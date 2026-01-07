Eishockey: DEB-Olympia-Kader mit vielen NHL-Stars

DEL-Topscorer müssen zuhause bleiben:Deutscher Olympia-Kader mit vielen NHL-Stars
Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat den Olympia-Kader berufen. Mit dabei die Topstars aus der NHL. Auch bei den Frauen sind drei PWHL-Profis im Aufgebot.
Das bestmögliche deutsche Olympia-Eishockeyteam mit allen NHL-Topstars ist perfekt. Dem ersten olympischen Treffen der Weltstars aus der nordamerikanischen Liga seit 2014 sind allerdings die besten deutschen DEL-Scorer zum Opfer gefallen.
Wenn bei den Olympischen Winterspielen in Mailand in einem Monat Weltklasse-Profis wie Leon Draisaitl, Tim Stützle, Moritz Seider oder Philipp Grubauer erstmals alle zusammen für das Nationalteam auflaufen, fehlen etliche DEB-Größen der vergangenen Jahre.
Großes Risiko mit Nominierung von Wissmann
Mit Daniel Fischbuch (Mannheim) und Marcel Noebels (Berlin) fehlen dagegen zwei Vize-Weltmeister von 2023. Auch die Topstürmer Leo Pförderl (Berlin) und Yasin Ehliz (München) - beide Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 - wurden nicht berücksichtigt. Dafür steht mit Ex-NHL-Angreifer Tobias Rieder (München) ein prominenter Profi erstmals seit 2022 wieder im Aufgebot für ein großes Turnier.
Das größte Risiko geht Bundestrainer Harold Kreis mit der Nominierung von Kai Wissmann ein, der seit Monaten wegen einer Achillessehnenverletzung fehlt. Der wichtige Verteidiger der Eisbären Berlin kann entgegen der Erwartung von Kreis bislang immer noch nicht spielen, soll aber in den nächsten Wochen in der DEL noch zum Einsatz kommen.
Deutsche Frauen erstmals seit 12 Jahren wieder dabei
Im Frauen-Team, das nach zwölf Jahren auf die Olympia-Bühne zurückkehrt, sticht die erst 16 Jahre alte Mathilda Heine von den Eisbären Juniors Berlin heraus. Angeführt wird das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod von Kapitänin Daria Gleißner (Memmingen). Die Verteidigerin war als einzige aus dem aktuellen Kader bereits für Sotschi 2014 nominiert, spielte damals aber wegen einer Verletzung nicht.
Insgesamt stehen sieben Spielerinnen aus Nordamerika im Kader. Torhüterin Abstreiter (Victoire de Montréal), die derzeit noch verletzte Verteidigerin Jobst-Smith (Vancouver Goldeneyes) und Kluge (Boston Fleet) spielen unter Profibedingungen in der PWHL. Die Zwillingsschwestern Luisa und Lille Welcke (Boston University), Svenja Voigt (St. Cloud State University) sowie Nina Christof (Rensselaer Polytechnic Institute) laufen für ihre Universitäten auf. Hinzu kommt Schweden-Legionärin Emily Nix.
