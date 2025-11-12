Fall Anwar El Ghazi: Mainz 05 muss Gehalt zahlen

Fußball-Bundesligist Mainz 05 ist mit der Berufung gegen das Urteil im Fall Anwar El Ghazi vor Gericht gescheitert. Damit war die fristlose Kündigung rechtswidrig.

Spielt mittlerweile in Katar: Anwar El Ghazi (Archivbild) Quelle: Imago

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist vor Gericht mit seiner Berufung gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi gescheitert. Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz wies den Einspruch zurück. Damit bleibt das erstinstanzliche Urteil aus dem Sommer 2024 bestehen - es hatte die fristlose Kündigung des Vereins für den Niederländer für unwirksam erklärt.

In Folge der ersten Instanz hatten die Mainzer das vertragsgemäß vereinbarte Gehalt für den fraglichen Zeitraum bereits gezahlt.

Auslöser des Streits: Social-Media-Post des Niederländers

El Ghazi hatte unmittelbar nach dem terroristischen Überfall der Hamas im Oktober 2023 einen anti-israelischen Social-Media-Post veröffentlicht, sich aber anschließend dafür entschuldigt und Reue gezeigt. Deshalb beließen es die Rheinhessen zunächst bei einer Abmahnung. Nach einem erneuten derartigen Post von El Ghazi hatten sie den mittlerweile 30-Jährigen jedoch fristlos gekündigt.

Der Nahost-Konflikt macht vor dem Fußball nicht halt. Zu dem Thema posteten einige Spieler problematische Statements. Nun reagierte der erste Bundesliga-Verein. 18.10.2023

Das Landesarbeitsgericht legte den Fall so aus, dass die Meinungsfreiheit gegenüber den Arbeitgeberinteressen überwiege. Eine fristlose Kündigung sei folglich nicht gerechtfertigt gewesen.

Mainz bleibt bei seinem Standpunkt

Diese Entscheidung habe der Klub "zu akzeptieren", sagte der Vereins- und Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann: "Inhaltlich halten wir allerdings an unserer Position fest: Auf Basis der Werte und Überzeugungen, die Mainz 05 ausmachen, ist eine Weiterbeschäftigung von Personen, die sich im fundamentalen Widerspruch zu eben jenen äußern und verhalten, auch in Zukunft ausgeschlossen."

Mittlerweile spielt El Ghazi in Katar bei Al-Sailiya SC.

