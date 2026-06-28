Für die Südafrikaner ist die Teilnahme an der K.o.-Phase ein Riesenerfolg und kommt etwas überraschend. Nachdem Bafana Bafana das Turnier gegen Mexiko im Aztekenstadion eröffneten und verdient mit 0:2 verloren, sah alles nach einem schnellen Ausscheiden aus. Doch die Südafrikaner zeigten sich bissig. Gegen Tschechien erzwangen sie in der Nachspielzeit den Ausgleich per Elfmeter und hielten den Traum vom Weiterkommen am Leben. Am letzten Gruppenspieltag gelang ihnen dann die Überraschung. Gegen favorisierte Südkoreaner entschied Thapelo Maseko mit seinem goldenen Treffer in der 63. Spielminute die Partie und damit sicherte sich die Bafana Bafana Platz zwei. Dadurch zieht Südafrika zum ersten Mal in der Geschichte in eine K.o.-Runde der Weltmeisterschaft ein und möchte diese unglaubliche Geschichte weitererzählen. Spielerisch waren die Auftritte Südafrikas bisher nicht immer überzeugend, doch im Turnierverlauf gelang es ihnen eine Mentalität zu entwickeln, die nahezu jeden Gegner in Schwierigkeiten bringen könnte.

Gastgeberland Kanada muss sich heute ein erstes Mal auf „fremden“ Rasen präsentieren. Während sie ihre Gruppenspiele in Toronto und Vancouver absolvierten, müssen sie heute ins knapp 2.000 Kilometer entfernte Los Angeles reisen. Der Heimvorteil hat sich in der Gruppenphase für die Kanadier ausgezahlt. Am ersten Spieltag sicherten sie sich vor atemberaubender heimischer Kulisse ein 1:1 gegen Bosnien. Das zweite Spiel besiegelte dann bereits das Weiterkommen in die K.o.-Phase indem die Kanadier gegen Katar ein echtes Feuerwerk abfackelten und 6:0 gewannen. Im letzten Gruppenspiel unterlagen sie der Schweiz zwar knapp, aufgrund des besseren Torverhältnisses festigten sie dennoch den zweiten Platz und stehen damit verdient im Sechzehntelfinale. Unter Jesse Marsch spielt Kanada bisher sehr munteren Angriffsfußball und sucht spielerische Ansätze. So werden sie mutmaßlich auch heute Abend auftreten, um sich ein Ticket für das Achtelfinale zu sichern. Auch wenn die Kanadier heute nicht im eigenen Land auftreten, werden sie im SoFi Stadium wohl dennoch in Überzahl sein.