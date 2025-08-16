Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Stürmer Tiago Tomás wechselt zurück vom VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart. Für die Schwaben ist der 23 Jahre alte Portugiese, der einen Vertrag bis 2029 unterschrieb, der fünfte Zugang der Saison. Die Ablöse soll bei rund 13 Millionen Euro liegen.

Der Offensivspieler hatte ab Januar 2022 bis Sommer 2023 auf Leihbasis für den VfB gespielt, dabei erzielte er in 47 Pflichtspielen acht Tore. Eine anschließend fester Wechsel nach Stuttgart war damals gescheitert. Von seinem Stammverein Sporting Lissabon wechselte Tiago Tomás im Sommer 2023 stattdessen nach Wolfsburg, wo ihm in 65 Pflichtspielen neun Tore und sechs Vorlagen gelangen.