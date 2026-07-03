Ägypten schlägt Australien im Elfmeterschießen

Ägypten müht sich gegen Australien ins Achtelfinale. Gegen den Underdog aus Down Under müssen die Favoriten um Omar Marmoush und Mohamed Salah dafür erst ins Elfmeterschießen.

Das WM-Sechzehntelfinale Australien gegen Ägypten bot Spannung bis zum Schluss. In der zweiten Halbzeit fiel ein historisches Eigentor. 03.07.2026 | 10:23 min

Mo Salah und Kollegen nervenstark im Elfmeterkrimi: Ägypten hat einen historischen Erfolg gefeiert und nach dem ersten K.o.-Sieg seiner WM-Geschichte das Achtelfinale erreicht. Der siebenmalige Afrikameister von Trainer Hossam Hassan gewann am Freitag das Sechzehntelfinale gegen Australien mit 4:2 nach Elfmeterschießen (1:1, 1:1) und löste das Ticket für die Runde der besten 16 Mannschaften.

Es ist historisch. Es ist das Größte, was ich je erlebt habe. „ Ägyptens Mohamed Salah

Dort dürfte es am kommenden Dienstag in Atlanta zum Duell mit Weltmeister Argentinien und Lionel Messi kommen. Emam Ashour (13.) schoss das Tor für die "Pharaonen" vor 70.244 Zuschauern.

Zweites Eigentor bei einer WM: Hany wird zum Rekord-Pechvogel

Mohamed Hany (55., Eigentor) hatte für den Ausgleich gesorgt und damit unfreiwillig einen Negativrekord aufgestellt: Zwei Eigentore bei einer WM hatte zuvor noch kein Spieler erzielt. Hany war schon im Spiel gegen Belgien (1:1) der Pechvogel. Hossam Abdelmaguid traf entscheidend vom Punkt.

Bislang hat noch kein Team in der Gruppe G einen Sieg auf dem Konto. Ob sich das in der Partie zwischen Neuseeland und Ägypten um die Stars Omar Marmoush und Mo Salah ändert? 22.06.2026 | 7:22 min

Für die Socceroos, die mit dem Überstehen der Gruppenphase einen Hype in der Heimat ausgelöst hatten, erfüllte sich der Traum vom ersten Erfolg in der K.o.-Runde dagegen nicht. Einen ersten Teilerfolg erzielte Ägypten schon vor dem Anpfiff: Kapitän Salah, der im Spiel gegen Iran (1:1) mit einer Oberschenkelzerrung ausgewechselt worden war, meldete sich rechtzeitig fit und stand in der Startelf.

Australien beginnt defensiv und lauert auf Konter

Ein weiteres Tor, mit dem er zum ägyptischen Rekordtorschützen - dem heutigen Nationaltrainer Hassan (69 Tore) - aufgeschlossen hätte, gelang ihm aber nicht. Ex-Bundesligaprofi Omar Marmoush spielte als Sturmspitze von Beginn an. Australien startete mit dem St.-Pauli-Duo Jackson Irvine und Connor Metcalfe.

In einem Spiel mit wenig Unterhaltungswert und vielen Nickligkeiten öffnen Paraguay und Australien erst in der Schlussphase ihr Visier ein wenig. Australiens Metcalfe bekommt Stollen ins Gesicht. 26.06.2026 | 5:58 min

Australien ließ sich zu Beginn in die eigene Hälfte zurückfallen, schaltete nach Ballgewinn aber blitzschnell um. Cristian Volpato verpasste den Traumstart knapp, der 22-Jährige scheiterte aus rund 25 Metern an der Latte (5.).

Australien bleibt harmlos

Es folgte der frühe Schock: Nach einem Freistoß flankte Karim Hafez den Ball in den Strafraum, wo Ashour per Kopf vollendete - die im Vorfeld diskutierten Größenvorteile der Australier waren durch schlechtes Stellungsspiel ausgehebelt.

Sowohl Ägypten als auch Iran haben vor dem Spiel die Chance auf den Gruppensieg. Schon früh im Spiel reiht sich ein Highlight an das nächste. 27.06.2026 | 7:25 min

Ägypten blieb die dominante Mannschaft und verlagerte das Spiel zumeist in die gegnerische Hälfte. Australiens Umschaltaktionen sorgten nach dem schwungvollen Beginn kaum mehr für echte Gefahr, auch der Abschluss von Aziz Behich (35.) war kein Problem für Torhüter Mostafa Shobeir. Volpato (45.+1) schlenzte am langen Pfosten vorbei.

Zähe Verlängerung - Entscheidung im Elfmeterschießen

Sekunden nach Wiederanpfiff ließ Marmoush die große Chance auf das zweite Tor liegen. Freistehend schob der Ex-Frankfurter den Ball aus rund zehn Metern am Tor vorbei. Das rächte sich: Hany verlängerte einen Freistoß unglücklich ins eigene Tor.

Ägyptens Spieler jubeln nach dem Sieg im Elfmeterschießen. Quelle: Imago

Danach wurde es zäh. Der Partie mangelte es mehr und mehr an Höhepunkten. Zwischenzeitlich wurde es hektisch und ruppig. Erst in der Schlussphase der regulären Spielzeit war wieder mehr geboten. In der Nachspielzeit hatte Ramy Rabia den Sieg für Ägypten auf dem Kopf, scheiterte aber an Australiens Torwart Patrick Beach. Die Verlängerung verlief lange ereignisarm. Beide Teams scheuten das letzte Risiko.

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