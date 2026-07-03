42′ Die Nati ist inzwischen klar tonangebend und hat das Spielgeschehen mit zunehmender Spieldauer immer mehr an sich gerissen. Algerische Vorstöße wie eben sind selten geworden.

41′ Rodríguez muss eine Halbfeldflanke Bensebainis mit dem Kopf ins Toraus verlängern, weil hinter ihm Mahrez gewartet hätte. Der erste algerische Eckstoß ist harmlos.

40′ Der fällige Eckstoß bringt nichts ein und wird am ersten Pfosten entschärft.

39′ Ndoye sucht mit einer flachen Hereingabe von der rechten Seite Embolo. Mandi ist gegen den ehemaligen Gladbacher und Schalker aber zur Stelle.

37′ Vargas bringt den fälligen Freistoß in den Sechzehner. Am zweiten Pfosten steigt Zakaria hoch und verlängert den Ball hoch rechts am Tor vorbei.

36′ Gelbe Karte für Farès Chaïbi (Algerien)

Manzambi erobert den Ball in der eigenen Hälfte und nimmt im Konter an Tempo auf. Chaïbi arbeitet mit zurück und kann den Freiburger kurz stellen. Als Manzambi mit einer kurzen Körpertäuschung vorbeiziehen möchte, stellt Chaïbi sein Bein heraus.

34′ Maza verlängert den Ball mit dem Kopf gegen aufgerückte Schweizer. Elvedi klärt und sorgt dafür, dass nicht mehr aus dieser Situation entstehen kann.

32′ Nun dringt Vargas mal wieder in den gegnerischen Strafraum ein. Ein tolles Dribbling auf der linken Seite führt letzten Endes aber zu nichts. Gleiches gilt für Manzambis Versuch nur kurz später.

31′ Sowohl Ndoye als auch Zakaria lösen an der rechten Außenbahn Situationen gegen Aït Nouri gut. Strafraumaktionen gibt es gerade nicht allzu viele.

29′ Weiter geht's in Vancouver! Die Algerier werden wohl etwas mehr an den temporeichen Beginn anknüpfen wollen. Murat Yakin dürfte mit der Schweizer Kontrolle der letzten Minuten zufriedener gewesen sein.

26′ Etwas später als gewohnt bittet der Schiedsrichter die beiden Teams dann zur Trinkpause der ersten Halbzeit.

25′ Rodríguez probiert es mit einem flachen und harten Distanzschuss aus knapp 25 Metern. Er zielt deutlich zu weit nach rechts.

25′ Mandi sucht mit einem hohen Steilpass den tiefen Laufweg von Chaïbi. Kobel kommt dem Frankfurter zuvor.

23′ Diese ist harmlos und kann von den Algeriern am ersten Pfosten geklärt werden.

22′ Seit dem Führungstreffer haben die Schweizer das Geschehen zunehmend unter Kontrolle gebracht. Rodríguez' Flanke wird abgefälscht, Ecke für die Eidgenossen.

19′ Xhaka und Kobel sind sich kurz uneinig. Der Kapitän spielt den Ball ein paar Meter seitlich des Keepers zurück. Der sorgt mit einem weiten Schlag dafür, dass das Missverständnis keine Konsequenzen hat.

18′ Aït Nouri stößt links vor, kann aber nicht den finalen Pass spielen, weil ein Schweizer Verteidiger im Weg steht. Maza bekommt die Kugel und probiert es aus der zweiten Reihe, erneut ist ein Roter dazwischen.

15′ Zakaria trifft den Ball nicht richtig! Wieder die Schweiz. Manzambi trägt die Kugel wieder nach vorne. Im Strafraum ist es kurz ein bisschen chaotisch. Freuler schaufelt den Ball von rechts vor das Tor, wo Zakaria gut postiert ist. Doch aus der Bewegung kann er den Ball nicht richtig treffen.

14′ Aouar zieht 22 Meter vor dem Tor von links nach innen, trifft den Ball beim Distanzschuss aber nicht voll.

13′ Abgezeichnet hatte sich der Schweizer Führungstreffer nicht. Algerien hatte in den Minuten zuvor mehr vom Spiel gehabt, das bisher aber insgesamt sehr temporeich und offen geführt wird.

10′ Tooor für Schweiz, 1:0 durch Breel Embolo

Die Schweiz taucht erstmals gefährlich vor dem Tor auf und ist direkt eiskalt! Von hinten spielen die Eidgenossen die Kugel nach links ins Mittelfeld heraus. Vargas schiebt die Kugel zu Manzambi - und der macht Meter. Er dribbelt links in den Strafraum, entledigt sich von Mandi und setzt sich technisch stark an der Grundlinie durch. Von dort aus spielt er einen scharfen Querpass an Keeper Benbout vorbei ins Zentrum. Im Fünfmeterraum muss Embolo nur noch sein linkes Bein hinhalten. Das Tor geht zu einem ganz großen Anteil an Manzambi!

8′ Chaïbi chippt den Ball hoch in den Lauf von Zerrouki. Akanji läuft den Algerier mit körperlichem Einsatz ab, Kobel nimmt den Ball auf. Zerrouki geht an der Strafraumkante zu Boden. Das ist aber zu wenig für einen Elfmeter.

6′ Starker Angriff der Algerier! Von der Mitte wird der Ball mit einem hohen Pass nach rechts verlagert. Die flache Flanke lässt Mahrez in ungünstigerer Position durch zum besser postierten Aouar. Der trifft den scharf kommenden Ball mit rechts nicht richtig.

5′ In den ersten Minuten geht's recht ausgeglichen zu. Die Schweiz hatte zunächst etwas mehr den Ball, nun haben auch die Algerier erste Ballstafetten. Bensebaini schlägt einen guten langen Ball in den Lauf von Aït Nouri. Kobel ist aber wach und klärt den Ball nach außen.

4′ Auf dem Platz wimmelt es nur so von Bundesliga-Spielern. Bei der Schweizer Mannschaft sind es mit Dortmunds Kobel, Gladbachs Elvedi und Freiburgs Manzambi zwar "nur" drei aktive Spieler. Doch auch Zakaria, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Vargas und Embolo kennen aus den vorigen Jahren die Bundesliga. Und auch bei Algerien sind drei aktive Bundesliga-Spieler in der Startelf: Leverkusens Maza, Frankfurts Chaïbi und Dortmunds Bensebaini.

1′ Los geht's! Die Schweiz spielt in den roten Trikots, Algerien läuft in Weiß auf.

1′ Spielbeginn

Die Mannschaften sind eingelaufen, die Nationalhymnen werden gespielt.

Nach Österreich wartet also mit der Schweiz die nächste Alpennation auf Algerien. Trainer Vladimir Petković rotiert dreimal in seiner ersten Elf. Nach seiner Pause gegen Österreich kehrt Luca Zidane zwischen die Pfosten zurück und hütet anstelle von Benbout das Tor. Aït Nouri und Zerrouki spielen für Hadjam und Gouiri.

Algerien löste das Sechzehntelfinal-Ticket als sechstbester Gruppendritter. Nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen starke Argentinier mit einem überragenden Lionel Messi taten sich die Nordafrikaner gegen Jordanien schwer, drehten das Spiel nach 0:1-Rückstand aber noch zu einem 2:1-Erfolg. Im letzten Spiel gegen Österreich reichte beiden Teams ein Unentschieden fürs Weiterkommen, dennoch gab es in der Nachspielzeit ein Spektakel. Mahrez erzielte das 3:2 und schien damit Algerien auf Platz zwei und die Österreicher nach Hause zu schicken. Doch Kalajdzic hatte drei Minuten später das letzte Wort mit dem 3:3-Ausgleich, durch den beide Teams in die K.o.-Runde einzogen – Algerien als Dritter.

Im Vergleich zum knappen Sieg gegen Kanada nimmt Murat Yakin zwei Änderungen an der Startelf vor. Jaquez fehlt mit muskulären Problemen noch, Zakaria beginnt an seiner Stelle. In der Offensivabteilung spielt zudem Ndoye für Sow.

Der ehemalige Augsburger Ruben Vargas (zwei Tore) und der Freiburger Johan Manzambi (drei Tore) machten bei beiden Siegen den Unterschied.

In der Vorrunde hat die Mannschaft von Murat Yakin nur den Auftakt gegen Katar verpatzt (1:1). Gegen Bosnien-Herzegowina wussten die Eidgenossen mit einem 4:1-Sieg zu überzeugen. Im Duell um Platz eins setzte sich die Schweiz gegen Co-Gastgeber Kanada in einem engen Spiel mit 2:1 durch und gewann so die Gruppe B.

Die Schweiz hat einen recht machbaren Weg im Turnierbaum erwischt – so machbar wie bei einer WM eben möglich. Im Achtelfinale würde der Sieger der Partie Kolumbien vs. Ghana warten. Kolumbien hat zwar eine starke Vorrunde gespielt und ist vor Portugal Gruppenerster geworden. Doch in anderen Teilen des Turnierbaums würden schon im Achtelfinale deutlich stärkere Nationen warten. Erst im Viertelfinale könnte es gegen Argentinien zu einem Duell mit einem Titelfavoriten kommen.

Nach dem knappen Gruppensieg in Gruppe B möchte die Schweiz gegen Algerien das Achtelfinalticket lösen. Im kanadischen Vancouver geht’s um 20 Uhr Ortszeit los, während in Mitteleuropa (05 Uhr MESZ) die Morgenstunden anbrechen.