Die Nationalmannschaft bezieht ihr WM-Quartier in Winston-Salem. Welche Annehmlichkeiten der Umzug für das DFB-Team bedeutet und was in North Carolina zuerst ansteht.

Der Countdown läuft, am Donnerstag beginnt die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA. Und heute bezieht die deutsche Nationalmannschaft ihr Base Camp in Winston-Salem. 08.06.2026 | 1:57 min

Mit dem Einzug ins Turnier-Quartier in Winston-Salem beginnt für Julian Nagelsmann die nächste WM-Etappe. Am frühen Nachmittag, also am deutschen Abend, ist die Ankunft im Teamhotel Graylyn Estate geplant, einem schlossähnlichen Luxushotel in ruhiger, grüner Umgebung.

Zwischen Ritterrüstungen und goldverzierten Wendeltreppen sowie dank Butler-Service rund um die Uhr soll sich die DFB-Auswahl wohlfühlen.

DFB-Bosse schwärmen vom idealen WM-Quartier

Nagelsmann gefiel es schon vor der Ankunft nach dem zweistündigen Flug am Montag. "Wir finden hier tolle Bedingungen vor, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des grünen Rasens", sagte der Bundestrainer. Die Herberge solle "ein Ort des Rückzugs" werden.

Das Base Camp in der früheren Zigaretten-Hauptstadt der Welt ("Camel City") sei das "ideale Teamquartier", schwärmte auch DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und sprach von "unserem Wunschszenario". Es schaffe "die bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Turnier".

Bundestrainer Nagelsmann über die Leistung seines DFB-Teams beim 2:1 gegen die USA und worüber er sich Richtung WM-Start Gedanken macht. Interview: Nils Kaben. 07.06.2026 | 2:26 min

Erstes Training in Winston-Salem am Nachmittag

Unweit des Hotels liegt das Gelände der Wake Forest University, wo die Nationalmannschaft trainieren wird. "Danke/Thanks Winston-Salem", steht auf einer schwarz-rot-goldenen Plane am Eingang. "Hier ist jeder Team Deutschland", betonte Craig Zakrzewski, der Athletik-Direktor der Uni.

Der Schriftzug "Danke Winston-Salem" hängt am DFB-Trainingszentrum auf dem Gelände der Wake Forest University in den USA. Quelle: dpa

Die erste Einheit findet am Montag um 18 Uhr Ortszeit im Spry Stadium statt. In Deutschland ist es dann schon Mitternacht. Die 3.000 Tickets dafür waren laut Verband innerhalb von nur vier Minuten vergriffen.

Lennart Karls Verletzung sei ein "Rückschlag" für die DFB-Elf, aber noch kein Verderben hinsichtlich der WM, sagt ZDF-Reporter Nils Kaben. Denn: Leroy Sané könne jetzt in die Bresche springen. 06.06.2026 | 1:13 min

FIFA-Regeln schreiben öffentliches Training vor

Eine öffentliche Trainingseinheit muss nach FIFA-Regeln jeder der 48 WM-Teilnehmer in den Gastgeberländern USA, Mexiko oder Kanada abhalten. Nagelsmann hat diese Verpflichtung damit sofort erledigt. Dann wird das Training für die Öffentlichkeit nicht mehr zu sehen sein.

Am kommenden Samstag fliegt die DFB-Elf nach der Abschlusseinheit in Winston-Salem nach Houston, wo einen Tag später (19 Uhr/ARD) der WM-Auftakt gegen WM-Neuling Curaçao ansteht.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Winston-Salem bietet Nähe zu den Trainingsplätzen

Die "schöne Umgebung", hat Nagelsmann beobachtet, bietet "viel Wald, viele Wiesen" und damit die "nötige Ruhe". Aus Trainersicht "das Allerwichtigste" sei die Nähe zu den Plätzen. Gleich drei stehen am W. Dennie Spry Soccer Stadium der Uni bereit, alle seien "in einem sehr, sehr guten Zustand" und fußläufig oder mit dem Fahrrad "in weniger als zehn Minuten" erreichbar.

Winston-Salem (nach Shalom, Frieden) liegt im Nordwesten von North Carolina, dessen Staatsmotto lautet: Esse quam videri, mehr Sein als Schein - der perfekte Leitsatz für die Thronbesteigung.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: sid, dpa