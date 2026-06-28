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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Südafrika gegen Kanada

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Südafrika gegen Kanada

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Spannung bei der WM 2026: Südafrika spielt gegen Kanada in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sechzehntelfinale: Südafrika - Kanada

Sechzehntelfinale: Südafrika - Kanada

Quelle: ZDF
So, 28.06., 21:00 Uhr
Los Angeles
Das Erste
Südafrika
RSA
Südafrika
-:-
Kanada
Kanada
CAN

Liveticker

20:17
Für die Südafrikaner ist die Teilnahme an der K.o.-Phase ein Riesenerfolg und kommt etwas überraschend. Nachdem Bafana Bafana das Turnier gegen Mexiko im Aztekenstadion eröffneten und verdient mit 0:2 verloren, sah alles nach einem schnellen Ausscheiden aus. Doch die Südafrikaner zeigten sich bissig. Gegen Tschechien erzwangen sie in der Nachspielzeit den Ausgleich per Elfmeter und hielten den Traum vom Weiterkommen am Leben. Am letzten Gruppenspieltag gelang ihnen dann die Überraschung. Gegen favorisierte Südkoreaner entschied Thapelo Maseko mit seinem goldenen Treffer in der 63. Spielminute die Partie und damit sicherte sich die Bafana Bafana Platz zwei. Dadurch zieht Südafrika zum ersten Mal in der Geschichte in eine K.o.-Runde der Weltmeisterschaft ein und möchte diese unglaubliche Geschichte weitererzählen. Spielerisch waren die Auftritte Südafrikas bisher nicht immer überzeugend, doch im Turnierverlauf gelang es ihnen eine Mentalität zu entwickeln, die nahezu jeden Gegner in Schwierigkeiten bringen könnte.
20:01
Gastgeberland Kanada muss sich heute ein erstes Mal auf „fremden“ Rasen präsentieren. Während sie ihre Gruppenspiele in Toronto und Vancouver absolvierten, müssen sie heute ins knapp 2.000 Kilometer entfernte Los Angeles reisen. Der Heimvorteil hat sich in der Gruppenphase für die Kanadier ausgezahlt. Am ersten Spieltag sicherten sie sich vor atemberaubender heimischer Kulisse ein 1:1 gegen Bosnien. Das zweite Spiel besiegelte dann bereits das Weiterkommen in die K.o.-Phase indem die Kanadier gegen Katar ein echtes Feuerwerk abfackelten und 6:0 gewannen. Im letzten Gruppenspiel unterlagen sie der Schweiz zwar knapp, aufgrund des besseren Torverhältnisses festigten sie dennoch den zweiten Platz und stehen damit verdient im Sechzehntelfinale. Unter Jesse Marsch spielt Kanada bisher sehr munteren Angriffsfußball und sucht spielerische Ansätze. So werden sie mutmaßlich auch heute Abend auftreten, um sich ein Ticket für das Achtelfinale zu sichern. Auch wenn die Kanadier heute nicht im eigenen Land auftreten, werden sie im SoFi Stadium wohl dennoch in Überzahl sein.
19:59
Hallo und herzlich willkommen zum ersten K.o.-Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Der Zweitplatzierte der Gruppe A, Südafrika, trifft auf Kanada, den Zweitplatzierten der Gruppe B. Ab 21:00 Uhr rollt der Ball in Los Angeles und wir sind pünktlich vor dem Anpfiff mit dem Liveticker zur Stelle.

Aufstellung

Aufstellung

1
Williams
20
Mudau
21
Okon
14
Mbokazi
6
Modiba
4
Mokoena
13
Yaya Sithole
12
Maseko
10
Mofokeng
7
Appollis
17
Makgopa
16
Crépeau
2
Johnston
15
Bombito
13
Cornelius
22
Laryea
17
Buchanan
25
Saliba
7
Eustáquio
11
Millar
10
David
12
Oluwaseyi
Südafrika
Ersatzbank
16
Chaine
22
Goss
26
Cross
18
Kabini
24
Makhanya
2
Matuludi
3
Ndamane
25
Sebelebele
19
Sibisi
23
Adams
5
Mbatha
9
Foster
8
Moremi
15
Rayners
Trainer
Broos
Kanada
Ersatzbank
18
Goodman
1
St. Clair
19
Davies
4
De Fougerolles
3
Jones
23
Sigur
5
Waterman
20
Ahmed
6
Choinière
21
Osorio
24
David
9
Larin
26
Nelson
14
Shaffelburg
Trainer
Marsch

Südafrika
Südafrika

1
Ronwen Williams
6
Aubrey Modiba
14
Mbekezeli Mbokazi
20
Khuliso Mudau
21
Ime Okon
4
Teboho Mokoena
12
Thapelo Maseko
13
Yaya Sithole
7
Oswin Appollis
10
Relebohile Mofokeng
17
Evidence Makgopa

Kanada
Kanada

16
Maxime Crépeau
2
Alistair Johnston
13
Derek Cornelius
15
Moïse Bombito
22
Richie Laryea
7
Stephen Eustáquio
25
Nathan Saliba
10
Jonathan David
11
Liam Millar
12
Tani Oluwaseyi
17
Tajon Buchanan

Reservespieler

16
Sipho Chaine
22
Ricardo Goss
26
Bradley Cross
18
Samukele Kabini
24
Olwethu Makhanya
2
Thabang Matuludi
3
Khulumani Ndamane
25
Kamogelo Sebelebele
19
Nkosinathi Sibisi
23
Jayden Adams
5
Thalente Mbatha
9
Lyle Foster
8
Tshepang Moremi
15
Iqraam Rayners

Reservespieler

18
Owen Goodman
1
Dayne St. Clair
19
Alphonso Davies
4
Luc De Fougerolles
3
Alfie Jones
23
Niko Sigur
5
Joel Waterman
20
Ali Ahmed
6
Mathieu Choinière
21
Jonathan Osorio
24
Promise David
9
Cyle Larin
26
Jayden Nelson
14
Jacob Shaffelburg

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Südafrika
    1
    Siege Kanada
    0
    Torverhältnis
    2 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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