Ob Spielstände, Hintergründe oder schnelle Updates - mit Hilfe von KI soll der WM-Guide durch das Turnier führen. Wie die Beta-Version des Bots funktioniert und wo Grenzen liegen.

Der Chatbot zur Fußball-WM 2026 soll Fragen rund um die WM beantworten - und bietet zudem ein interaktives Quiz. Quelle: ZDF

Drei Länder, 48 Teams und 104 Partien: Gar nicht so einfach da den Überblick zu behalten. Hier setzt der WM-Guide an. Dabei handelt es sich um einen Chatbot, der für die Berichterstattung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im ZDF entwickelt wurde.

Die Künstliche Intelligenz beantwortet Nutzerfragen zu Spielen, Spielplänen, Ergebnissen, Tabellenständen und Nachrichten rund um die WM. Außerdem bietet der Chatbot ein interaktives Quiz-Erlebnis.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Auf diese geprüften Daten greift die KI zu

Nutzer können dem Chatbot ausschließlich Fragen rund um die Weltmeisterschaft stellen. Wenn das System eine Benutzernachricht empfängt, ermittelt es, wonach der Benutzer fragt, ruft die relevanten Daten aus zuverlässigen Quellen ab und generiert eine Antwort in natürlicher Sprache.

Der Bot stützt sich dabei auf geprüfte Datenquellen. Sportdaten und Inhalte werden vom Sprachmodell über verschiedene integrierte Schnittstellen abgerufen. Das sind einerseits für die Weltmeisterschaft relevante Inhalte im ZDF-Streamingportal sowie auf ZDFheute.de. Hinzu kommen Daten des Dienstleisters Heimspiel, mit dem bislang beispielsweise die Live-Ticker zur WM bestückt werden. So kann die KI auch Live-Ergebnisse, Spielpläne oder Tabellen abrufen. Ein weiteres Element sind die redaktionell kuratierten Quizinhalte, welche die KI ausspielt.

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Fehler der KI sind nicht zu 100 Prozent auszuschließen

Dieser Fokus auf geprüfte Inhalte reduziert die Fehleranfälligkeit des Sprachmodells massiv. Gleichwohl sind beim Einsatz sogenannter Large Language Models - wie in diesem Fall - falsche Antworten, auch Halluzinationen genannt, nicht auszuschließen.

Um diese Anfälligkeit weiter zu reduzieren, wurde das System wie eine Pipeline aus verschiedenen spezialisierten Agenten aufgebaut. Jeder Agent hat einen eng gefassten Aufgabenbereich, einige Beispiele:

Intent Agent: Klassifiziert die Nachricht des Nutzers (z. B. Begrüßung, Spielinformationen, Tabellenstand, Quiz, Nachrichten, Video).

Context Agent: Fasst vorherige Gesprächsrunden zusammen, damit nachfolgende Agenten über den notwendigen Kontext verfügen.

Schnittstellen-Router: Ordnet die erkannte Absicht den richtigen Datenquellen und Tool-Aufrufen zu.

Antwortgenerator: Erstellt die endgültige Antwort einschließlich etwaiger angezeigter Karten.

Guardrail-Agent: Überprüft die generierte Antwort auf sachliche Richtigkeit, Tonfall und Sicherheit, bevor sie an den Nutzer zurückgesendet wird.

Quiz-Agent und Quiz-Guardrail: Übernimmt die Bereitstellung von Quizfragen und die Überprüfung der Antworten.

Fallback-Agent: Liefert eine höfliche Antwort, falls vorgelagerte Schritte fehlschlagen.

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So generiert das große Sprachmodell keine Live-Sportdaten. Diese basieren ausschließlich auf den maßgeblichen Datenquellen. Somit wird jede Antwort durch einen KI-Agenten auf die Einhaltung der redaktionellen Richtlinien (Sachlichkeit, Neutralität, angemessene Sprache) geprüft, bevor sie veröffentlicht wird. Nichtsdestotrotz antwortet eine Künstliche Intelligenz, ohne dass die Antworten, die jeder Nutzer individuell erhält, redaktionell freigegeben werden können. Es bleibt daher ein Restrisiko falscher Antworten des Chatbots.

Datenschutz und Nutzung der Beta-Version

Die gesamte Datenverarbeitung erfolgt innerhalb der EU. Nutzer können vor der Verwendung des Bots aktiv einem Datenschutz-/Einwilligungsfenster zustimmen. Wenn ein Nutzer zustimmt, wird ihm eine ID zugewiesen und die Unterhaltung gespeichert. Ohne ausdrückliche Zustimmung werden Unterhaltungen anonym protokolliert. Die anonyme Protokollierung ist notwendig, um die sachgemäße Funktionsweise der KI-Anwendung zu gewährleisten. Die Eingaben des Nutzers können vom ZDF analysiert werden, um das Angebot zu verbessern und Probleme zu erkennen.

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Die KI beantwortet lediglich Fragen rund um das sportliche Geschehen zur Fußball-WM, basierend auf ZDF-Inhalten. Darüber hinaus gehende Fragen werden abgelehnt. Auch wenn lediglich eine KI antwortet, sind Beleidigungen, Diskriminierungen, Drohungen und Verunglimpfungen aller Art im Chat nicht erwünscht. Eine Orientierung liefert unsere Netiquette.

Der KI-Guide befindet sich noch in einer Beta-Version, die fortlaufend geprüft und weiterentwickelt wird. Sollte Nutzerinnen und Nutzern etwas auffallen, können sie sich jederzeit an wmguide-feedback@zdf.de wenden.

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