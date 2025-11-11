  3. Merkliste
Abseitserkennung: "Wie soll man es denn sonst machen?"

Knappes Abseits bei Union Berlin:"Wie soll man es denn sonst machen?"

|

Je knapper das Abseits, desto größer die Verbitterung bei den Betroffenen. So wie jüngst bei Union Berlin. Joshua Kimmich sieht aber keine andere Möglichkeit.

Abseits

11.11.2025 | 0:30 min
