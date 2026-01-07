Eishockey: DEB-Olympia-Kader mit vielen NHL-Stars

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat den Olympia-Kader berufen. Mit dabei die Topstars aus der NHL. Auch bei den Frauen sind drei PWHL-Profis im Aufgebot.

Das bestmögliche deutsche Olympia-Eishockeyteam mit allen NHL-Topstars ist perfekt. Dem ersten olympischen Treffen der Weltstars aus der nordamerikanischen Liga seit 2014 sind allerdings die besten deutschen DEL-Scorer zum Opfer gefallen.

Wenn bei den Olympischen Winterspielen in Mailand in einem Monat Weltklasse-Profis wie Leon Draisaitl, Tim Stützle, Moritz Seider oder Philipp Grubauer erstmals alle zusammen für das Nationalteam auflaufen, fehlen etliche DEB-Größen der vergangenen Jahre.

Wir werden die beste Mannschaft aller Zeiten haben. Aber die Gegner eben auch. Es ist ein guter Gradmesser für das deutsche Eishockey. „ Nico Sturm, Eishockey-Profi bei Minnesota Wild

Großes Risiko mit Nominierung von Wissmann

Mit Daniel Fischbuch (Mannheim) und Marcel Noebels (Berlin) fehlen dagegen zwei Vize-Weltmeister von 2023. Auch die Topstürmer Leo Pförderl (Berlin) und Yasin Ehliz (München) - beide Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 - wurden nicht berücksichtigt. Dafür steht mit Ex-NHL-Angreifer Tobias Rieder (München) ein prominenter Profi erstmals seit 2022 wieder im Aufgebot für ein großes Turnier.

Das größte Risiko geht Bundestrainer Harold Kreis mit der Nominierung von Kai Wissmann ein, der seit Monaten wegen einer Achillessehnenverletzung fehlt. Der wichtige Verteidiger der Eisbären Berlin kann entgegen der Erwartung von Kreis bislang immer noch nicht spielen, soll aber in den nächsten Wochen in der DEL noch zum Einsatz kommen.

Deutsche Frauen erstmals seit 12 Jahren wieder dabei

Im Frauen-Team, das nach zwölf Jahren auf die Olympia-Bühne zurückkehrt, sticht die erst 16 Jahre alte Mathilda Heine von den Eisbären Juniors Berlin heraus. Angeführt wird das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod von Kapitänin Daria Gleißner (Memmingen). Die Verteidigerin war als einzige aus dem aktuellen Kader bereits für Sotschi 2014 nominiert, spielte damals aber wegen einer Verletzung nicht.

Insgesamt stehen sieben Spielerinnen aus Nordamerika im Kader. Torhüterin Abstreiter (Victoire de Montréal), die derzeit noch verletzte Verteidigerin Jobst-Smith (Vancouver Goldeneyes) und Kluge (Boston Fleet) spielen unter Profibedingungen in der PWHL. Die Zwillingsschwestern Luisa und Lille Welcke (Boston University), Svenja Voigt (St. Cloud State University) sowie Nina Christof (Rensselaer Polytechnic Institute) laufen für ihre Universitäten auf. Hinzu kommt Schweden-Legionärin Emily Nix.

Deutscher Eishockey-Männer-Kader für Olympia Tor: Philipp Grubauer (Seattle Kraken/USA), Mathias Niederberger (Red Bull München), Maximilian Franzreb (Adler Mannheim)

Philipp Grubauer (Seattle Kraken/USA), Mathias Niederberger (Red Bull München), Maximilian Franzreb (Adler Mannheim) Verteidigung: Moritz Seider (Detroit Red Wings/USA), Moritz Müller (Kölner Haie), Kai Wissmann, Jonas Müller, Korbinian Geibel (alle Eisbären Berlin), Leon Gawanke, Lukas Kälble (beide Adler Mannheim), Fabio Wagner (Red Bull München)

Moritz Seider (Detroit Red Wings/USA), Moritz Müller (Kölner Haie), Kai Wissmann, Jonas Müller, Korbinian Geibel (alle Eisbären Berlin), Leon Gawanke, Lukas Kälble (beide Adler Mannheim), Fabio Wagner (Red Bull München) Sturm: Leon Draisaitl, Joshua Samanski (beide Edmonton Oilers), Tim Stützle (Ottawa Senators), John-Jason Peterka (Utah Mammoth), Nico Sturm (Minnesota Wild), Lukas Reichel (Vancouver Canucks), Wojciech Stachowiak (Tampa Bay Lightning), Dominik Kahun (Lausanne HC/Schweiz), Marc Michaelis, Justin Schütz, Alexander Ehl (alle Adler Mannheim), Frederik Tiffels (Eisbären Berlin), Parker Tuomie (Kölner Haie), Tobias Rieder (Red Bull München) Deutscher Eishockey-Frauen-Kader für Olympia Tor: Sandra Abstreiter (Victoire de Montréal/Kanada), Lisa Hemmerle (ERC Ingolstadt), Chiara Schultes (ECDC Memmingen Indians)

Sandra Abstreiter (Victoire de Montréal/Kanada), Lisa Hemmerle (ERC Ingolstadt), Chiara Schultes (ECDC Memmingen Indians) Verteidigung: Daria Gleißner, Ronja Hark, Charlott Schaffrath, Carina Strobel, Hanna Weichenhain (alle ECDC Memmingen), Hanna Hoppe (ESC Dresden), Nina Jobst-Smith (Vancouver Goldeneye), Tara Schmitz (Mad Dogs Mannheim)

Daria Gleißner, Ronja Hark, Charlott Schaffrath, Carina Strobel, Hanna Weichenhain (alle ECDC Memmingen), Hanna Hoppe (ESC Dresden), Nina Jobst-Smith (Vancouver Goldeneye), Tara Schmitz (Mad Dogs Mannheim) Sturm: Anne Bartsch, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Jule Schiefer (alle ECDC Memmingen), Nina Christof (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Franziska Feldmeier, Celina Haider, Mathilda Heine (alle Eisbären Juniors Berlin), Laura Kluge (Boston Fleet/USA), Emily Nix (Frölunda HC/Schweden), Svenja Voigt (St. Cloud State University), Lille Welcke, Luisa Welcke (Boston University)

