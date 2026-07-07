40′ James verpasst die Gelegenheit, den Ball zu Arias durchzustecken, spielt jedoch quer zu Suárez. Dieser schließt aus 20 Metern etwas überhastet ab und trifft lediglich einen Abwehrspieler der Eidgenossen.

38′ Beide Teams neutralisieren sich weiterhin. Dies verrät auch der Blick auf die Statistik. Die Schweiz hat 51 Prozent Ballbesitz, Kolumbien ist hingegen bei den Abschlüssen mit 3:2 vorne. Auch wenn beide Teams vorne jeweils einmal richtig gefährlich waren, geht das 0:0 weiterhin voll und ganz in Ordnung.

36′ James spielt einen klasse Steilpass aus dem Stand in den Lauf von Daniel Muñoz. Der Rechtsverteidiger kann den Ball rechts im Strafraum aber nicht in die Mitte bringen, weil Elvedi entschlossen eingreift und das Leder blockt.

35′ Wie antwortet Kolumbien auf die kleine Drangphase der Schweiz? Luis Díaz dribbelt aus halblinker Position an und probiert es 18 Meter vor dem Tor mit einem Abschluss, der jedoch geblockt wird. Kurz darauf wird der Bayern-Star per Flanke gesucht, wird aber vom etwas klammernden Elvedi entscheidend gestört. Für einen Elfmeter war das aber viel zu wenig.

33′ Die Schweiz wird immer mutiger! Xhaka schickt Ndoye auf die Reise, der aus zwölf Metern, halblinker Position, abschließen kann. Im vollen Sprinttempo bekommt der Außenstürmer nicht mehr ausreichend Druck auf den Ball. Vargas kann den Flachschuss auf das lange Eck locker parieren.

32′ Die Schweiz verpasst die Führung aus dem Nichts knapp! Rieder stürzt sich in ein verzweifeltes Dribbling gegen drei Mann und läuft sich erwartungsgemäß fest. Daniel Muñoz schenkt den Ball aber postwendend wieder her, woraufhin Rieder knapp zehn Meter vor dem Tor aus halblinker Position abschließen kann. Vargas bewahrt Kolumbien mit einer tollen Parade vor dem Rückstand. Was für ein Patzer von Muñoz zuvor!

30′ Díaz erobert im Mittelfeld den Ball gegen Xhaka und möchte direkt schnell umschalten. Der Kolumbianer wird jedoch aufgrund eines Foulspiels zurückgepfiffen. Die richtige Entscheidung!

29′ Die Schweiz ist bis jetzt noch ohne Torschuss, zeigen jedoch punktuell gute Ansätze. Zakaria spielt von der rechten Seite einen mutigen Pass in Richtung von Jashari. Dem Zehner fehlt ein Schritt, ansonsten hätte er aus 16 Metern eine gute Schusschance vorgefunden.

27′ Die 22 Akteure haben etwas getrunken und sich nochmal kurz mit dem Trainerteam besprochen. Weiter geht´s!

25′ Die Partie ist für eine kurze Trinkpause unterbrochen. Wir sehen ein ziemlich ausgeglichenes Match mit leichten Vorteilen für die Schweiz in der Anfangsphase und leichten Vorteilen für die Kolumbianer in den letzten Minuten. Die beste Chance hatte Kolumbien in Person von Gustavo Puerta. Das 0:0 geht bis jetzt aber voll und ganz in Ordnung. Die Südamerikaner scheinen einem Führungstreffer minimal näher zu sein.

23′ Da ist die erste dicke Gelegenheit! Nach einem gewonnenen Zweikampf 30 Meter vor dem Tor kombinieren die Kolumbianer blitzschnell und bringen das Leder von Luis Díaz zu Puerta. Der Mittelfeldspieler visiert aus 15 Metern das rechte Eck an, jedoch kann Kobel den Schlenzer mit einem starken Hechtsprung parieren.

21′ Kolumbien steht ziemlich hoch und versucht Druck auf die Schweizer aufzubauen. Inzwischen hat sich auch eine leichte optische Überlegenheit der Südamerikaner herausgebildet. Stand jetzt hat die Schweiz aber noch wenig Mühe dabei, die Angriffe Kolumbiens zu vereiteln.

19′ Zakaria schirmt Luis Suárez mit seinem wuchtigen Körper konsequent ab, woraufhin das Leder ins Toraus geht. Der Ex-Gladbacher macht sich heute als Rechtsverteidiger verdient - und erfüllt die Aufgabe bislang sehr ordentlich.

17′ Es ist das erwartete ausgeglichene Spiel. Die Kolumbianer haben etwas mehr Anlaufzeit benötigt, sind inzwischen jedoch recht gut im Spiel. Auf beiden Seiten fehlen allerdings noch wirkliche Torchancen.

15′ Die Schweizer erhalten ebenfalls ihren ersten Eckstoß. Rieder bringt den Ball mit viel Schnitt in die Mitte, jedoch kann ein Kolumbianer per Kopf klären.

14′ Luis Díaz setzt sich auf dem linken Flügel technisch fein durch und holt einen Freistoß für die Kolumbianer heraus. James Rodriguez bringt den Ball gefährlich in die Mitte, jedoch kann sich die Schweiz fürs Erste befreien. Davinson Sánchez versucht das Leder nochmal scharf zu machen, allerdings kann Kobel zupacken und den Gegenangriff einleiten.

12′ Luis Suárez sitzt auf dem Boden und beschwert sich lautstark. Offenbar hat er im Mittelfeld einen Treffer am Fuß verspürt, der jedoch nicht geahndet wurde.

10′ Die Schweiz ist etwas besser in der Partie, wohingegen Kolumbien noch nervös wirkt. Wirkliche Chancen haben wir jedoch auf beiden Seiten noch nicht gesehen.

8′ Erster Abschluss für die Schweiz! Rodriguez bringt den Ball von der linken Seite scharf in die Mitte, wo Freuler 16 Meter vor dem Tor direkt zu Ndoye klatschen lässt. Der Abschluss des Außenstürmers aus 13 Metern ist jedoch zu unpräzise. Camilo Vargas kann problemlos parieren. Zudem war die Fahne des Assistenten oben, wenngleich es sich wohl eher um gleiche Höhe handelte.

6′ Arias schiebt auf der rechten Seite an und probiert es mit einem diagonalen Pass in den Lauf von Luis Díaz. Freuler ist jedoch dazwischen und kann zur Ecke klären. Der von James Rodriguez ausgeführte Standard bringt nichts ein.

4′ Die Schweiz beginnt mutig. Zakaria tankt sich auf der rechten Seite durch und kann Luis Díaz abschütteln. Seine Hereingabe bleibt jedoch an einem kolumbianischen Abwehrspieler hängen.

2′ Die kolumbianischen Fans machen direkt in der Anfangsphase viel Alarm. Dies äußert sich in einem Pfeifkonzert, wenn ein Schweizer am Ball ist. Manuel Akanji unterläuft im Spielaufbau eine Ungenauigkeit. Der Ball ist im Seitenaus.

1′ Die Partie läuft! Kolumbien trägt wie gewohnt gelbe Trikots, während die Schweiz gänzlich in Rot gekleidet ist.

1′ Spielbeginn

Die beiden Teams haben die Rasenfläche des BC Place in Vancouver betreten. Das Stadion ist fest in kolumbianischer Hand, was es für die Schweiz natürlich nicht einfacher macht. In wenigen Momenten werden die Nationalhymnen erklingen. Es ist historisch betrachtet erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Nationen. Das einzige Duell im Rahmen der WM 1994 gewann Kolumbien mit 2:0.

Bei Kolumbien versammelt sich insbesondere in der Offensive reichlich Prominenz. Diese ist mit Luis Díaz, James Rodriguez und Luis Suárez hochkarätig besetzt. Im Verlaufe des Turniers wusste aber insbesondere die Defensive um Galatasaray-Star Davinson Sánchez zu überzeugen. Auf der rechten Abwehrseite konnte Daniel Muñoz mit Top-Leistungen auf sich aufmerksam machen. Die Kolumbianer sind sowohl technisch als auch physisch gut aufgestellt und dürften als leichter Favorit in die Partie gehen.

Die Schweiz muss heute ohne den verletzten Johan Manzambi, der mit drei Toren und zwei Assits bis dato eine überragende WM gespielt hat. Gegen die Kolumbianer soll es eine erfahrene Truppe um die Eckfeiler Gregor Kobel, Manuel Akanji, Granit Xhaka und Remo Freuler richten. Auf eine stabile Defensive ist bei den Schweizern eigentlich stets Verlass. Bliebe nur die Frage, wie die Offensive um Breel Embolo und Dan Ndoye funktioniert. Im Gegensatz zum Algerien-Spiel sind hier Ardon Jashari und Fabian Rieder neu mit dabei.

Kolumbien überzeugt im laufenden WM-Turnier vor allem mit seiner stabilen Defensive. Die Südamerikaner haben lediglich beim 3:1-Sieg zum Auftakt gegen Usbekistan einen Treffer hinnehmen müssen. Nach einem 1:0-Sieg gegen die DR Kongo reichte ein torloses Remis gegen Portugal, um die Gruppe gewinnen zu können. Im Sechzehntelfinale gegen Ghana waren die Kolumbianer mit einem 1:0-Sieg erneut minimalistisch unterwegs, waren jedoch klar überlegen und hätten deutlich höher gewinnen können. Damit es bei diesem Turnier noch weiter geht, sollte die Chancenverwertung bei Luis Díaz und Co. schleunigst besser werden.

Die Schweiz hat sich nach dem schwachen Start gegen Katar (1:1) eindrucksvoll ins Turnier gekämpft. Zunächst konnten die Eidgenossen den Gruppensieg durch zwei Erfolge gegen Bosnien und Herzegowina (4:1) und Kanada (2:1) fix machen, ehe ein überraschend souveränes 2:0 gegen Algerien das Achtelfinal-Ticket einbrachte. Bei den letzten drei Weltmeisterschaften schied die Schweiz stets im Achtelfinale aus. Nun soll es zum ersten Mal seit 1954 endlich wieder mindestens für das Viertelfinale reichen. Die Chancen dürften so gut wie lange nicht stehen.