"Three Lions" vor WM-Start ausgeraubt: Zwei Männer in Haft

Schock für England vor WM-Start:"Three Lions" um Harry Kane ausgeraubt: Zwei Männer in Haft
Kurz vor dem WM-Start wird Englands Nationalteam bestohlen. Jetzt sind laut Staatsanwaltschaft zwei Verdächtige wegen schwerer Hehlerei angeklagt worden.
Die englische Fußball-Nationalmannschaft kann aufatmen: Nachdem das Team mit Chefcoach Thomas Tuchel vor seinem WM-Start ausgeraubt worden war, sind inzwischen zwei Männer festgenommen worden. Dies gab die Staatsanwältin von Jackson County, Melesa Johnson, bekannt.
Die beiden Verdächtigen befinden sich demnach in Gewahrsam und seien wegen Hehlerei in einem schweren Fall angeklagt worden. Die Kaution wurde auf jeweils 75.000 Dollar (etwa 64.800 Euro) festgesetzt.
ZDFheute Infografik
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Diebesgut wieder da
Inzwischen sei auch das Diebesgut wieder aufgetaucht. Laut der Staatsanwaltschaft von Jackson County soll die gestohlene Trainingsausrüstung einen Wert von 18.000 Dollar (rund 15.550 Euro) haben. Wie Torhüter Dean Henderson nach der ersten Trainingseinheit am Samstag im WM-Quartier in Kansas City berichtete, sei "alles wieder da. Also ist alles gut".
Staatsanwältin Melesa Johnson betonte in ihrer Erklärung:
Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass die WM-Mannschaft der Engländer um Kapitän Harry Kane vor ihrer Ankunft im Trainingsquartier in Kansas City bestohlen worden sei. Dabei sei in Fahrzeugen eingebrochen worden, die Trainingsausrüstung für die "Three Lions" transportieren.
Das Tuchel-Team startet erst am Mittwoch gegen Kroatien (22 Uhr/ZDF) in die WM.
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