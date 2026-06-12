ZDF-Experte Kramer fordert revolutionäre VAR-Änderung

Zweimal Rot für Südafrika, einmal für Mexiko: Das WM-Eröffnungsspiel sorgte für viel Diskussionsstoff. ZDF-Experte Kramer forderte nach dem Spiel eine starke Anpassung beim VAR.

Die Analyse und Schiedsrichter-Kritik nach dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. 11.06.2026 | 5:02 min

Drei Rote Karten gab es beim WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika, das Mexiko letztlich mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Da ist es nicht verwunderlich, dass nach dem Spiel viel über die Entscheidungen des brasilianischen Schiedsrichters Wilton Sampaio diskutiert wurde.

Während ZDF-Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer im Anschluss an das Spiel erklärte, "alle drei Karten kann man geben", ist ZDF-Experte Christoph Kramer eine ganz andere Sache beim Einsatz des Videoschiedsrichters (VAR) ein Dorn im Auge.

Kramer sieht "Super-Slomo" als Problem beim VAR

Der VAR schaltet sich ein, wenn er eine auf dem Feld vom Schiedsrichter auf dem Feld getroffene Fehlentscheidung identifiziert. Er darf bei Torerzielungen, Elfmeterentscheidungen, Roten und Gelb-Roten-Karten eingreifen. Beim Spiel Mexiko gegen Südafrika schaltete er sich vor der zweiten Roten Karte ein und empfahl dem Schiedsrichter auf dem Platz, sich die Szene noch einmal im Video anzuschauen.

Dieser hatte auf dem Feld zuerst nicht auf Rot entschieden. Was ihn am meisten am VAR nerve, sei "diese Super-Slomo", erklärte ZDF-Experte Kramer. Sprich, wenn Szenen in extrem verlangsamter Zeitlupe nochmal im Video angeschaut werden.

Es kommt immer darauf an, wie du fällst. Ich hab noch zwei Jahre mit VAR gespielt, wenn mich da einer nur berührt hat, ich hab Sanitäter kommen lassen und alles. Ich bin so lange liegengeblieben, weil ich natürlich wusste, der Schiedsrichter guckt es sich in Super-Slomo aus ganz vielen Perspektiven an. „ Christoph Kramer, ZDF-Experte

"Dann schindest du Elfmeter noch und nöcher, wo einfach in der Realgeschwindigkeit keiner ist", erklärte der Weltmeister von 2014. Deshalb forderte er eine strikte Änderung beim Einsatz des VAR: Man solle "einfach nicht in Super-Slomos oder in Zeitlupe etwas abspielen, sondern immer nur Real-Geschwindigkeit."

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ZDF-Schiedsrichterexperte Kinhöfer gibt Kramer teilweise recht

ZDF-Schiedsrichterexperte Kinhöfer hatte zumindest im Fall der zweiten Roten Karte eine ähnliche Meinung. Die erste sei "glasklar" gewesen, aber bei der zweiten sei auch eine gewisse "Schauspielkunst" des mexikanischen Spielers zum Tragen gekommen. Es gebe einen klaren Kontakt, "aber wir wissen auch, dass der Spieler die Rote Karte fast zieht", so Kinhöfer.

Wenn dieser sofort aufgestanden wäre und weitergespielt hätte, wäre wohl keine Ahndung erfolgt, vermutet der ZDF-Schiedsrichterexperte. "Aber wenn der VAR ihn rausschickt, bleibt dem Schiri gar nichts anderes übrig, als die Rote Karte zu geben", so Kinhöfer. Regeltechnisch sei das auch vertretbar, weil man eine Schlagbewegung erkennen könne.

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Quelle: tjs