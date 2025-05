Arminia Bielefeld: So schaffte der Pokal-Finalist den Turnaround

Pokal-Finale und Rückkehr in Liga zwei: Arminia Bielefeld hat nach dem Doppel-Abstieg einmal mehr den Turnaround geschafft. Kann der Klub das Image der ewigen Fahrstuhl-Mannschaft ablegen?

Arminia Bielefeld gilt als Prototyp einer Fahrstuhlmannschaft. Der Verein erlebt ein ständiges Auf und Ab. Zwei Jahre nach dem Absturz aus der Bundesliga in die 3. Liga sind die Ostwestfalen mal wieder aufgestiegen und spielen künftig wieder zweitklassig. Dabei wird dieser große Erfolg sogar noch überstrahlt. Denn am 24. Mai steht die Arminia sensationell im Endspiel um den DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart (20 Uhr live im ZDF).

Arminia Bielefeld am Tiefpunkt nach Doppelabstieg

Der Pokal-Coup ist nicht nur deshalb eine faustdicke Überraschung, weil dies in der 90-jährigen Geschichte des Wettbewerbs mit den Amateuren von der Hertha BSC , Energie Cottbus und Union Berlin erst drei Vereinen unterhalb der 2. Liga gelungen ist. Es ist vor allem überraschend, weil Bielefeld erst zwei Jahre zuvor nach dem Abstieg aus dem Oberhaus direkt in die 3. Liga durchgereicht worden war.

"Man hatte einfach das Gefühl, dass in Bielefeld keiner mehr rauskam aus der Lethargie", sagt TV-Kommentator Christian Straßburger in der ZDF-Sendung Bolzplatz. "Es wurde immer wieder nur alles negativ gesehen, alles negativ gesprochen."

Bielefeld in Liga 3: Kein Geld, kaum Spieler

Wir hatten zwei gültige Spielerverträge, und zwar am 14. Juni. Da haben andere Vereine schon ihren Kader fertig und wir mussten in drei, vier Wochen gucken, dass wir überhaupt eine schlagkräftige erste 11 oder 15 zum Trainingsbetrieb stellen können.

Dazu kam, dass die TV-Einnahmen innerhalb von zwei Jahren von 35 Millionen Euro in der Bundesliga auf nur noch etwa 1,3 Millionen Euro in der dritten Liga gesunken waren. "Wir haben überall versucht, einzusparen", sagt Mutzel. "Bei Reisen, beim Essen, bei allem".

Klassenerhalt und Einzug in DFB-Pokal

Glücklicherweise hielten die Fans dem Klub mit dem zweithöchsten Zuschauerschnitt der Liga die Treue. Der neue Trainer Mitch Kniat schaffte es schließlich gerade so, die neu zusammengestellte Mannschaft vor einem weiteren Abstieg zu bewahren.

Im Windschatten des Pokals zum Aufstieg

Und im Sog dieser Serie machte die vor der Saison nochmal stark veränderte Mannschaft trotz durchwachsener Hinrunde auch vorzeitig den direkten Aufstieg klar. "Das hat sich dann - und so ist ja der Fußball - innerhalb kürzester Zeit zusammengefunden", sagt Straßburger.

Arminia Bielefeld schwingt sich in dieser Saison zum Pokalschreck Nummer eins auf. Nach Hannover 96 und Union Berlin wirft der Drittligist auch den SC Freiburg raus.

Neue Möglichkeiten dank Pokal-Einnahmen

Unabhängig vom Ausgang hat die Arminia durch den DFB-Pokal bereits jetzt Prämien in Höhe von 9,38 Millionen Euro eingenommen, das ist mehr als der gesamte Etat der Profi-Mannschaft umfasst.

"Schon jetzt bieten sich ganz neue Möglichkeiten in Sachen Kaderplanung für die kommende Saison", sagt Bolzplatz-Moderatorin Lili Engels. Mit diesen Möglichkeiten wollen die Verantwortlichen "einfach in Ruhe weiterarbeiten und hoffentlich langfristig in eine Richtung gehen", sagt Mutzel. Das heißt bei der Arminia wohl: im Fahrstuhl nur nach oben.