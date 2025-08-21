Dutzende Verletzte und Festnahmen: Wegen Krawallen auf den Zuschauerrängen wird bei der Copa Sudamericana in Argentinien ein Spiel abgebrochen.

Steinewerfer im Stadion: Spielabbruch zwischen Independiente und Universidad de Chile in Argentinien Quelle: AFP

Ein Fußballspiel der Copa Sudamericana in Argentinien ist wegen heftiger Krawalle auf den Zuschauerrängen abgebrochen worden. Die Partie zwischen dem argentinischen Vertreter Independiente sowie dem chilenischen Klub Universidad de Chile wurde kurz nach der Halbzeitpause angesichts der Situation im Stadion nicht fortgesetzt.

Situation war außer Kontrolle geraten

Grund waren neben der außer Kontrolle geratenen Situation laut dem veranstaltenden Kontinentalverband CONMEBOL "fehlende Sicherheitsgarantien des Heimvereins sowie der lokalen Sicherheitsbehörden".

Dem TV-Sender ESPN zufolge gab es mehr als 100 Festnahmen. Knapp 200 Menschen wurden verletzt. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie - teilweise vermummte und schwarz gekleidete - Menschen mit Steinen werfen. ESPN berichtete zudem von herausgerissenen Sitzschalen und heftigen körperlichen Auseinandersetzungen, als die Partie bereits unterbrochen war. Unter den geworfenen Gegenständen befand sich auch eine Blendgranate.

Copa Sudamericana vergleichbar der UEFA Europa League

Die Copa Sudamericana ist in Südamerika der zweitwichtigste Klubwettbewerb, vergleichbar mit der von der UEFA ausgetragenen Europa League. Independiente und Universidad de Chile stehen sich im Achtelfinale des Wettbewerbs gegenüber. Das Hinspiel hatte der chilenische Vertreter mit 1:0 gewonnen. Der Abbruch erfolgte beim Stand von 1:1. Der Fall soll an die Disziplinarkommission des südamerikanischen Verbands weitergeleitet werden.

