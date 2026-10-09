Roger Schmidt - neuer Steuermann des Red-Bull-Fußballs

Roger Schmidt soll als Nachfolger von Jürgen Klopp die Red-Bull-Klubs wieder auf Kurs bringen. Schon jetzt zeigt er dabei mehr Präsenz als sein Vorgänger.

Am Samstag Gast im aktuellen sportstudio: Roger Schmidt. Quelle: Imago / Dünhölter SportPresseFoto

Es dauerte nur eine Woche im neuen Amt, bis Roger Schmidt zum ersten Mal bei RB Leipzig vorstellig wurde. Am 1. Oktober hatte der 59-Jährige seinen neuen Job als globaler Fußballchef bei Red Bull in Salzburg angetreten. Bereits sieben Tage später stattete er dem Flaggschiff der Red-Bull-Fußballflotte seinen ersten Besuch ab.

Eile ist geboten, denn derzeit sucht nicht nur die Mannschaft unter dem neuen Trainer Martin Demichelis ihren Kurs, sondern auch das Gesamtkonstrukt des Red-Bull-Fußballs braucht wieder einen Steuermann.

Sport | das aktuelle sportstudio : Die Sendung mit Leipzig - Frankfurt "das aktuelle sportstudio" berichtet am Samstag von den Spielen der 1. Bundesliga - mit dem Abendspiel Leipzig gegen Frankfurt. Und Studiogast Roger Schmidt. Livestream

Schmidt am Samstag im sportstudio zu Gast

Der soll auch von Anfang an öffentlich sichtbar sein: An diesem Samstag ist Schmidt nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen RB und Eintracht Frankfurt zu Gast im aktuellen sportstudio des ZDF. Kommenden Dienstag wird er erstmals in neuer Funktion in der Leipziger Red-Bull-Arena auf der Tribüne sitzen, wenn sein Ex-Klub PSV Eindhoven in der Champions League in Sachsen gastiert.

Schmidts Vorgänger Jürgen Klopp hatte RB jedoch mit der von ihm forcierten Demission von Ex-Trainer Ole Werner in Schieflage hinterlassen. Nun ist Schmidt sofort gefragt, mit all seiner Erfahrung anzupacken, damit sich die Mannschaft stabilisiert, Struktur und Identität findet und Demichelis den harten Herbst mit Spielen gegen Frankfurt, Eindhoven, Bayern München und Real Madrid übersteht.

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Klappt die Kommunikation nun besser?

So war Schmidts erster Aufschlag weit mehr als ein Antrittsbesuch. Vielmehr stellte er sich zunächst dem Management vor und ging dann direkt mit Demichelis und seinem Staff in medias res. Eine funktionierende Kommunikation zwischen dem RB-Coach und dem neuen Vordenker ist schließlich unerlässlich.

Wie sensibel das Gebilde sein kann, zeigen die Dissonanzen zwischen Klopp und Werner. Auch zwischen Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann gab es einst Schwierigkeiten in dieser Kombination.

Fußball wie am Reißbrett geplant

Doch falls die Chemie stimmt, gibt es kaum einen besseren als Roger Schmidt, um RB Leipzig und den übrigen sechs Red-Bull-Klubs wieder verloren gegangenes Wissen über die eigene DNA zu vermitteln. "Roger Schmidt passt mit seinem Profil perfekt ins Red-Bull-Global-Imperium", bewertet Taktikexperte Professor Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule (DSHS) Köln.

Er hat die Philosophie von Grund auf miterlebt und mitgeprägt, als Ralf Rangnick noch Sportdirektor war, und selbst weiterentwickelt und ausgebaut und damit bei verschiedenen Vereinen Titel eingefahren. „ Prof. Daniel Memmert

Schmidt ist spezialisiert darauf, seine Idee des "high intensity footballs" an ganz verschiedenen Standorten in der Welt zu implementieren - von Salzburg über Peking, von Leverkusen bis Lissabon und zuletzt Japan.

Schmidt wollte sich "lösen von dem, was normal ist"

Bei der Matchplan-Konferenz an der DSHS vor einem Jahr hatte Schmidt betont: "Es ist möglich, eine Mannschaft innerhalb kürzester Zeit komplett umzudrehen." Ball- und Mitspielerorientierung, Überzahl in Ballnähe, vorwärts verteidigen, rückwärts schließen, Freilaufverhalten, Anschlussaktion sind die Schlagworte seines Spielmodells.

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"Irgendwann hatte ich das Gefühl, mich von dem lösen zu wollen, was im Fußball normal ist", wird er in dem Buch "Roger Schmidt - Buch eines Trainers" zitiert. "Das ist wie eine Identität, die möchte ich perfektionieren. Sodass es irgendwann keine Fragezeichen mehr gibt, dass für jede Spielsituation das entsprechende Verhalten eindeutig ist." Ein Schatz für einen noch jungen Trainer wie Demichelis, wenn er ihn denn zu nutzen weiß.

Doch zurück an den Cottaweg zu RB: Schmidt stellte sich bei einem sogenannten Townhall-Meeting in der Akademie auch der gesamten Belegschaft des Klubs vor. Dass Klopp das nie getan hatte, war nicht gut angekommen. Schmidts sympathisches Entree überzeugte hingegen, nun darf man gespannt sein, welche ersten Impulse er setzt.

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