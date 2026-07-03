Fußball-WM 2026 | Achtelfinale : Im Liveticker: Portugal gegen Spanien

03.07.2026 | 16:35 |

Spannung bei der WM 2026: Portugal spielt gegen Spanien in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 06.07.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.