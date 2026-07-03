WM: Ägypten und Australien wollen erstmals K.o.-Spiel überstehen

Australien und Ägypten haben noch nie ein K.-o.-Runden-Spiel bei einer WM gewonnen. Im Sechzehntelfinale in Dallas bangt Ägypten um seinen Stürmerstar Mohamed Salah.

St. Pauli-Profi Jackson Irvine möchte im Sechzehntelfinale mit Australien erstmals ein K.o.-Spiel bei einer WM überstehen. Quelle: ap

Der 12. Juni 2006 war ein brütend heißer Tag in Kaiserslautern. Bei 35 Grad im Schatten starteten Australien und Japan oben auf dem Betzenberg in ihren Part des Sommermärchens. Und als das Spiel gegen 17 Uhr vorüber war, feierten die 3:1-Sieger aus Down Under ihren ersten Erfolg bei einer Fußball-WM.

Rufer schätzt Chancen von Australien und Neuseeland gering ein

Zwei Wochen später kreuzten die Australier wieder in Kaiserslautern auf, diesmal als Achtelfinalist. Unter Erfolgscoach Guus Hiddink standen sie gegen den späteren Weltmeister Italien kurz vor der Verlängerung. Ein Elfmetergeschenk in der Nachspielzeit bescherte den Azzurri den Platz im Viertelfinale. Ex-Bremen-Profi Wynton Rufer erinnert sich im Gespräch mit ZDFheute:

2006 hatte Australien mit Harry Kewell, Mark Viduka oder Tim Cahill eine super Mannschaft. „ Wynton Rufer

Die Gegenwart der Socceroos beurteilte der frühere Ausnahmestürmer von Werder vor dem WM-Start in Nordamerika dagegen ähnlich illusionsfrei wie die seiner Neuseeländer.

In einem Spiel mit wenig Unterhaltungswert und vielen Nickligkeiten öffnen Paraguay und Australien erst in der Schlussphase ihr Visier ein wenig. Australiens Metcalfe bekommt Stollen ins Gesicht. 26.06.2026 | 5:58 min

Australien mit zwei Toren ins Sechzehntelfinale

"In der Jugend läuft dort momentan auch nichts, leider", moniert Rufer. Doch während das Team aus seinem Heimatland die niedrigen Erwartungen mit einem spärlichen Remis gegen Iran, zehn Gegentoren und dem klaren Vorrunden-Aus ungewollt bestätigte, mischen die Australier bei ihrer siebten WM-Teilnahme weiter mit.

Basis hierfür war ihre vorbildliche Abwehrschlacht beim überraschenden 2:0 zum Auftakt gegen die Türkei. Mehr als die zwei Treffer durch Nestory Irankunda, von 2024 bis 2025 beim FC Bayern vorrangig im Regionalligateam beschäftigt, und St. Paulis Connor Metcalfe gelangen dem Team von Tony Popovic gegen die USA und Paraguay nicht. Zur Eintrittskarte ins Sechzehntelfinale reichte es trotzdem.

Ägyptens zweiter Versuch ein K.o.-Spiel zu überstehen

Für die Australier, die vor vier Jahren im Achtelfinale erneut dem späteren Weltmeister - diesmal Argentinien - knapp unterlagen (1:2), ist es der dritte Versuch, erstmals eine K.-o.-Runde bei einer Weltmeisterschaft zu überstehen.

Gegner Ägypten bietet sich diese Chance nach dem Fehlversuch von 1934 (als das Turnier in Italien direkt mit dem Achtelfinale begann) bei WM-Auftritt Nummer vier zum zweiten Mal. Der Sprung unter die Top 32 gelang den Pharaonen dabei in einer eher schwach besetzten Gruppe mit Belgien, Iran und Neuseeland als ungeschlagener Gruppenzweiter.

Sowohl Ägypten als auch Iran haben vor dem Spiel die Chance auf den Gruppensieg. Schon früh im Spiel reiht sich ein Highlight an das nächste. 27.06.2026 | 7:25 min

Einsatz von Mo Salah offen

Vor dem Duell gegen den Kontrahenten von der Südhalbkugel bangen die Ägypter vor allem um den Einsatz ihres Topstars Mohamed Salah. Der 34-jährige Angreifer musste im finalen Gruppenspiel gegen Iran wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

Ein Tor fehlt Salah noch, um die 69 Treffer des nationalen Rekordtorschützen zu egalisieren. Dessen Name: Hossam Hassan, seit Februar 2024 für die ägyptische Auswahl verantwortlich.

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Das 3:1 gegen Neuseeland, Ägyptens erster Sieg bei einer WM, stürzte das Land in einen Freudentaumel. Nun sagt Trainer Hassan:

Ich möchte meinen Spielern danken, denn sie haben unseren Fans enorme Freude bereitet. Wir sind bereit für jeden Gegner. „ Ägypten-Trainer Hassan

Stolz auf das bereits Erreichte sind beide Teams. "Unsere Gruppe als Zweiter beendet zu haben, ist eine gewaltige Leistung", formuliert Mittelfeldkraft Jackson Irvine das Wohlbefinden aus Sicht der Socceroos.

Irvine: Abstieg mit St. Pauli, historische Pläne mit Australien

Der 33-Jährige hat ein schwieriges Fußballjahr hinter sich. Gemeinsam mit Landsmann Metcalfe stieg er im Mai mit St. Pauli aus der Bundesliga ab. Umso mehr genießt die kickende Inkarnation des Kiezklubs nun die aktuelle Situation.

"Wir können schon jetzt großen Stolz empfinden", betont Jackson Irvine - und verkündet als Erbe all der Cahills, Vidukas und Kewells: "Jetzt wollen wir das erste australische Team werden, das bei einer WM ein K.-o.-Spiel gewinnt." Sollten es am Ende aber doch die Ägypter schaffen: Einmal Premierenglück ist in Dallas garantiert.

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