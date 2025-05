2:2 gegen Saarbrücken: Braunschweig bleibt in der 2. Liga

Bis zur 120. Minute zittert Braunschweig um den Ligaerhalt, dann erlöst Philippe sein Team mit einem Schuss ins leere Tor. 2:2 heißt am Ende gegen Saarbrücken, das dem 3:1 mehrfach nahe ist.

Eintracht Braunschweig bleibt in der 2.Fußball-Bundesliga ., Drittligist 1. FC Saarbrücken hat die Überraschung verpasst. Nach dem 2:0 im Relegations-Hinspiel reichte den Braunschweigern das 2:2 (0:2, 0:0) nach Verlängerung im zweiten Aufeinandertreffen zum Klassenerhalt.

Im mit 22.605 Fans ausverkauften Eintracht-Stadion agierten die Gastgeber mit dem Hinspiel-Polster im Rücken in einem engmaschigen Defensivverbund und ließen kaum etwas zu. Braunschweig war in der 10. Minute einem Treffer nahe, als dem freistehenden Sebastian Polter der Ball über den Fuß rutschte.

Braunschweig zeigte in der Folge kaum Reaktion, Saarbrücken aber schnupperte Morgenluft. Dann stach der Joker: Der in der 64. Minute eingewechelte Kai Brünker versenkte den Ball in der 83. Minute im Netz.