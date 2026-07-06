46′ Ohne Veränderungen geht es in den zweiten Durchgang.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +6 Halbzeitfazit:

Torlos geht es im brisanten iberischen Duell in die Pause. Spanien begann erwartungsgemäß offensiv und sorgte für viel Druck in der Box der Roten, die besonders vor der Trinkpause Glück hatten, nicht ins Hintertreffen geraten zu sein. Portugal kam, als Spanien den Einsatz zurückfuhr, besser ins Spiel und hatte zwei hochkarätige Chancen, selbst in Führung zu gehen. Insgesamt geht der Halbzeitstand so aber erstmal in Ordnung, die Fans sehen eine vielversprechende und unterhaltsame Partie.

45′ +6 Ende 1. Halbzeit

45′ +4 Kleiner Funfact am Rande: Bevor Anthony Taylor als Schiedsrichter tätig wurde, war er von Beruf Gefängniswärter. Heute lässt er die Strenge auf dem Platz walten, so beispielsweise bei diesem Offensivfoul von Pedri gegen Cancelo infolge eines Baena-Freistoßes.

45′ +2 Mit einem langen Ball bedient Pedro Porro Lamine Yamal, der dann rechts in der Box überhastet abzieht und weit vorbei schießt. Aber der Jungstar war eh aus dem Abseits gestartet.

45′ +1 Sechs Minuten gibt's dazu.

45′ +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

45′ Vorne im portugiesischen Strafraum stehen sich Olmo und Oyarzabal auf den Füßen, wenig später kommt Rodri zum Abschluss aus der zweiten Reihe und jagt den Ball ins Nirwana.

45′ Mit einer weiten Flanke sucht Nuno Mendes Oldtimer Ronaldo. Den findet er auch, jedoch nicht vor den sicheren Pranken des Unai Simon, der den hohen Ball aus der Luft pflückt.

43′ Lang hat's gedauert, jetzt ist die Selecao aber auch gut mit im Spiel nach vorne.

41′ Wumms! Nuno Mendes bringt rechts aus dem Halbfeld von der Strafraumgrenze einen Schlenzer nach einer kurz ausgeführten Ecke gefährlich aufs Tor. Die Hereingabe wird von Pedro Porro unberechenbar abgefälscht, sodass Unai Simón eigentlich schon geschlagen ist und letztlich ist es der Aluminiumquerbalken, der die Null der Spanier hält!

41′ Jetzt geht's weiter. Neto ist wieder mit von der Partie und hat in der Zwischenzeit sein Schuhwerk gewechselt, das etwas Schaden davongetragen hatte.

39′ Weiter ging es seitdem noch nicht, weil sich Pedro Neto offenbar verletzt hat und behandelt wird.

37′ Unai Simón muss zum ersten Mal zupacken! Nach einer Fernandes-Flanke hinter den langen Pfosten verschätzt der Keeper der Spanier sich ein wenig, sodass Joao Felix zum Kopfball kommt und zunächst den Kopf des Torhüters trifft, von dem das Leder zu Cristiano Ronaldo abprallt. Der zieht im Fallen mit dem Rücken zum Kasten mit dem Außenrist ab und bringt das Leder gefährlich aufs Tor, sodass Unai Simón sich langmachen muss, aber das Spielgerät sicher halten kann.

35′ Spanien ist übrigens seit 34 Länderspielen ungeschlagen. Die Niederlage im Finale der Nations League 2025 wird als Unentschieden gewertet, da Elfmeterschießen in diese Statistiken nicht einfließen und das war dann auch die letzte Niederlage der Spanier. Sieht auch aktuell nicht danach aus, als würde Portugal diese Streak brechen.

34′ Das Momentum ist mittlerweile klar auf Seiten des amtierenden Europameisters und eine Führung ist aktuell eher eine Frage der Zeit, zumal Portugal wenig Gelegenheit zur Entlastung bekommt.

32′ Der Treffer hätte aber wahrscheinlich einer Überprüfung nicht standgehalten, da Olmo bei der Flanke von Pedri wahrscheinlich hauchdünn mit dem Kopf im Abseits stand.

31′ Olmo vergibt die Chance zur Führung! Zunächst scheint es, als wäre die Situation geklärt, dann aber kommt Pedri an den zweiten Ball und flankt mit einer Wahnsinnspräzision in den Fünfer. Dort lässt Diogo Costa die Kugel mit dem Fuß auf dem Kopf von Dani Olmo abprallen, der nur verdutzt reagieren kann und aus kürzester Distanz knapp am linken Pfosten vorbeiköpft.

30′ Pedro Porro ist nach vorne aufgerückt und will flach querlegen, aber Nuno Mendes hält die Sohle rein und klärt auf Kosten einer Ecke.

29′ Felix verliert leichtfertig in den Reihen der Portugiesen der Ball und dann schaltet Ex-Leipziger Dani Olmo ganz schnell. Er schaut sich um und sucht mit einem Steckpass in die Tiefe Lamine Yamal, findet aber den angrätschenden Renato Veiga, der die Situation bereinigt.

26′ Genug der Kaltgetränke, jetzt kann es weitergehen in Dallas.

23′ Baena holt links einen Standard gegen ebenjenen Cancelo raus und bringt den auch in die Box, aber Fernandes kann den sicher rausköpfen. Danach bittet der Schiedsrichter zu den Klängen von "Macarena" zur Trinkpause.

20′ Bruno Fernandes legt in den Rückraum für Ex-Bayer João Cancelo, der dann mit Links abzieht und weit über den Balken schießt. Macht aber nix, weil das Referee-Team eine vorangegangene Abseitsstellung anzeigt.

19′ Stark gemacht von Pedro Neto, der riskant aber regelkonform gegen Alex Baena angegrätscht kommt und ihn fair vom Ball trennt.

17′ Spanien legt den Turbo ein! Eine Yamal-Flanke kommt sehr präzise ins Zentrum, wo Olmo und Oyarzabal lauern. Am höchsten steigt aber Ruben Dias, der das Leder aus der Box köpft.

16′ Doppelparade! Rodri steckt aus dem Zentrum einen Steilpass in die Laufbahn von Lamine Yamal, der rechts nach innen zieht und in Robben-Manier abzieht. Der Schlussmann der Portugiesen hebt zur Flugeinlage ab und pariert direkt auf den Fuß von Alex Baena, der es dann von der anderen Seite probiert. Aber auch hier hebt Costa rechtzeitig ab und verhindert den Einschlag.

15′ Die Viertelstundenmarke ist übertroffen, Zeit für ein erstes Zwischenfazit! Portugal hat bisher eine Lücke zugelassen, steht ansonsten aber sicher gegen die Offensivaktionen der aggressiv nach vorne agierenden Spanier.

14′ Infolge eines Angriffs über die linke Bahn kommt Álex Baena nach zwischenzeitlicher Abwehr des portugiesischen Abwehrriegels aus der Distanz zum Schuss, knallt die Kugel aber in die vierte Etage.

13′ Die Folgen des anschließenden Eckballs bleiben dann aber außerhalb des Erwähnenswerten.

12′ Pedri will das Spiel schnell machen, schießt aus kurzer Distanz aber Bruno Fernandes an. Dieser leitet sofort kurz vor die Box weiter auf Cristiano Ronaldo, der nach einer Finte mittig auf den Tormann der Spanier zielt und immerhin eine Ecke herausholt.

10′ Nachdem Bruno Fernandes einen Eckball, den er gegen Pau Cubarsi herausgeholt hatte, in den Sechzehner bringt, geht Cristiano Ronaldo zu Boden und reklamiert sofort auf Strafstoß. Völlig vergeblich, denn Taylor stand in Sichtweite und zeigt sofort an, dass das nicht reicht, sodass die Forderungen der portugiesischen Mannschaft und Fans ins Leere laufen.

8′ Die erste Riesenchance für Spanien! Mit einem kurzen Diagonalball in die Tiefe aus dem Mittelkreis wird Mikel Oyarzabal von Dani Olmo bedient und startet im goldrichtigen Moment, sodass die Abseitsfahne unten bleibt und er freie Bahn vor Diogo Costa hat. Den Abschluss setzt Oyarzabal knapp am rechten Gestänge vorbei!

7′ Schiedsrichter der Partie ist übrigens Anthony Taylor, der dem ein oder anderen ja ein Begriff sein dürfte: Im EM-Halbfinale 2024 gegen Deutschland sah er ein deutliches Handspiel von Spaniens Marc Cucurella nicht, das bis heute kontrovers diskutiert wird. Mit im Team sind die Assistenten Gary Beswick und Adam Nunn sowie Felix Zwayer als vierter Offizieller.

6′ João Neves bringt einen Einwurf nahe des spanischen Strafraums weit rein bis an den Elfmeterpunkt, nicht aber weit genug für Cristiano Ronaldo. Die Abwehr der Spanier klärt den hohen Ball sicher aus der Gefahrenzone.

4′ Spanien läuft sehr aggressiv und früh gegen das Aufbauspiel der in rot auftretenden Portugiesen an, versetzt diese auch schon in die ein oder andere Unsicherheit.

3′ Ein erster guter Moment für Spanien: Mikel Oyarzabal gewinnt vor der Box den Ball und feuert aus der Distanz etwas unplatziert ab. Diogo Costa im Tor der Portugiesen ist aber eine sichere Bank und hält das Leder fest.

2′ Nach wenigen Sekunden steht Lamine Yamal direkt im Fokus: Der Teenager rempelt im Laufduell im Mittelfeld nahe der Seitenauslinie João Neves an.

1′ Mit Anstoß für Spanien geht das Spiel los!

1′ Spielbeginn

Das war es dann auch mit den Vorinformationen zur Partie! Die Spannung steigt und bald werden wir herausfinden, wer im Viertelfinale auf den Sieger aus USA vs. Belgien trifft, das später in der Nacht stattfindet. Bis gleich!

Noch ein kleiner Ausflug mit der Zeitmaschine gefällig? Gerne! Beginnen wir mit der jüngeren Vergangenheit, als Portugal Spanien vergangenen Sommer durch ein 5:3 nach Elfmeterschießen den Abend verdarb und die UEFA Nations League gewinnen konnte. Viele der Spieler von damals sind auch heute mit von der Partie. Weitere prestigeträchtige Duelle gab es beispielsweise im Achtelfinale der WM 2010, bei der ein Treffer von David Villa zum 1:0 den späteren Weltmeister erlöste oder beim packenden 3:3-Leckerbissen am ersten Vorrundenspieltag der WM 2018, als Cristiano Ronaldo alle drei Tore der Portugiesen erzielte. Insgesamt steht die Bilanz bei 17 Pflichtspielen bei neun Unentschieden sowie sechs Siegen auf spanischer Seite.

Das heutige Achtelfinale findet im Dallas Stadium im Vorort Arlington in Texas statt, wo man ansonsten die Dallas Cowboys in der NFL spielen sieht. Wussten Sie eigentlich schon, dass diese Spielstätte je nach Anlass bis zu 108.000 Fans beherbergen kann? Den Zuschauerrekord hält das NBA All Star Game von 2010. Ansonsten hat dieses Stadion unter anderem schon WWE Wrestlemania 32 und 38, den Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul sowie Konzerte von beispielsweise Taylor Swift, Guns N' Roses oder den Rolling Stones gesehen.

Luis de la Fuente, Chefcoach des Europameisters, erwartet ein Spiel, das "von den kleinen Details entschieden wird. Bei so vielen herausragenden Spielern auf dem Platz kann das Momentum jederzeit umschlagen. Wir werden versuchen, auf all diese Details zu achten, um uns die bestmögliche Chance auf den Sieg zu erarbeiten." Die noch gegentorlosen Spanier agieren nach der Maxime "Never change a winning team" und nehmen verglichen mit dem Österreich-Spiel keine Änderungen vor.

Portugals Trainer Roberto Martinez bezeichnete den heutigen Gegner auf der PK vor dem Spiel als großartige Mannschaft. Weiter führte er aus: "Wir müssen mit hoher Intensität spielen und den gesamten Kader nutzen. Frische wird eine entscheidende Rolle spielen. Wir haben großen Respekt vor Spanien, bereiten uns aber hinter verschlossenen Türen auf dieses Spiel vor. Es ist schade für den iberischen Fußball, denn ich denke, das hätte ein fantastisches Finale sein können." Einen überraschenden Wechsel in der Formation nimmt er vor: Mittelfeldturbo Rafael Leão bleibt draußen, für ihn startet João Félix.

Werfen wir erstmal einen Blick zurück auf das Sechzehntelfinale: Portugal hatte es gegen Kroatien alles andere als leicht und lief lange Zeit einem 0:1-Rückstand hinterher. Nachdem ein Treffer von Cristiano Ronaldo dem Check nicht standhielt, verwandelte der Routinier einen Foulelfmeter. In der Nachspielzeit erzielte Goncalo Ramos den Siegtreffer und ein Ausgleich durch Gvardiol wurde aberkannt. Spanien dagegen zeigte klar, was Sache ist und ließ Österreich beim 3:0 nicht den Hauch einer Chance. Mikel Oyarzabal erzielte dabei zwei Tore.

Und so steht das Duell auch unter dem Motto "Vergangenheit vs. Zukunft", denn auf der anderen Seite steht Lamine Yamal, der in einer Woche 19 wird, in der ersten Elf. Cristiano Ronaldo wurde bei Manchester United zum absoluten Starspieler und wechselte zu Real Madrid, als der Youngster der Spanier gerade mal das Laufen und seine ersten Worte lernte.

Es ist nicht nur ein historisch hochbrisantes Duell zwischen den Nachbarn Portugal und Spanien, das wir im heutigen Achtelfinale zu sehen bekommen. Während der amtierende Europameister das Kunststück von 2010 vollbringen und mit dem WM-Tiel nachlegen möchte, steht bei den Portugiesen niemand Geringeres als Cristiano Ronaldo im Fokus. Die noch immer auf Top-Niveau spielende Legende hatte im Vorfeld des Turniers angekündigt, dass es seine letzte WM wird und hat sich das Ziel gesetzt, mit dem Weltmeistertitel den krönenden Abschluss unter eine großartige Nationalmannschaftskarriere zu setzen. Doch nur einer wird unter die letzten Acht kommen.