Fußball - Brasilien: Fábio neuer Rekord-Profi-Fußballer

Torwart Fábio vom brasilianischen Klub Fluminense hat den Rekord für Profi-Fußballspiele gebrochen. Er übertraf mit 1.391 Einsätzen die alte Bestmarke von Peter Shilton.

Fábio: So viele Profispiele wie kein anderer

Seit 1997 Fußball-Profi: Torwart Fábio Quelle: Imago

Der brasilianische Torhüter Fábio ist nach Angaben seines Klubs Fluminense zum Rekordspieler im Weltfußball aufgestiegen. Der 44-Jährige habe im Achtelfinale der Copa Sudamericana - dem südamerikanischen Pendant zur Europa League - seinen 1.391. Einsatz gehabt. Damit hätte er Englands Torwart-Ikone Peter Shilton überflügelt.

Beim 2:0 im Maracanã gegen América de Cali hielt Fábio passend zum Rekord seinen Kasten sauber.

Es ist offiziell: Fábio ist der Spieler mit den meisten Fußballspielen in der Geschichte. „ Fluminense auf X

Guinessbuch-Rekordeintrag nicht verifizierbar

Die Bestmarke von Shilton, der laut Guinnessbuch der Rekorde in seiner Karriere 1.390 Spiele absolvierte, hatte Fábio erst kürzlich eingestellt. Allerdings gibt Shilton auf seinem eigenen Account auf der Plattform X an, 1.387 Pflichtspiele bestritten zu haben. Zweifelsfrei verifiziert werden können weder Shiltons noch Fábios genaue Spieleinsätze.

"Ich muss allen danken, die Teil meines Lebens sind - meinem Vater, meiner Mutter, meinen Schwestern, meinen Freunden, meiner Frau. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein", sagte Fábio. Den Rekord wolle er zwar genießen, ihm aber nicht zu viel Bedeutung beimessen:

Das Wichtigste ist, meinen Teamkollegen zu helfen. Ich bin dankbar, aber ohne Gott wäre nichts möglich. „ Fábio, brasilianischer Fußball-Profi

Keeper hat noch Vertrag bis Dezember 2026

Der Keeper dürfte seinen Rekord weiter ausbauen, schließlich verlängerte er seinen Vertrag beim brasilianischen Traditionsklub im Mai bis Dezember 2026. Dann wird er 46 Jahre alt sein. Sein Profidebüt hatte Fábio Deivson Lopes Maciel 1997 gegeben, seine ganze Karriere verbrachte er in seiner Heimat Brasilien für verschiedene Klubs.

Auch bei der jüngsten Klub-WM in den USA war er für Fluminense im Einsatz. Obwohl mit brasilianischen Jugend-Auswahlteams erfolgreich, bestritt er nie ein A-Länderspiel für die Seleção.

