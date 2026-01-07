  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Eishockey: DEB-Olympia-Kader mit vielen NHL-Stars

DEL-Topscorer müssen zuhause bleiben:Deutscher Olympia-Kader mit vielen NHL-Stars

|

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat den Olympia-Kader berufen. Mit dabei die Topstars aus der NHL. Auch bei den Frauen sind drei PWHL-Profis im Aufgebot.

Moritz Seider und Leon Draisaitl

Die deutschen Eishockey-Männer gehen mit neun aktuellen NHL-Stars um Leon Draisaitl ins Olympische Eishockey-Turnier. Auch die Frauen bekommen Verstärkung aus Nordamerika.

07.01.2026 | 1:05 min

Das bestmögliche deutsche Olympia-Eishockeyteam mit allen NHL-Topstars ist perfekt. Dem ersten olympischen Treffen der Weltstars aus der nordamerikanischen Liga seit 2014 sind allerdings die besten deutschen DEL-Scorer zum Opfer gefallen. 

Wenn bei den Olympischen Winterspielen in Mailand in einem Monat Weltklasse-Profis wie Leon Draisaitl, Tim Stützle, Moritz Seider oder Philipp Grubauer erstmals alle zusammen für das Nationalteam auflaufen, fehlen etliche DEB-Größen der vergangenen Jahre.

Wir werden die beste Mannschaft aller Zeiten haben. Aber die Gegner eben auch. Es ist ein guter Gradmesser für das deutsche Eishockey.

Nico Sturm, Eishockey-Profi bei Minnesota Wild

Großes Risiko mit Nominierung von Wissmann

Mit Daniel Fischbuch (Mannheim) und Marcel Noebels (Berlin) fehlen dagegen zwei Vize-Weltmeister von 2023. Auch die Topstürmer Leo Pförderl (Berlin) und Yasin Ehliz (München) - beide Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 - wurden nicht berücksichtigt. Dafür steht mit Ex-NHL-Angreifer Tobias Rieder (München) ein prominenter Profi erstmals seit 2022 wieder im Aufgebot für ein großes Turnier.

Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers

Topstar der deutschen Mannschaft: Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers hat in der NHL schon über 1.000 Scorerpunkte gesammelt.

Quelle: Imago

Das größte Risiko geht Bundestrainer Harold Kreis mit der Nominierung von Kai Wissmann ein, der seit Monaten wegen einer Achillessehnenverletzung fehlt. Der wichtige Verteidiger der Eisbären Berlin kann entgegen der Erwartung von Kreis bislang immer noch nicht spielen, soll aber in den nächsten Wochen in der DEL noch zum Einsatz kommen. 

Leon Draisaitl (M) von den Edmonton Oilers wird von seinen Teamkollegen umschwärmt, nachdem er ein Tor geschossen hat

Als erster Deutscher in der NHL hat Leon Draisaitl die Marke von 1.000 Scorerpunkten geknackt. Am Ende gewann er mit seinem Team, den Edmonton Oilers, 6:4 gegen die Pittsburgh Penguins.

17.12.2025 | 0:27 min

Deutsche Frauen erstmals seit 12 Jahren wieder dabei

Im Frauen-Team, das nach zwölf Jahren auf die Olympia-Bühne zurückkehrt, sticht die erst 16 Jahre alte Mathilda Heine von den Eisbären Juniors Berlin heraus. Angeführt wird das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod von Kapitänin Daria Gleißner (Memmingen). Die Verteidigerin war als einzige aus dem aktuellen Kader bereits für Sotschi 2014 nominiert, spielte damals aber wegen einer Verletzung nicht.

Insgesamt stehen sieben Spielerinnen aus Nordamerika im Kader. Torhüterin Abstreiter (Victoire de Montréal), die derzeit noch verletzte Verteidigerin Jobst-Smith (Vancouver Goldeneyes) und Kluge (Boston Fleet) spielen unter Profibedingungen in der PWHL. Die Zwillingsschwestern Luisa und Lille Welcke (Boston University), Svenja Voigt (St. Cloud State University) sowie Nina Christof (Rensselaer Polytechnic Institute) laufen für ihre Universitäten auf. Hinzu kommt Schweden-Legionärin Emily Nix.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtet die ZDF heute-Sendung am 07.01.2026 um 19:00 Uhr in dem Beitrag "Deutscher Olympia-Kader mit viel NHL-Power".
Thema
Sport

Mehr zum Eishockey

  1. Connor McDavid (l) von den Edmonton Oilers jubelt mit Leon Draisaitl (r) nach seinem Treffer

    Als erster deutscher Eishockeyspieler:Leon Draisaitl im 1.000er-Klub der NHL

    mit Video0:27
  2. Moritz Müller (Deutschland, Mitte links) und seine Teamkollegen feiern mit dem Deutschland-Cup beim Deutschland – Slowakei, 3. Spieltag der Gruppenphase.
    Analyse

    Siege beim Deutschland Cup:Aussicht auf Olympia beflügelt Eishockey-Cracks

    von Bernd Schwickerath
    mit Video0:41
  3. Deutschlands Mario Zimmermann kämpft um den Puck mit Patrik Koch von der Slowakei.

    Eishockey:DEB-Männer gewinnen Deutschland Cup

    von Andreas Kürten
    Video0:41
  4. Die Spieler jubeln nach einem Treffer gegen die Slowakei.

    Eishockey - Deutschland Cup:DEB-Männer entreißen Slowakei den Titel

    mit Video0:41