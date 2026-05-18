Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger Gruppe C gegen Zweiter Gruppe F
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Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe C spielt gegen Zweiter Gruppe F in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 29.06.2026 um 19:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mo, 29.06., 19:00 Uhr
Houston
Sieger Gr. C
SGC
-:-
Zweiter Gr. F
ZGF
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sieger Gruppe C
- 0
- Siege Zweiter Gruppe F
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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