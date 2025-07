Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Im Transferpoker um Nick Woltemade will Bayern München laut "Bild" kein weiteres schriftliches Angebot abgeben, ehe der VfB Stuttgart nicht zu einem persönlichen Gespräch bereit ist.

Woltemades Berater Danny Bachmann hatte bestätigt, dass die Bayern zuletzt 55 Millionen Euro für den 23-Jährigen geboten hatten. Dabei ging es wohl um eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonus-Zahlungen. Zuvor sollen die Bayern bei einem ersten Versuch 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni geboten haben.