Die Lage ist zu gefährlich: Wegen des Iran-Krieges sagt der Internationale Motorsportverband die im April geplanten Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien ab.

Dieses Jahr kein Rennen auf dem Bahrain International Circuit. Quelle: Imago / Michael Potts BSR Agency

Wegen der militärischen Eskalation im Nahen Osten hat die Formel 1 die Grand Prix in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt. Die für den 12. und 19. April angesetzten Rennen werden ersatzlos aus dem Kalender gestrichen. Dies teilte der Motorsport-Weltverband Fia am Samstagabend mit.

In Bahrain und Saudi-Arabien hätten der vierte und fünfte Grand Prix dieser Saison stattfinden sollen.

Der neue oberste Anführer des Iran, Modschtaba Chamenei, gibt sich in einer Botschaft unnachgiebig: weitere Blockade der Straße von Hormus, Rache an den USA und Israel. 12.03.2026 | 2:47 min

Im Herbst 2026 Rennen in Katar und Abu Dhabi

In Bahrain, wo seit 2004 in Sakhir gefahren wird, wurden Ende Februar schon die zweitägigen Reifentests von Pirelli gestrichen. Die geplante Veranstaltung auf dem Bahrain International Circuit musste "aufgrund der sich verschärfenden internationalen Lage aus Sicherheitsgründen" abgesagt werden.

Die Formel 1 will in diesem Jahr aber noch in den Nahen Osten zurückkehren. Katar am 29. November und traditionell als Schlusspunkt Abu Dhabi am 6. Dezember sollen das Königsklassen-Jahr beschließen.