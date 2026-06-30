Fußballl-WM: Wieso Diomandes Aufstieg an Haalands Weg erinnert

Im K.o.-Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen richten sich die Blicke auf Diomande und Haaland. Was die beiden gemeinsam haben.

Yan Diomande, WM-Shootingstar der Elfenbeinküste Quelle: IMAGO / ZUMA Press

Viele Blicke werden sich am Dienstag in Arlington westlich von Dallas auf Yan Diomande richten, wahrscheinlich auch die von Erling Haaland. Nicht nur, dass sich der Stürmer der Norweger im Sechzehntelfinale der WM (19 Uhr/ARD) sportlich für den Shootingstar der Elfenbeinküste interessieren wird. Haaland, 25, könnte sich durch den sechs Jahre jüngeren Diomande sogar an seinen eigenen Karriereweg und die Phase erinnert fühlen, als er noch 19 Jahre alt war und ihn ganz Europa umschwärmte.

Transferpoker um Leipzigs Diomande

So ist das gerade bei Diomande. Kurz vor dem Treffen mit Norwegen und Haaland berichteten mehrere Medien, dass sich der Linksaußen von RB Leipzig mit Paris Saint-Germain einig sei. Dass Diomande die Freigabe erhält, erscheint allerdings äußerst unwahrscheinlich. Ohnehin hatten die Leipziger keine Bereitschaft erkennen lassen, ihren wohl am höchsten veranlagten Kicker nach nur einer Saison mit zwölf Toren und neun Vorlagen in der Bundesliga wieder ziehen zu lassen.

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Mintzlaffs lehnt Verkauf ab

Dreieinhalb Jahre hatte Diomande zuvor in den USA verbracht, die meiste Zeit davon in Florida an der DME Academy, ehe er über Leganes in Spanien für 20 Millionen Euro Ablöse den Weg nach Leipzig fand. Inzwischen nähert sich sein Marktwert der Marke von 100 Millionen Euro. Doch selbst eine Ablösesumme deutlich darüber würden die Sachsen wohl in fast jedem Szenario ablehnen.

Der Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff hatte schon vor zwei Monaten quasi ein Verkaufsverbot verhängt. "Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler nicht verkaufen. Egal, welcher Preis da aufgerufen wird", sagte Minztlaff.

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Ablöse-Sphären von Haalands Marktwert?

Seine Worte wiederholte Marcel Schäfer nach den PSG-Berichten nun sinngemäß unter Verweis auf Diomandes Vertrag bis 2030. "Unsere klare Intention ist: Yan Diomande spielt nächstes Jahr für RB Leipzig. Und davon rücken wir auch nicht ab", sagte der Geschäftsführer der Bild-Zeitung. Hinzudenken ließ sich: Es sei denn, der Spieler stellt sich quer oder PSG dringt bei der Ablöse in Sphären von Haalands Marktwert von 200 Millionen Euro vor.

Klar ist, dass Diomande mit seiner Explosivität und seinem offensichtlichen Talent früher oder später bei einem Topklub in Europa landen dürfte. Das liegt auch daran, dass Diomande Akteure wie Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich im zweiten Gruppenspiel immer wieder in Turbulenzen stürzte.

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Diomandes Dribblings, Haaland Abschlüsse

Das Interesse an Diomande dürfte weiter steigen, wenn die Elfenbeinküste Norwegen ausschalten und er maßgeblich dazu beitragen sollte. In seinen drei bisherigen WM-Spielen war trotz nur einer Vorlage deutlich geworden, wie wichtig Diomande für die Mannschaft der Ivorer ist, auch wenn der Abschluss bei dem Flügelspieler nicht so im Vordergrund steht wie bei Mittelstürmer Haaland. Dafür reißt Diomande mit seinen Dribblings oft Löcher in die Abwehrreihen.

Wie Diomande war auch Haaland der Durchbruch zum europaweit beachteten Shootingstar im RB-Kosmos gelungen, als er ebenfalls mit 19 Jahren für Salzburg in seinem ersten Champions-League-Spiel im September 2019 drei Tore gegen Genk erzielte. Wenige Monate später gelang ihm bei seinem Bundesligadebüt im Januar 2020 für Borussia Dortmund nach seiner Einwechselung in Augsburg ein Hattrick in 20 Minuten.

Haaland: Zwei WM-Einsätze, vier Tore

Haaland wurde in seiner BVB-Zeit als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet. Als solcher ist Diomande nun nominiert. Haaland gehört mittlerweile zu den Topstars der Branche, nachdem er zur Saison 2022/23 zu Manchester City gewechselt war und auch dort in Serie trifft. Bei der WM genügten ihm die Gruppenspiele gegen Irak (4:1) und Senegal (3:2), um vier Tore zu erzielen und eines vorzubereiten.

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Beim 1:4 gegen Frankreich war er geschont worden. Nun sollte Haaland also bereit sein für das K.o.-Spiel gegen die Ivorer und Diomande. Dessen Blicke wiederum werden sich auch auf Norwegens Topstürmer richten.

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