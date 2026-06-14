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Fußball-WM

"Three Lions" vor WM-Start ausgeraubt: Zwei Männer in Haft

Schock für England vor WM-Start:"Three Lions" um Harry Kane ausgeraubt: Zwei Männer in Haft

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Kurz vor dem WM-Start wird Englands Nationalteam bestohlen. Jetzt sind laut Staatsanwaltschaft zwei Verdächtige wegen schwerer Hehlerei angeklagt worden.

USA, Kansas City: Fußball, WM 2026, Nationalmannschaft, England, Training, Englands Harry Kane (M) während einer Trainingseinheit im Swope Soccer Village, Kansas.

Noch vor ihrem Eintritt in die Fußball-WM 2026 wurde Englands Nationalelf, hier beim Training mit Kapitän Harry Kane, ausgeraubt.

Quelle: dpa

Die englische Fußball-Nationalmannschaft kann aufatmen: Nachdem das Team mit Chefcoach Thomas Tuchel vor seinem WM-Start ausgeraubt worden war, sind inzwischen zwei Männer festgenommen worden. Dies gab die Staatsanwältin von Jackson County, Melesa Johnson, bekannt.

Die beiden Verdächtigen befinden sich demnach in Gewahrsam und seien wegen Hehlerei in einem schweren Fall angeklagt worden. Die Kaution wurde auf jeweils 75.000 Dollar (etwa 64.800 Euro) festgesetzt. 

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale)

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Diebesgut wieder da

Inzwischen sei auch das Diebesgut wieder aufgetaucht. Laut der Staatsanwaltschaft von Jackson County soll die gestohlene Trainingsausrüstung einen Wert von 18.000 Dollar (rund 15.550 Euro) haben. Wie Torhüter Dean Henderson nach der ersten Trainingseinheit am Samstag im WM-Quartier in Kansas City berichtete, sei "alles wieder da. Also ist alles gut".

Staatsanwältin Melesa Johnson betonte in ihrer Erklärung:

Jackson County wird keine kriminellen Handlungen dulden, die sich gegen Besucher der Weltmeisterschaft richten, einschließlich der internationalen Mannschaften, die hierher gereist sind, um an den Wettkämpfen teilzunehmen.

Melesa Johnson, Staatsanwältin von Jackson County

Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass die WM-Mannschaft der Engländer um Kapitän Harry Kane vor ihrer Ankunft im Trainingsquartier in Kansas City bestohlen worden sei. Dabei sei in Fahrzeugen eingebrochen worden, die Trainingsausrüstung für die "Three Lions" transportieren.

Das Tuchel-Team startet erst am Mittwoch gegen Kroatien (22 Uhr/ZDF) in die WM.

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Quelle: dpa/SID
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