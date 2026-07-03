Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Portugal gegen Spanien
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Spannung bei der WM 2026: Portugal spielt gegen Spanien in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 06.07.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mo, 06.07., 21:00 Uhr
Dallas
Portugal
POR
-:-
Spanien
ESP
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 41
- Siege Portugal
- 6
- Siege Spanien
- 17
- Unentschieden
- 18
- Torverhältnis
- 47 : 79
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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