46′ Einwechslung bei Südafrika: Relebohile Mofokeng

46′ Auswechslung bei Südafrika: Jayden Adams

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +5 Halbzeitfazit:

Mit einer 1:0-Führung geht Tschechien nach 45 Minuten gegen Südafrika in die Halbzeitpause. Nach einem furiosen Start belohnte sich Tschechien bereits in der 6. Minute durch den Treffer von Sadílek. Im Anschluss jedoch zog sich das Team von Miroslav Koubek immer weiter zurück und überließ Südafrika das Leder, die bis auf wenige Ausnahmen damit bioecht viel anzufangen wussten. So entwickelte sich ein wenig unterhaltsames Fußballspiel mit kaum Strafraumaktionen. Abgesehen von Distanzschüssen fällt Südafrika im Spiel mit dem Ball nämlich wenig ein. Lediglich nach einem Torwartfehler von Kovář in der Nachspielzeit kam ein wenig Gefahr auf.

45′ +5 Ende 1. Halbzeit

45′ +4 Was macht Kovář da? Bei einer harmlosen Halbfeldflanke lässt Tschechiens Keeper die Kugel fallen und bringt so Maseko ins Spiel, der umgehend aus der Drehung abzieht. Doch sein Schuss wird geblockt.

45′ +2 Das Zweikampfverhalten der tschechischen Abwehr ist bislang einwandfrei. Immer wieder nutzen sie ihre körperliche Überlegenheit, um eng am Gegenspieler robust und zum Teil auch zu hart zu Werke gehen. Dadurch verhindern sie immer wieder, dass Südafrika die Bälle festmachen kann.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45′ Nächster Distanzschuss Südafrikas! Aus 25 Metern knallt Mokoena das Leder einen guten Meter über das Tor.

43′ Während sich Appollis auf der linken Seite oftmals im Halbraum bewegt, bleibt Maseko auf rechts zumeist auf der Außenbahn. Dort geht er immer wieder bis zur Grundlinie und holt wie jetzt eine Ecke heraus. Diese bringt allerdings nichts ein.

41′ Den Freistoß aus 25 Metern probiert Adam Hložek mit dem Vollspann direkt. Doch sein Versuch geht weit über das Tor.

40′ Gelbe Karte für Thalente Mbatha (Südafrika)

Mbatha kommt erst gegen Schick zu spät und beschwert sich im Anschluss auch noch bei der Schiedsrichterin.

39′ Wie bereits im Auftaktspiel gegen Südafrika ist das Aufbauspiel von Südafrika zum Teil vogelwild. Diesmal bringt Williams seine Vorderleute mit einem zu kurzen Pass in Bedrängnis. Mbokazi schlägt die Kugel dann einmal halbhoch durch den eigenen Strafraum und hat Glück, dass kein Tscheche das Leder erreicht.

37′ Südafrika nähert sich an!. Sie kontern sich geschickt nach vorne und spielen es im letzten Drittel stark. Doch der erste Kontakt von Maseko rechts im Strafraum ist zu ungenau, sodass der Winkel zu spitz wird. Seinen Chipper ins Zentrum bekommt Tschechien dann geklärt.

35′ Ein haarsträubender Fehlpass im Aufbau bringt Adam Hložek ins Spiel. Kurz vor dem Strafraum will der Angreifer von der TSG Hoffenheim durchstecken auf Holeš, spielt aber zu weit. So geht es mit Abstoß für Südafrika weiter.

33′ Gelbe Karte für Teboho Mokoena (Südafrika)

Die erste Karte der Partie sieht Mokoena, der im Zentrum zu spät gegen Červ kommt. Es ist bereits die zweite in diesem Turnier für ihn. Er fehlt damit gegen Südkorea.

32′ Fußballerisch ist diese Partie kein Leckerbissen. Beide Mannschaften kämpfen, schaffen es jedoch nicht, sich nach vorne zu kombinieren. Das liegt auch daran, dass Tschechien sehr tief und abwartend agiert.

29′ Hložek geht gleich zweimal risikoreich in einen hohen Ball und wird beim zweiten Mal korrekterweise zurückgepfiffen, da er seinen Gegenspieler getroffen hat.

28′ Stimmung kommt in diesem Stadion bisher gar nicht auf. Ein wenig erinnert die Lautstärke an Fußballspiele während der Corona-Zeit. Lediglich als Tori Penso zur Trinkpause pfiff, waren ein paar Pfiffe zu vernehmen.

27′ Das Spiel geht mit einem Einwurf für Tschechien weiter.

23′ Die Unparteiische bittet die Spieler zur Trinkpause.

21′ Ganz interessant zu sehen ist, dass sobald Williams den Ball hat, stellt Tschechien Mann gegen Mann zu und zwingt Südafrika so zu langen Bällen. Diese verteilt Südafrikas Torwart bislang sehr gut an seine Mitspieler, sodass der Plan von Miroslav Koubek noch nicht voll aufgeht.

18′ Nach Standards bleibt Tschechien gefährlich! Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld schlägt Sadílek lang in den Strafraum. Weil Krejčí sich robust durchsetzt und zurücklegt, kann Darida von links vor das Tor flanken. Doch die Strafraumstaffelung ist nicht optimal, sodass keiner an das Leder kommt.

16′ Mit der Führung im Rücken zieht sich Tschechien etwas zurück und überlässt Südafrika das Leder. Aus einem 5-3-2 heraus machen sie die Räume im letzten Drittel eng und halten den Gegner gut vom eigenen Tor fern.

13′ Nach der folgenden Ecke schließt Modiba aus noch größerer Entfernung ab, verfehlt das Tor aber um mehrere Meter.

12′ Gar kein schlechter Versuch! Nach einem hohen Ballgewinn probiert es Appollis mal aus der Distanz und schießt aus über 20 Metern aufs Tor. Sein abgefälschter Schuss geht ans Außennetz.

11′ So langsam kommt auch Südafrika in diesem Spiel an und schafft es, sich in die gegnerische Hälfte zu spielen. Defensiv wirken sie jedoch weiterhin äußerst anfällig. Vor allem über die Außen kommt Tschechien immer wieder durch.

8′ Es ist natürlich ein absoluter Traumstart für Tschechien, die sich offensichtlich etwas vorgenommen haben. Auch nach dem Treffer behält die Mannschaft von Koubek die Kontrolle.

6′ Tooor für Tschechien, 1:0 durch Michal Sadílek

Die frühe Führung für Tschechien! Einen weiten Einwurf von Coufal bekommt Hložek rechts vor der Grundlinie und gibt scharf in die Mitte. Dort ist Südafrika an der Strafraumkante in Unterzahl und Sojka steckt überlegt mit dem ersten Kontakt durch auf Sadílek, der mit links aus elf Metern trifft. Williams ist ohne Chance.

5′ Die Europäer beginnen dieses Spiel dominant und bemüht. Es gibt bereits die dritte Standardsituation für Tschechien, doch auch wenn Williams ein bisschen durch seinen Strafraum irrt, wird diese Ecke von der rechten Seite nicht gefährlich.

3′ Bei Südafrika sieht zu Beginn dieses Spiels alles nach einer Viererkette aus. Im Eröffnungsspiel hatte Hugo Broos noch auf eine Fünferkette gesetzt. Dieser Versuch ging ordentlich schief. Mal schauen, wie es heute im 4-2-3-1-System funktioniert.

1′ Nach 47 Sekunden hat Patrik Schick die erste große Chance des Spiels! Eine hohe Bogenlampe von der linken Seite landet am Fünfmeterraum bei dem Stürmer, der aber zu überrascht scheint und seinen Kopfball völlig frei neben das Tor setzt.

1′ Das Spiel läuft! Tschechien stößt an und hält den Ball in den eigenen Reihen.

1′ Spielbeginn

Nachdem auch die Nationalhymne Südafrikas gespielt wurde, machen beide Teams noch ein Mannschaftsbild. Gleich geht es los!

Angeführt von dem Schiedsrichtergespann betreten die beiden Mannschaften den Rasen und versammeln sich um den Mittelkreis. Zuerst erklingt die tschechische Nationalhymne.

Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften. Das erste Mal war 1997 während des Confed-Cups. Trotz zweimaliger Führung für Tschechien trennten sich die beiden Teams nach 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden.

Geleitet wird dieses Spiel von der 39-jährigen Schiedsrichterin Tori Penso aus den USA. Sie ist eine von zwei weiblichen Hauptschiedsrichterinnen bei dieser WM und gibt heute ihr Debüt. Assistiert wird ihr von Brooke Mayo und Katie Nesbitt.

Für das heutige Spiel nimmt Hugo Broos drei Veränderungen an seiner Startelf vor. Neben dem gesperrten Yaya Sithole rotieren Nkosinathi Sibisi und Lyle Foster aus der Startelf heraus. Neu in der Anfangsformation sind dafür Maseko, Mbatha und Appollis.

Während Sithole auf einen Einsatz im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea hoffen darf, ist die WM für den 36-jährigen Zwane wohl gelaufen. Denn die FIFA hat den Anführer der Bafana Bafana für drei Spiele gesperrt, wodurch er erst wieder im Achtelfinale spielberechtigt wäre. Sein Trainer hat jedoch bereits mitgeteilt, dass gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt werden soll.

Dem Druck des Auftaktspiels dieser Weltmeisterschaft konnte Südafrika jedoch nicht standhalten. Gegen ein überlegenes Mexiko machten die Gastgeber der WM von 2010 kein gutes Spiel und wirkten nervös. Vor allem von der im Vorhinein so stark eingeschätzten Defensive war im Aztekenstadion nichts zu sehen. Vielmehr machte das Team von Hugo Broos durch zwei Rote Karten auf sich aufmerksam. Zuerst holte sich Unglücksrabe Yaya Sithole den Platzverweis nach einer Notbremse ab und in der Schlussphase musste auch der eingewechselte Zwane den Platz nach einer Tätlichkeit verlassen.

Um heute den ersten Sieg einzufahren, nimmt Miroslav Koubek fünf Veränderungen an seiner Startelf vor. Etwas überraschend fehlt unter anderem Tomáš Souček in der Startelf. Zusammen mit Chaloupek, Zelený, Šulc und Provod nimmt er auf der Bank Platz und wird durch Tomáš Holeš, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Michal Sadílek und Adam Hložek.

Damit das Comeback bei der Weltmeisterschaft nach 20 Jahren nicht frühzeitig endet, sollte das Team von Miroslav Koubek heute gegen Südafrika, den vermeintlich schwächsten Gegner in dieser Gruppe A gewinnen. Denn im letzten Gruppenspiel wartet mit Mexiko nicht nur ein fußballerisch starker Gegner, sondern auch eine unheimlich laute und frenetische Kulisse, wie die Mexikaner im Eröffnungsspiel gezeigt haben.

Wenn es nach der FIFA-Weltrangliste geht, sind die Tschechen, aktuell 44. der Weltrangliste das favorisierte Team. Südafrika befindet sich auf dem 61. Platz und belegt damit den niedrigsten Platz in dieser Gruppe A. Die ersten beiden Spiele dieser Gruppe haben diesen Eindruck durchaus bestärkt.

Beide Teams haben ihr erstes Spiel bei dieser Weltmeisterschaft verloren und stehen damit heute bereits ein wenig unter Druck. Während Südafrika im Eröffnungsspiel gegen Mexiko vor genau einer Woche weitestgehend unterlegen war und schlussendlich verdient mit 2:0 verloren hat, mussten die Tschechen sich trotz einer Führung Südkorea mit 2:1 geschlagen geben.

Herzlich willkommen zum Auftakt des zweiten Spieltags der WM-Gruppenphase zwischen Tschechien und Südafrika! Um 18 Uhr eröffnen diese beiden Teams der Gruppe A den heutigen WM-Abend in Atlanta.