Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Bayer Leverkusen hat den nächsten Spieler abgegeben. Amine Adli wechselt in die Premier League zum AFC Bournemouth. Der Vertrag des marokkanischen Nationalspielers wäre noch bis 2028 gelaufen. Laut Medien soll die Ablösesumme bei rund 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen liegen.

Leverkusen hatte Adli 2021 vom FC Toulouse verpflichtet. Im vergangenen Jahr hatte Adli aufgrund eines Wadenbeinbruchs lange gefehlt. Bislang haben acht Leistungsträger aus der Double-Saison 2023/24 den Klub in diesem Sommer verlassen.