffer des Abends bringt er die Franzosen wieder ran.

42′ 7-Meter verworfen von Melvyn Richardson (Frankreich)Emil Nielsen verwandelt die Halle in Herning in ein Tollhaus! Melvyn Richardson vergibt aus sieben Metern.

42′ 2 Minuten für Niclas Kirkeløkke (Dänemark)



42′ Guillaume Gille zieht die insgesamt zweite Auszeit der Partie und unterbindet dadurch den 4:2-Lauf der Dänen.

42′ Tor für Dänemark, 17:19 durch Mathias Gidsel

Der Superstar der Dänen scheint seinen Fehler erkannt zu haben und schließt einen Tempogegenstoß eiskalt mit viel Tempo rechts halbhoch ab. Dabei hat Charles Bolzinger keine Möglichkeit auf eine Abwehrchance.

40′ Tor für Dänemark, 17:18 durch Simon Pytlick

Aus der Distanz fasst sich Simon Pytlick ein Herz und hat viel Glück bei seinem Abschluss. Am Ende trudelt das Leder langsam rechts unten ins Tor und bringt Dänemark wieder in Führung.

40′ Tor für Frankreich, 17:17 durch Aymeric Minne

Den Fehler bestraft Aymeric Minne mit einem Durchbruch gnadenlos und gleicht aus.

40′ Auch ein Mathias Gidsel macht Fehler! Der Superstar geht alleine auf Charles Bolzinger zu und setzt seinen Aufsetzer schlussendlich an die Latte.

39′ Tor für Dänemark, 16:17 durch Mathias Gidsel

Aus dem Zentrum nimmt Mathias Gidsel viel Tempo auf und lässt beim Zug auf Halblinks gleich zwei Verteidiger stehen, ehe er die lange Ecke anvisiert. Der Ball zappelt im Netz und sofort ist die Halle wieder voll da.

38′ Tor für Dänemark, 16:16 durch Simon Pytlick

Erst kann sich Aymeric Minne bis an den Kreis durchtanken und Emil Nielsen bezwingen, ehe sich Simon Pytlick aus neun Metern ein Herz fasst und das Leder gnadenlos im rechten oberen Winkel versenkt.

38′ Tor für Frankreich, 16:15 durch Aymeric Minne



37′ Tor für Dänemark, 15:15 durch Mathias Gidsel

Die Halle steht vollkommen hinter den Hausherren aus Dänemark! Mathias Gidsel findet über rechts eine Lücke und schließt damit einen Tempogegenstoß ab.

36′ Frankreich findet bei eigenem Angriff keine Lücke und so gibt es einen Verlegenheitswurf von Dika Mem, der noch abgefälscht wird. Am Ende klatscht die Harzkugel gegen den linken Pfosten!

35′ 7-Meter verworfen von Emil Jakobsen (Dänemark)Wie bereits zum Ende des ersten Durchgangs kann sich Charles Bolzinger bei einem 7-Meter durchsetzen und bringt damit Emil Jakobsen zur Verzweiflung.

35′ Tor für Frankreich, 15:14 durch Aymeric Minne

Aymeric Minne setzt sich gegen einen Verteidiger durch, ehe er am Kreis zum Abschluss kommt. Emil Nielsen hat keine Chance auf eine Parade und holt das Leder aus dem Netz.

34′ Tor für Dänemark, 14:14 durch Niclas Kirkeløkke

Wieder dauert es nur wenige Momente, ehe Dänemark ausgleichen kann. Erst verwandelt Magnus Saugstrup Jensen nach einem Durchbruch, ehe Niclas Kirkeløkke rechts außen bedient wird und dieser die kurze Ecke zum 14:14 findet.

34′ Tor für Dänemark, 14:13 durch Magnus Saugstrup Jensen



33′ Tor für Frankreich, 14:12 durch Aymeric Minne

Erst lässt Thibaud Briet einen Knaller aus neun Metern los, ehe er Aymeric Minne am Kreis bedient, der aus kurzer Distanz aus halblinker Position Emil Nielsen bezwingt.

32′ Tor für Frankreich, 13:12 durch Thibaud Briet



32′ Tor für Dänemark, 12:12 durch Mathias Gidsel

Mathias Gidsel steigt rund neun Meter vor dem Tor in den zweiten Stock, ehe er beim Hinunterkommen zum Wurf ansetzt. Sein strammer Abschluss lässt Charles Bolzinger keine Chance und gleicht aus.

31′ Frankreich beginnt die zweite Hälfte mit dem Ball in den eigenen Reihen und sofort darf sich Emil Nielsen gegen Hugo Descat auszeichnen.

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Das Duell zwischen Frankreich und Dänemark entpuppt sich als echter Hingucker. Obwohl die Offensivreihen noch viel Luft nach oben haben, zeigen sowohl die Defensivreihen als auch die Torhüter eine starke Leistung. Dementsprechend steht es 12:11 für die Franzosen, die mit dem Ergebnis natürlich bestens zufrieden sein würden. Allerdings ist festzuhalten, dass der Gegner zwei längere Strecken von jeweils über sechs Minuten überstehen musste, in denen der Ball einfach nicht ins Tor fallen wollte. Somit fällt die Führung für das Team von Guillaume Gille sehr knapp aus. Dazu kommt, dass Karl Olivier Konan die restliche Zeit überaus vorsichtig agieren muss, da er bereits zwei Strafen kassierte. Demzufolge dürfte die zweite Hälfte weiterhin für große Spannung sorgen.

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Simon Pytlick nimmt einen Wurf aus rund elf Metern, da ihm die Zeit davonläuft. Charles Bolzinger pflückt das Leder aus der Luft und leitet einen Tempogegenstoß ein, den Elohim Prandi jedoch auch nicht verwerten kann. Damit geht es in die Halbzeitpause.

29′ Tor für Dänemark, 12:11 durch Mathias Gidsel

Die Schlussphase der ersten Halbzeit nimmt Fahrt auf und so fallen nun die Treffer ziemlich schnell. Mathias Gidsel reiht sich in die Torschützenliste ein und erzielt sein drittes Tor von halblinks, nachdem er zum Kreis vordringen kann.

28′ Tor für Frankreich, 12:10 durch Melvyn Richardson



28′ Tor für Dänemark, 11:10 durch Simon Pytlick



27′ Tor für Frankreich, 11:9 durch Melvyn Richardson

Auch Melvyn Richardson kann einen 7-Meter verwandeln. Dafür kommt extra Kevin Møller von der Bank, der jedoch chancenlos ist.

26′ Tor für Dänemark, 10:9 durch Emil Jakobsen

Erneut ist Charles Bolzinger am Ball dran, doch dieses Mal ist Emil Jakobsen von der 7-Meter-Linie am Werk und bekommt die Harzkugel mit viel Glück am Torhüter der Franzosen vorbei und beendet eine Torflaute der Dänen.

25′ Tor für Frankreich, 10:8 durch Dylan Nahi

Nach einem Timeout von Guillaume Gille wird erstmals am heutigen Abend links außen Dylan Nahi bedient, der keine Probleme beim Abschluss hat.

24′ 7-Meter verworfen von Jóhan Hansen (Dänemark)Sind das bereits die Nerven? In den letzten Minuten kommt Charles Bolzinger immer besser in die Partie und beweist dies auch im 7-Meter-Duell mit Jóhan Hansen!

24′ Magnus Landin wird links außen angespielt und versucht, aus spitzem Winkel Charles Bolzinger zu bezwingen. Im letzten Augenblick bringt er seinen linken Fuß noch zurück, sodass er die Harzkugel abwehren kann. Auf der Gegenseite steht ihm Emil Nielsen jedoch in nichts nach und pariert einen Wurf von Elohim Prandi.

23′ Die in Rot getränkte Halle feiert selbstverständlich jede erfolgreiche Aktion der Dänen, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Rund sieben Minuten vor der Pause nimmt Nikolaj Jacobsen die erste Auszeit der Partie.

22′ Charles Bolzinger als auch Emil Nielsen wirken wach und können sich immer wieder mit Paraden auszeichnen.

21′ Tor für Frankreich, 9:8 durch Thibaud Briet

Auf einen 7-Meter-Treffer von Jóhan Hansen folgt ein Treffer von Thibaud Briet, der im rechten Rückraum hochsteigt. Kompromisslos lässt er Emil Nielsen im Tor der Dänen keine Chance.

20′ Tor für Dänemark, 8:8 durch Jóhan Hansen



19′ Die Partie ist weiterhin sehr unterhaltsam. Beide Mannschaften sind sich der Tragweite dieser Begegnung bewusst und so gibt es von Anfang an einen großen Fight um jeden Ballbesitz. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass bislang überwiegend die Defensivreihen dominieren.

18′ Tor für Frankreich, 8:7 durch Dika Mem



18′ Gelbe Karte für Nikolaj Jacobsen (Dänemark)



17′ Tor für Dänemark, 7:7 durch Simon Pytlick

Den vermehrten Platz kann Simon Pytlick nach wenigen Sekunden ausnutzen und zimmert vom Kreis das Leder in die Maschen.

17′ 2 Minuten für Karl Olivier Konan (Frankreich)

Nach 16:03 Minuten muss Karl Olivier Konan zum zweiten Mal in dieser Begegnung von der Platte. Damit muss der zentrale Abwehrspieler der Franzosen für die restliche Zeit extrem aufpassen!

16′ Tor für Frankreich, 7:6 durch Elohim Prandi



16′ Tor für Frankreich, 6:6 durch Dika Mem

Auch Dika Mem zeigt sich nun im Angriff und kann rechts bis zum Kreis durchbrechen, ehe er Emil Nielsen keine Chance lässt.

15′ Tor für Dänemark, 5:6 durch Mathias Gidsel

Mathias Gidsel zeigt seine Klasse und zieht vom Zentrum nach links raus, ehe er eine Lücke erkennt. Dort sticht er rein und zimmert die Kugel ins lange Eck.

14′ Tor für Frankreich, 5:5 durch Hugo Descat

Erneut von der 7-Meter-Linie verwandelt Hugo Descat und gleicht aus.

13′ Tor für Dänemark, 4:5 durch Mathias Gidsel

Die Szenen wiederholen sich! Erneut findet Elohim Prandi keinen Mitspieler, sodass es zu einem weiteren Tempogegenstoß kommt. Am Ende hat Mathias Gidsel kein Problem, ins leere Tor zu werfen und Dänemark wieder in Führung zu bringen.

12′ Tor für Dänemark, 4:4 durch Simon Pytlick

Frankreich agiert in Unterzahl mit einem Empty Goal. Nach einem Ballverlust von Elohim Prandi geht es zügig in die andere Richtung, ehe Simon Pytlick problemlos vollendet.

11′ Tor für Dänemark, 4:3 durch Jóhan Hansen



11′ 2 Minuten für Karl Olivier Konan (Frankreich)

Der Arm von Karl Olivier Konan ist am Hals und so gibt es eine zweiminütige Strafe und 7-Meter!

10′ Die Angriffe wirken auf beiden Seiten noch sehr zerfahren. Immer wieder werden Würfe überhastet genommen, sodass die Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu erzielen, überaus gering ist. Demzufolge gibt es erst sechs Tore.

9′ Tor für Frankreich, 4:2 durch Hugo Descat

Die Partie nimmt langsam, aber sicher Fahrt auf. Erst ist es Rasmus Lauge, der aus dem rechten Rückraum abfeuert und rechts unten versenkt. Danach wird Hugo Descat am Kreis bedient, nachdem Dika Mem zwei Gegenspieler hat aussteigen lassen. Aus kurzer Distanz bleibt der 33-Jährige cool und besorgt das 4:2.

9′ Tor für Dänemark, 3:2 durch Rasmus Lauge



8′ Tor für Frankreich, 3:1 durch Yanis Lenne

Auf der Gegenseite lässt sich Yanis Lenne diese Möglichkeit nicht entgehen und trifft von rechts außen.

7′ Bei eigener Unterzahl lässt Dänemark die Uhr weit hinunterlaufen, ehe Simon Pytlick einen Turnover verursacht.

6′ Tor für Frankreich, 2:1 durch Hugo Descat

Sehr sicher legt Hugo Descat das Leder rechts über Emil Nielsen hinweg und so gibt es die erste Führung für die Franzosen.

6′ 2 Minuten für Magnus Saugstrup Jensen (Dänemark)

Mit der Hand ist Magnus Saugstrup Jensen im Gesicht seines Gegenspielers und so gibt es die erste Strafe.

6′ Ein Offensivfoul gegen Mathias Gidsel wird mit vielen Pfiffen bedacht. Zuvor ließ Aymeric Minne aus acht Metern eine Chance liegen.

5′ Es ist ein sehr bedächtlicher Beginn beider Mannschaften. Sowohl Frankreich als auch Dänemark finden noch nicht den Weg an den Kreis, sodass es überwiegend Würfe aus dem Rückraum gibt.

4′ Tor für Frankreich, 1:1 durch Hugo Descat

Problemlos lässt Hugo Descat seinen Gegenüber Emil Nielsen aussteigen und gleicht zum 1:1 aus.

4′ Gelbe Karte für Rasmus Lauge (Dänemark)

Gleich zu Beginn bekommt Rasmus Lauge die Gelbe Karte gezeigt, nach einem harten Einsteigen am Kreis. Dafür gibt es auch einen 7-Meter für den amtierenden Europameister.

3′ Mathias Gidsel möchte das 2:0 für die Dänen besorgen, doch sein Wurf aus acht Metern bleibt bei Charles Bolzinger hängen, der noch viel Glück hat, dass die Kugel von seinem linken Bein hochprallt und auf den Kopf fällt.

2′ Auf der Gegenseite versucht Elohim Prandi, gegenzuhalten, doch Emil Nielsen ist auf der Höhe des Geschehens und pariert die Harzkugel mit beiden Händen.

1′ Tor für Dänemark, 0:1 durch Simon Pytlick

Den Auftakt macht Simon Pytlick aus dem Rückraum. Unwiderstehlich steigt er hoch und hämmert das Leder unten rechts gegen die Laufrichtung von Charles Bolzinger in die Maschen!

1′ Dann kann also auch für Frankreich und Dänemark die Hauptrunde beginnen! Die Dänen beginnen mit dem Ball und laufen in Weiß auf. Die Franzosen agieren in Blau.

1′ Spielbeginn

Frankreich scheint aktuell das Kryptonit der Dänen zu sein. Seit dem Beginn der Europameisterschaft 2024 gab es vier Duelle zwischen den beiden Teams, wobei die Mannen um Dika Mem drei Begegnungen für sich entscheiden konnten, darunter auch das Finale in der Lanxess Arena. Einzig bei den Olympischen Spielen von Paris 2024 verließ Dänemark die Platte als Sieger. Somit sprechen die vergangenen Resultate klar für die Equipe Tricolore. Allerdings stehen die Hausherren mit dem Rücken zur Wand, sodass ein Erfolg her muss. Die rund 15000 Fans in der Jyske Bank Boxen werden die Mannen von Nikolaj Jacobsen lautstark unterstützen.

Der Gegner aus Frankreich dürfte der Hauptrunde I deutlich entspannter entgegenblicken. Obwohl das Team von Guillaume Gille bislang alle drei Partien während der Handball-EM gewonnen hat, konnten Les Bleus nicht immer vollends überzeugen. Sowohl gegen Tschechien als auch gegen die Ukraine brauchte die Mannschaft um Dika Mem und Ludovic Fabregas, um die Partie zu kontrollieren. Am Ende sprangen jedoch zwei völlig ungefährdete Siege dabei heraus. Insgesamt erzielten die Franzosen 126 Tore, womit man die mit Abstand beste Offensive der Vorrunde hatte. Nun gibt es jedoch die Neuauflage des EM-Finals von 2024 gegen Dänemark.

Vor heimischem Publikum möchten die Dänen nun jedoch endlich wieder den Europameistertitel holen. Allerdings scheint dies auch einen hohen Druck auf die Mannschaft von Nikolaj Jacobsen auszuüben. So verlor man das letzte Vorrundenspiel gegen Portugal mit 29:31, weshalb die Anspannung umso größer sein dürfte. Aufgrund der Tatsache, dass die Portugiesen ebenfalls die Hauptrunde I erreicht haben, nehmen die Gastgeber eine Niederlage mit und finden sich am Tabellenende wieder. Demzufolge gehen die klaren Erfolge gegen Rumänien und Nordmazedonien nahezu unter. Sofern das Team um Mathias Gidsel und Simon Pytlick eine weitere Niederlage einstecken müsste, könnte dies bereits die Titelträume platzen lassen.

In der Hauptrunde I ist nahezu jedes Spiel ein Spektakel. Allerdings sticht das Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Dänemark noch ein wenig mehr heraus. Vor rund zwei Jahren standen sich ebendiese Teams im EM-Finale in der Lanxess Arena gegenüber. Am Ende verließen die Franzosen die Domstadt als Sieger und sind somit amtierender Europameister. Genau diesen Titel wollen sich die Dänen nun holen. Seit nunmehr 14 Jahren dauert die Durststrecke der Mannen um Mathias Gidsel zur kontinentalen Krönung an. In der Zwischenzeit ist Dänemark viermal Weltmeister und zweimal Olympiasieger geworden.

Hallo und herzlich willkommen zum Knaller der Handball-Europameisterschaft 2026! Ab 20:30 Uhr stehen sich im Rahmen der Hauptrunde I Frankreich und Dänemark in der Jyske Bank Boxen von Herning gegenüber.

60′ Fazit:

In einem echten Krimi setzt sich Norwegen mit 35:34 gegen Spanien durch. In einer temporeichen Partie konnte sich keine der beiden Mannschaften erfolgreich absetzen und so blieb es bis zur letzten Sekunde spannend. Am Ende sind die Skandinavier das etwas glücklichere Team, das den letzten Angriff der Spanier in doppelter Unterzahl spektakulär verteidigte. Erfolgreichster Werfer der Partie war August Petersen von der TSV Hannover-Burgdorf, der elf Treffer erzielte. Auf Seiten der Spanier zeigte der von der 7-Meter-Linie sehr sichere Aleix Gómez eine starke Vorstellung. Damit sammelt der Vizeweltmeister von 2019 die ersten beiden Punkte in der Hauptrunde, Spanien rutscht auf den letzten Platz ab. Wir bedanken uns und wünschen einen schönen Abend!

60′ Spielende

60′ Die Situation war sauber und daher gibt es keinen 7-Meter für Spanien!

60′ Die Schiedsrichter sind wieder in der Review Area. Sie schauen sich eine Szene an, in der ein Norweger möglicherweise im Kreis verteidigt hat.

60′ 2 Minuten für Martin Hernes Hovde (Norwegen)

Die Unparteiischen entscheiden sich für eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Martin Hovde und einen Freiwurf für Spanien. Damit sind die Spanier nun in doppelter Überzahl.

60′ Elf Sekunden vor dem Ende schauen sich die Schiedsrichter ein Foul an Alex Dujshebaev nochmal an.

60′ Tor für Norwegen, 34:35 durch Tobias Grøndahl

Der Mann hat Nerven! Er wirft den Ball aus halblinker Position oben links in den Winkel!

60′ Auszeit Norwegen. Das Team von Jonas Wille muss das Spiel aufgrund einer Zwei-Minuten-Strafe in Unterzahl beenden, ist aber aktuell im Ballbesitz. Was für ein Krimi!

59′ Tor für Spanien, 34:34 durch Ian Tarrafeta

Klasse durchgesetzt! Der Torschütze findet in halblinker Position eine Lücke und wirft den Ball in die rechte Ecke!

59′ 2 Minuten für Vetle Eck Aga (Norwegen)



59′ Tor für Norwegen, 33:34 durch Kasper Lien



58′ Tor für Spanien, 33:33 durch Alex Dujshebaev



58′ Tor für Norwegen, 32:33 durch Thomas Solstad

Super Zuspiel von Grøndahl auf den Torschüten, der einnetzt!

57′ Tor für Spanien, 32:32 durch Aleix Gómez



56′ Tor für Norwegen, 31:32 durch Tobias Grøndahl

Was für ein Strahl! Er hämmert den Ball mit einem Stemmwurf aus dem Zentrum in die rechte Ecke!

55′ Tor für Spanien, 31:31 durch Imanol Garciandia



55′ Tor für Norwegen, 30:31 durch Thomas Solstad



54′ Tor für Spanien, 30:30 durch Ian Barrufet Torrebejano

Der Linksaußen hat auf seiner Seite Platz und trifft mit einem Aufsetzer!

54′ Tor für Norwegen, 29:30 durch Tobias Grøndahl

Wahnsinn! Zwei Ballgewinne führen zu zwei Tempogegenstößen, die Grøndahl beide verwandelt. Plötzlich führt Norwegen wieder!

53′ Tor für Norwegen, 29:29 durch Tobias Grøndahl



53′ Tor für Norwegen, 29:28 durch August Pedersen



52′ Tor für Spanien, 29:27 durch Imanol Garciandia

Der 30-Jährige macht im Zentrum einige Schritte und trifft mit einem strammen Wurf in die linke Ecke!

51′ Tor für Norwegen, 28:27 durch Tobias Grøndahl



50′ Tor für Spanien, 28:26 durch Aleix Gómez

Siebter 7-Meter, siebter Treffer!

50′ Die Arme der Unparteiischen sind oben und Jordi Ribera nutzt die Möglichkeit einer Auszeit. Drei Pässe bekommt sein Team noch bei diesem Angriff. Die Partie ist weiterhin äußerst spannend. Keine Mannschaft konnte sich mal mit drei Toren absetzen.

49′ Tor für Norwegen, 27:26 durch Thomas Solstad

Schönes Zuspiel an den Kreis und dann bleibt der Mann von der TSV Hannover-Burgdorf cool.

48′ Tor für Spanien, 27:25 durch Aleix Gómez

Der 28-Jährige bleibt von der 7-Meter-Linie eine Bank und verwandelt!

48′ Tor für Norwegen, 26:25 durch Simen Ulstad Lyse

Anschlusstreffer! Aus halblinker Position wirft Lyse den Ball in die rechte Ecke!

47′ Tor für Norwegen, 26:24 durch Kasper Lien

Biosca hat die Hand dran aber der Ball fliegt trotzdem ins Tor!

46′ Tor für Spanien, 26:23 durch Daniel Fernández

